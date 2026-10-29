आज का लव राशिफल 29 अक्टूबर: करवाचौथ पर किसी को मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट, तो कहीं दूर होगी पुरानी नाराजगी; जानें अपनी राशि का हाल

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। आज का लव राशिफल 29 अक्टूबर 2026 करवा चौथ पर प्यार, रिश्तों और शादीशुदा जीवन से जुड़े खास संकेत लेकर आया है। किसी को पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, तो कोई अपने दिल की बात कहने या शादी को लेकर चर्चा करने का मन बना सकता है।

वहीं, पुरानी नाराजगी कुछ रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है। जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की लव लाइफ कैसी रहेगी और आज प्यार के मामले में क्या खास हो सकता है। मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) करवा चौथ पर साथी का छोटा-सा सरप्राइज आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। आज प्यार जताने के लिए किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं है। पार्टनर की कही कोई अच्छी बात, अचानक मिला उपहार या दिल से हुई बातचीत आपको खास महसूस करा सकती है।

परिवार के साथ त्योहार की तैयारियों में व्यस्तता रहेगी, लेकिन अपने रिश्ते के लिए भी थोड़ा समय जरूर निकालें। किसी करीबी की सलाह निजी उलझन को नए नजरिए से देखने में मदद कर सकती है। सिंगल: परिवार की किसी मुलाकात या सामाजिक कार्यक्रम में नए व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। आकर्षण महसूस हो तो उसे समझने का समय दें, पहली मुलाकात में ही कोई फैसला न करें। रिलेशनशिप में: साथी आपकी खुशी के लिए कुछ खास कर सकता है। उसके प्रयास की सराहना करें, भले ही वह कोई छोटा-सा इशारा क्यों न हो। विवाहित: त्योहार की तैयारियों के बीच जीवनसाथी के साथ कुछ सुकूनभरे पल बिताएं। अकेले में हुई बातचीत आप दोनों को एक-दूसरे के करीब ला सकती है। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) कोई अपने मन की बात कह सकता है, जिसका इंतजार आपको काफी समय से था। चंद्रमा आपकी राशि में है और वैदिक ज्योतिष में इसे उच्च का माना जाता है। पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह स्थिति भावनात्मक स्थिरता, स्नेह और सुखद अनुभवों से जुड़ी है।

सुबह रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव भी आकर्षण और आनंद के विषय को प्रमुखता देता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव या प्रेम का खुला इजहार आपका ध्यान खींच सकता है। हर संकेत से बड़ी उम्मीद लगाने के बजाय रिश्ते को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें।

सिंगल: कोई व्यक्ति पहले से ज्यादा खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। उसकी बातों के साथ उसके व्यवहार पर भी ध्यान दें, ताकि आप समझ सकें कि उसकी दिलचस्पी कितनी गंभीर है। रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ पसंदीदा खाना, पुरानी तस्वीरें या साथ बिताए यादगार पलों की चर्चा करें। बीती खूबसूरत यादें रिश्ते में दोबारा गर्मजोशी ला सकती हैं। विवाहित: जीवनसाथी का सहयोग और स्नेह आपका दिन अच्छा बना सकता है। परिवार के साथ त्योहार मनाते हुए साथ भोजन करने या कहीं घूमने की योजना बनाएं। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम का थोड़ा-सा वक्त आपके रिश्ते के नाम हो सकता है। करवा चौथ की खरीदारी, घर की तैयारियां और दूसरे जरूरी काम आपको व्यस्त रख सकते हैं। ऐसे में पार्टनर के साथ पर्याप्त समय न बिता पाने का अफसोस हो सकता है।

कोशिश करें कि सुबह की जल्दबाजी का असर शाम तक आपके व्यवहार पर न रहे। काम के बीच समय निकाल पाना मुश्किल हो तो अपनी स्थिति पहले से स्पष्ट कर दें। इससे अनावश्यक नाराजगी से बचने में मदद मिलेगी। सिंगल: दिन के शुरुआती हिस्से में सामाजिक संपर्कों के लिए समय कम मिल सकता है। शाम को किसी खास व्यक्ति से बातचीत का अवसर मिले तो बिना जल्दबाजी के उसे जानने की कोशिश करें। रिलेशनशिप में: अगर दिन में मिलना संभव नहीं है, तो पार्टनर को पहले बता दें। छोटी-सी गलतफहमी को लंबी बहस में बदलने से बचें। विवाहित: त्योहार की खरीदारी और घरेलू तैयारियों में एक-दूसरे का सहयोग करें। काम खत्म होने के बाद साथ बैठकर बातचीत करने से दिन की थकान कम महसूस हो सकती है। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) दिनभर की रस्मों और जिम्मेदारियों के बाद साथ बैठना ही सबसे अच्छा तोहफा लग सकता है। आज प्रेम संबंधों में भावनात्मक गर्मजोशी और साथ बिताए समय की अहमियत रहेगी। काम, परिवार या सामाजिक योजनाओं के कारण आप लगातार व्यस्त रह सकते हैं। ऐसे में कुछ देर रुककर अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा।

