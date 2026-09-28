लव राशिफल 28 सितंबर: पार्टनर के साथ बढ़ेगी नजदीकी, सिंगल लोगों को मिल सकता है नया कनेक्शन

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 28 सितंबर का दिन प्रेम में सिर्फ दिल की बात करने का नहीं, बल्कि रिश्ते को रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करने का है। कहीं किसी पसंदीदा चीज से मिला छोटा-सा सरप्राइज खुशी देगा, कहीं दोस्तों के बीच हुई मुलाकात नया कनेक्शन बना सकती है।

कुछ राशियों के लिए घर और परिवार रिश्ते का केंद्र रहेंगे, जबकि कुछ लोग पार्टनर के साथ बाहर जाने या कुछ नया करने का मन बनाएंगे। सुबह रेवती की संवेदनशील ऊर्जा के बाद अश्विनी का तेज अंदाज भावनाओं में पहल और बदलाव ला सकता है। इसलिए आज रिश्तों में एक ही तरह की ऊर्जा नहीं रहेगी, बल्कि दिन बढ़ने के साथ उसका रंग भी बदलता जाएगा।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपकी नजर किसी ऐसे व्यक्ति पर टिक सकती है जो आपके सामने खुलकर अपनी बात रखता हो। आपकी राशि में चंद्रमा आने के बाद आकर्षण को लेकर मन ज्यादा साफ रहेगा। तुला राशि में शुक्र और बुध रिश्तों के क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए बातचीत के जरिए कोई कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। शुरुआत बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन सामने वाले की सहजता आपको पसंद आ सकती है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ मिलने या दिल की कोई बात कहने का मौका मिल सकता है। आज आपको यह महसूस होगा कि रिश्ते में हर चीज को खास बनाने के लिए किसी बड़े प्लान की जरूरत नहीं होती। छोटी इच्छा पूरी होना भी मन खुश कर सकता है। चंद्रमा का बदलता प्रभाव आपको अपनी बात खुलकर रखने का साहस देगा।

विवाहित: घर में चहल-पहल रहेगी और अपनों के साथ जरूरी बातें करने का समय मिलेगा। कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु घरेलू जिम्मेदारियों को सक्रिय रखेंगे, लेकिन यही साथ आपके रिश्ते को भी मजबूत करेगा। बच्चों के साथ बिताया समय जीवनसाथी के साथ एक प्यारा पारिवारिक पल बन सकता है।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) सिंगल: आज प्यार से ज्यादा आपको अपने सोशल सर्कल में हो रही हलचल दिलचस्प लग सकती है। कोई नया दोस्त अचानक आपकी नजर में अलग जगह बना सकता है। तुला राशि के शुक्र और बुध रोजमर्रा के संपर्कों को सहज बनाएंगे, जबकि चंद्रमा का बदलाव भीतर की फीलिंग्स को भी धीरे-धीरे स्पष्ट करेगा। किसी की ओर आकर्षण हो तो उसे सिर्फ क्षणिक पसंद मानकर नजरअंदाज न करें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की तरफ से मिली कोई पसंद की चीज आपका मूड बना सकती है। यह छोटा-सा जेस्चर आपको याद दिलाएगा कि रिश्ते में केयर हमेशा बड़े इजहार से नहीं दिखती। परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा और साथ बैठकर किसी जरूरी फैसले पर आपकी बात सुनी जा सकती है।

विवाहित: मेहमानों की आवाजाही के बीच घर का माहौल हल्का रहेगा। आपकी और जीवनसाथी की बातचीत में परिवार से जुड़ी कोई बात अहम हो सकती है। आज साथ मिलकर घर की कोई जिम्मेदारी संभालना भी रिश्ते में अपनापन बनाए रखेगा।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) सिंगल: 28 सितंबर नए कनेक्शन के लिए खास नजर आ सकता है। तुला राशि में शुक्र और बुध आपके प्रेम संबंधी क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात में बातचीत तुरंत सहज हो सकती है। उनका बोलने का तरीका, समझदारी या आपके साथ सहज होना आपको तेजी से आकर्षित कर सकता है। दोस्तों के साथ बना कोई प्लान भी इस मुलाकात का कारण बन सकता है।

रिलेशनशिप में: आज रिश्ते में थोड़ी ताजगी महसूस होगी। साथ कहीं जाना, कुछ नया देखना या बस रोज की दिनचर्या से बाहर निकलना दोनों को अच्छा लगेगा। शुक्र अपनापन बढ़ाएंगे और बुध छोटी-छोटी बातों को सहज बनाएंगे। पिछले कुछ दिनों की थकान के बाद आज साथ बिताया समय आपको फिर से करीब ला सकता है।

