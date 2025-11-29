विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 29 November 2025: रोमांटिक रहेगा दिन, जानें धनु से मीन राशि का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:30 AM (IST)

आज यानी 29 नवंबर के दिन कपल्स हीलिंग या दिल से जुड़े महत्वपूर्ण पल साझा कर सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं धनु से मीन राशि (29 November 2025 Love Horoscope) तक का लव राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Love Rashifal 29 November 2025: ऐस्ट्रॉलजर से जानें लव राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 29 नवंबर (Zodiac Love Horoscope) के दिन की शुरुआत कुंभ राशि में चंद्रदेव से होती है, जो आज आपको स्वतंत्रता, साफ सोच और भावनात्मक संतुलन देते हैं। दोपहर तक चंद्रदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे करुणा, इन्टूशन और भावनात्मक नर्मी बढ़ती है। वृश्चिक राशि में मंगलदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव प्रेम को गहरा, तीव्र और रूपांतरित करने वाला बना रहे हैं। तुला में बुधदेव बातचीत में मिठास और सामंजस्य जोड़ते हैं। आज का दिन भावनात्मक जागरण, रोमांटिक आकर्षण और आध्यात्मिक नजदीकी का सुंदर मेल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु (SAGITTARIUS) लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज – 29 नवंबर 2025

Dhanu (1)

धनु राशि, आज का दिन आपको स्पष्टता और भावनात्मक गहराई दोनों देता है। सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव आपकी बातचीत को साफ और सहज बनाते हैं, आप मन की बात आत्मविश्वास से कह पाते हैं। दोपहर तक मीन राशि के चंद्रदेव भावनाओं को नरम और गहरा बना देते हैं, आप दिल की सुनने लगते हैं। वृश्चिक राशि का प्रभाव आपके प्रेम जीवन में तीव्रता, जुनून और आत्मनिरीक्षण लाता है। कपल्स आज आध्यात्मिक या भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव महसूस करेंगे। सिंगल्स किसी इनटूटिव, केयरिंग या गहरी सोच वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

मकर (CAPRICORN) लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज – 29 नवंबर 2025

Makar

मकर राशि, आज का दिन प्यार में समझ, भरोसा और दिल की सुरक्षा लेकर आता है। सुबह कुंभ राशि में चंद्रदेव आपको रिश्तों को तर्क और शांति से देखने में मदद करते हैं। दोपहर में चंद्रदेव मीन राशि में आते हैं, आपका दिल खुलता है, और आप अधिक भावुक और कोमल हो जाते हैं। वृश्चिक राशि का प्रभाव रिश्तों में गहराई और सच्चाई लाता है। कपल्स आज मीनिंगफुल बातें करेंगे, जो भरोसा और नजदीकी बढ़ाएंगे। सिंगल्स किसी जमीन से जुड़े, इनटूटिव या केयरिंग व्यक्ति से कनेक्ट महसूस कर सकते हैं।

कुंभ (AQUARIUS) लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज – 29 नवंबर 2025

Kumbh (1)

कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और भावनात्मक खुलापन दोनों लाता है। सुबह आपकी ही राशि में चंद्रदेव आपको रोमांटिक रूप से साहसी, एक्सप्रेसिव और आकर्षक बनाते हैं। दोपहर तक चंद्रदेव मीन राशि में आते हैं तो दिल की कोमलता, इन्टूशन और समझ बढ़ती है। वृश्चिक राशि का प्रभाव भावनाओं की गहराई बढ़ाता है और रिश्तों में जूनून लाता है। कपल्स आज भावनात्मक संतुलन और प्यार भरा संवाद महसूस करेंगे। सिंगल्स किसी दिल के नजदीक, भावुक या अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

मीन (PISCES) लव एंड रिलेशनशिप राशिफल आज – 29 नवंबर 2025

Meen

मीन राशि, आज का लव राशिफल आपके लिए सबसे शक्तिशाली है। सुबह कुंभ राशि के चंद्रदेव आपको प्रेम के बारे में गहरे विचार करने और मन को साफ रखने में मदद करते हैं। दोपहर में चंद्रदेव आपके ही राशि में प्रवेश करते हैं, भावनाएं, करुणा, रोमांस और इन्टूशन कई गुना बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव प्यार को रहस्यमय, गहरा और बेहद भावुक बनाते हैं। कपल्स आज हीलिंग या दिल से जुड़े महत्वपूर्ण पल साझा कर सकते हैं। सिंगल्स किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जो आपकी आध्यात्मिक या भावनात्मक तरंगों से मेल खाता हो।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।