किसी धार्मिक आयोजन या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने की योजना भी बन सकती है। याद रखें कि रिश्ते में मौजूदगी का एहसास अक्सर लंबे वादों से ज्यादा मायने रखता है। सिंगल: दोस्तों के साथ किसी मुलाकात या सामाजिक गतिविधि के दौरान दिलचस्प व्यक्ति से परिचय हो सकता है। शुरुआती आकर्षण को समझें, लेकिन अनुकूलता का फैसला करने के लिए समय लें। रिलेशनशिप में: करवा चौथ के अवसर पर पार्टनर को बताएं कि वह आपके लिए कितना मायने रखता है। साथ में शाम बिताने की छोटी-सी योजना भी संबंध में अपनापन बढ़ा सकती है। विवाहित: व्यस्त दिन के बाद जीवनसाथी और परिवार के साथ समय बिताने का आनंद लें। छोटी सैर या धार्मिक आयोजन में साथ जाना अच्छा अनुभव दे सकता है, बशर्ते दोनों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) काम का तनाव पीछे छूट सकता है, बशर्ते आप पार्टनर को अपनी परेशानी का हिस्सा नहीं, अपना सहारा समझें। कार्यालय, कारोबार या दूसरी जिम्मेदारियों के कारण निजी जीवन के लिए कम समय मिल सकता है। ऐसे में करवा चौथ का दिन आपको अपने रिश्ते की अहमियत याद दिला सकता है।

हर समय उपलब्ध रहना संभव नहीं है, लेकिन अपनी व्यस्तता के बारे में साफ बताना जरूरी है। शाम को साथी के साथ बातचीत या कोई साझा गतिविधि आपको तनाव से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। सिंगल: किसी से मिलने की योजना बनाएं तो ऐसा समय चुनें, जिसे आप निभा सकें। सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए बड़े वादे करने से बेहतर है कि आप बातचीत में पूरा ध्यान दें। रिलेशनशिप में: काम की व्यस्तता के कारण साथी को अनदेखा महसूस होने की आशंका है। उसे आश्वस्त करें कि आपके लिए रिश्ता भी महत्वपूर्ण है और साथ समय बिताने की योजना बनाएं। विवाहित: परिवार के कामों के बीच जीवनसाथी की बात सुनने के लिए समय निकालें। उसकी चिंताओं को समझने की कोशिश घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखने में मदद कर सकती है। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) करवा चौथ किसी गंभीर रिश्ते में शादी और भविष्य की बात शुरू करने का अच्छा अवसर बन सकता है। आज साझा मूल्यों, पारिवारिक मार्गदर्शन और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान जा सकता है।

अगर आप और आपका पार्टनर पहले से शादी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो यह अवसर अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट करने में मदद कर सकता है। परिवार की राय महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन दोनों की सहमति और तैयारी को भी बराबर महत्व दें। त्योहार की तैयारियां मिलकर करना आपसी समझ बढ़ाने का अच्छा तरीका रहेगा।

सिंगल: परिवार या दोस्तों के माध्यम से किसी नए व्यक्ति से परिचय हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले उसके विचारों, प्राथमिकताओं और रिश्ते को लेकर इरादों को समझने की कोशिश करें। रिलेशनशिप में: यदि शादी की बात पहले से चल रही है, तो समय, परिवार की भूमिका और भविष्य की अपेक्षाओं पर खुलकर चर्चा करें। दोनों का एक-दूसरे को समझना जरूरी है। विवाहित: धार्मिक रस्मों और परिवार के साथ बिताया समय आपसी जुड़ाव बढ़ा सकता है। तैयारियों और घरेलू कामों में सहयोग करने से त्योहार का आनंद भी बढ़ेगा। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) पुरानी अनबन सुलझाने के लिए हर बार किसी एक का झुकना जरूरी नहीं, दोनों का सुनना जरूरी है। बुध और शुक्र दोनों तुला राशि में वक्री हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति रिश्तों में अपेक्षाओं, स्नेह और बातचीत के पुराने तरीकों पर विचार करने का संकेत देती है।

सुबह किसी निजी चिंता या अधूरी बात के कारण मन थोड़ा परेशान रह सकता है। त्योहार के दौरान जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय बात को शांत ढंग से समझना बेहतर होगा। सिंगल: किसी पुराने परिचित की याद आ सकती है या दोबारा संपर्क करने का मन हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले विचार करें कि पिछली बार जो समस्याएं थीं, उनमें वास्तव में कोई बदलाव आया है या नहीं। रिलेशनशिप में: पहले हुई असहमति फिर सामने आ सकती है। एक-दूसरे को अपनी बात समझाने का अवसर दें और केवल यह साबित करने में न उलझें कि कौन सही था। विवाहित: साथी के लिए छोटा-सा उपहार या साथ की कोई गतिविधि रिश्ते में गर्मजोशी लौटा सकती है। दोस्तों की राय से संदेह पैदा हो तो पहले जीवनसाथी से बात करके स्थिति स्पष्ट करें। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) दिल से किया गया इजहार या पसंद के मुताबिक चुना गया उपहार साथी को खास महसूस करा सकता है। चंद्रमा के साझेदारी से जुड़े क्षेत्र में रहने के कारण आज पार्टनरशिप और आपसी सहयोग पर ध्यान जा सकता है।

आप किसी खास व्यक्ति को खुश करने के लिए कुछ करना चाहेंगे या अपने मन की बात कहने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं। परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग मिलने से भी त्योहार का आनंद बढ़ सकता है। कोशिश करें कि आपका स्नेह सामने वाले की पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर व्यक्त हो।

सिंगल: लंबे समय से किसी के सामने दिल की बात रखने का मन है तो आज साहस जुटा सकते हैं। ईमानदारी से अपनी भावनाएं बताएं और सामने वाले को सोचने का समय दें। रिलेशनशिप में: कोई सरप्राइज गिफ्ट या पार्टनर की पसंद से जुड़ा छोटा-सा इशारा उसे बहुत अच्छा लग सकता है। दिखावे से ज्यादा उसकी जरूरतों और पसंद को समझने पर ध्यान दें। विवाहित: जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारियों में मदद कर सकता है। परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलने से तैयारियां आसान होंगी और आप दोनों को साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) पुरानी नाराजगी दूर करने का मौका है, लेकिन त्योहार के तनाव को रिश्ते पर हावी न होने दें। अगर किसी बात पर लंबे समय से मतभेद चल रहा है, तो आज उसे सुलझाने की पहल कर सकते हैं।

करवा चौथ की तैयारियों, खरीदारी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में साथी से बातचीत करते समय अपनी थकान को आड़े न आने दें। अपनी अपेक्षाएं बताएं, लेकिन सामने वाले को भी बिना दबाव के अपनी बात रखने दें।

सिंगल: कोई नया रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ इसलिए जवाब मांगने की जल्दबाजी न करें कि आपको अनिश्चितता पसंद नहीं है। सामने वाले के व्यवहार से उसकी भावनाएं समझने का अवसर दें। रिलेशनशिप में: पुरानी असहमति पर चर्चा करते समय यह तय करने के बजाय कि पहले कौन सही था, इस बात पर ध्यान दें कि अब क्या बदल सकता है। ईमानदार बातचीत नजदीकी बढ़ा सकती है। विवाहित: घरेलू काम और त्योहार के खर्च पर मिलकर चर्चा करें। खरीदारी या तैयारियों की जिम्मेदारियां बांटने से अनावश्यक तनाव कम होगा और आप दोनों उत्सव का आनंद ले सकेंगे। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) रोजमर्रा की दिनचर्या में थोड़ी मस्ती लौटाना रिश्ते में नई चमक ला सकता है। चंद्रमा के रोमांस से जुड़े क्षेत्र में रहने और सुबह रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव के कारण प्रेम, आकर्षण और साथ के पलों पर ध्यान जा सकता है।

आप अपनी भावनाएं पहले से ज्यादा सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। त्योहार के लिए कपड़े, गहने या उपहार खरीदने की योजना है तो बजट का ध्यान रखें। रिश्ते को खास बनाने के लिए बहुत खर्च करना जरूरी नहीं है।

सिंगल: किसी व्यक्ति में दिलचस्पी है तो उसे अपने व्यवहार और बातचीत से इसका एहसास करा सकते हैं। उसे प्रभावित करने के लिए अपनी वास्तविक भावनाओं से अलग दिखने की कोशिश न करें। रिलेशनशिप में: साथ में पसंदीदा भोजन करना, हल्की-फुल्की बातचीत या किसी साझा गतिविधि से दिन खुशनुमा बन सकता है। रिश्ते में फिर से सहजता लाने के लिए थोड़ा समय निकालें। विवाहित: त्योहार की तैयारियों के बाद जीवनसाथी के साथ कोई छोटी-सी योजना बनाएं। उपहार अच्छा लग सकता है, लेकिन आपकी मौजूदगी और ध्यान उसके लिए उतने ही मायने रखते हैं। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) घर में कितनी भी चहल-पहल हो, पार्टनर के साथ कुछ पल सिर्फ आप दोनों के लिए निकालें। चंद्रमा के घर और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े क्षेत्र में रहने के कारण परिवार, निजी समय और अपनेपन का महत्व बढ़ सकता है।

मेहमानों या धार्मिक तैयारियों के कारण घर व्यस्त रह सकता है। इसके बीच जीवनसाथी के साथ थोड़ी देर बैठकर बातचीत करना या साथ कहीं जाने की योजना बनाना रिश्ते को सुकून दे सकता है। परिवार की जिम्मेदारियों और निजी नजदीकी के बीच संतुलन बनाएं।

सिंगल: दूसरों को करवा चौथ मनाते देखकर अपने प्रेम जीवन को लेकर विचार आ सकते हैं। इस भावना को समझने के लिए समय लें और केवल त्योहार के कारण जल्दबाजी में रिश्ते की तलाश न करें। रिलेशनशिप में: शाम को किस तरह साथ समय बिताना है, इस पर पार्टनर से खुलकर बात करें। एकांत में बातचीत कभी-कभी बड़े आयोजन से ज्यादा खास लग सकती है। विवाहित: मेहमानों और घरेलू कामों के बीच जीवनसाथी के साथ कुछ शांत पल बिताएं। परिवार की व्यस्तता कम होने पर साथ बैठकर दिन के अनुभव साझा करें। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) प्यार के लिए अपनी बात कहें, लेकिन शक को बातचीत का आधार न बनने दें। आज बातचीत की पहल करने और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का साहस मिल सकता है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति की टिप्पणी ने पार्टनर को लेकर संदेह पैदा किया है, तो उस बात को मन में बढ़ाने से बचें।

अधूरी जानकारी के आधार पर आरोप लगाने से बेहतर है कि आप सीधे स्थिति स्पष्ट करें। भरोसे और पारदर्शिता के साथ बातचीत करने से रिश्ते को मजबूत बनाए रखने में मदद मिल सकती है। सिंगल: किसी व्यक्ति को अपनी भावनाएं बताने का मन है तो सच्चाई से बात करें। अपनी उम्मीदें स्पष्ट रखें और दूसरे व्यक्ति के जवाब का सम्मान करें, चाहे वह आपकी अपेक्षा के अनुसार हो या नहीं। रिलेशनशिप में: बाहरी लोगों की टिप्पणी से मन में संदेह हो तो पार्टनर से शांत ढंग से बात करें। अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर आरोप लगाने से बचें। विवाहित: परिवार के सदस्य त्योहार की तैयारियों में मदद कर सकते हैं। कई लोगों के बीच योजना बनाते समय अपनी बात स्पष्ट रखें और दूसरों की राय के कारण जीवनसाथी पर अविश्वास न करें। निष्कर्ष 29 अक्टूबर 2026 का लव राशिफल करवा चौथ के अवसर पर प्यार, प्रतिबद्धता और भावनात्मक समझ की अहमियत को सामने लाता है। कुछ राशियों के लिए प्रेम का इजहार, सरप्राइज गिफ्ट या शादी की बातचीत खास हो सकती है, जबकि दूसरों को पुरानी नाराजगी और गलतफहमियां सुलझाने का अवसर मिल सकता है। त्योहार को हर पल परफेक्ट बनाने का दबाव न लें।