विवाहित: परिवार के साथ कोई जरूरी काम मिलकर पूरा करने का मौका रहेगा। बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर या उनके लिए बनने वाली किसी नई योजना से घर में खुशी आएगी। घर के लोगों के साथ समय बिताना और जीवनसाथी के साथ थोड़ी देर अकेले बात करना रिश्ते को और हल्का बनाएगा।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी खास व्यक्ति से हुई बातचीत आपके मन में कई विचार जगा सकती है। कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु आपकी मौजूदगी और भावनाओं को मजबूत बनाए हुए हैं, इसलिए किसी का असर जल्दी महसूस हो सकता है। चंद्रमा का मेष में आना आपको अपनी पसंद के बारे में थोड़ा ज्यादा स्पष्ट करेगा। कोई नया कनेक्शन सिर्फ अच्छा नहीं, संभावनाओं से भरा भी लग सकता है।

रिलेशनशिप में: घर की कोई छोटी बात दिमाग में घूमती रह सकती है। मंगल आपको उस बात पर जल्दी प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा सकते हैं, लेकिन उच्च के गुरु स्थिति को समझने में मदद करेंगे। पार्टनर के साथ खुलकर बात करने पर मन हल्का होगा और आपको एहसास होगा कि जो बात बड़ी लग रही थी, उसका हल उतना मुश्किल नहीं है।

विवाहित: घर में किसी नए व्यक्ति की आवाजाही या बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारी आपका ध्यान खींच सकती है। परिवार के बीच किसी जरूरी विषय पर बात होगी। दिन के अंत में किसी अपने से मिली अच्छी खबर आपका मूड बदल सकती है और जीवनसाथी के साथ उसे साझा करने में खुशी मिलेगी।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंगल: आज मन में कई भावनाएं एक साथ चल सकती हैं। चंद्रमा के मेष में आने से आपकी नजर पुराने अनुभवों से हटकर किसी नई संभावना की ओर जा सकती है। किसी दोस्त से हुई मुलाकात भी आपको नई दिशा दे सकती है। फिलहाल किसी पसंद को लेकर जल्दी फैसला करने के बजाय यह देखना बेहतर होगा कि सामने वाला आपकी जिंदगी में कितना सहज बैठता है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ खुलकर बात होगी और आपके मन में चल रही किसी बात को आखिरकार शब्द मिल सकते हैं। आपकी किसी करीबी की बात दिल पर लग सकती है, इसलिए बातचीत के दौरान लहजे का ध्यान रखें। तुला के शुक्र और बुध आपको अपनी बात ज्यादा सहज ढंग से रखने में मदद करेंगे।

विवाहित: परिवार के किसी सदस्य को आपके समय की जरूरत पड़ सकती है, जिससे घर और रिश्ते दोनों पर ध्यान देना होगा। जीवनसाथी के साथ साफ शब्दों में बात करेंगे तो गलतफहमी से बच सकते हैं। दोस्तों के साथ बिताया थोड़ा समय भी आपका मूड बेहतर कर सकता है।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपकी कल्पना और सामने की हकीकत के बीच थोड़ा फर्क महसूस हो सकता है। किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण तो होगा, लेकिन आप उनके व्यवहार को समझे बिना आगे बढ़ने के मूड में नहीं होंगे। मीन राशि में वक्री शनि और चंद्रमा की बदलती स्थिति आपको भावनाओं से ज्यादा वास्तविकता पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी।

रिलेशनशिप में: किसी पुरानी बात की चर्चा फिर शुरू हो सकती है। छोटी बात पर मतभेद बने तो उसे लंबा खींचने के बजाय अपनी बात सोच-समझकर रखें। मीन का चंद्रमा और वक्री शनि आपको पुराने अनुभवों की ओर ले जा सकते हैं, इसलिए आज प्रतिक्रिया देने से पहले यह समझना जरूरी होगा कि सामने वाले ने वास्तव में क्या कहा है।

विवाहित: घर के किसी सदस्य को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है और इसी वजह से आपका ध्यान कई दिशाओं में बंटेगा। जीवनसाथी के साथ किसी घरेलू बात पर चर्चा होगी। आज अपने मन को बेवजह किसी एक चिंता में उलझाए रखने के बजाय थोड़ी देर अपने लिए निकालना बेहतर रहेगा। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) सिंगल: आपकी राशि में शुक्र और बुध एक साथ हैं, इसलिए 28 सितंबर को आपका आकर्षण और बातचीत दोनों खास रहेंगे। सामने वाले को प्रभावित करने के लिए आपको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। कोई सामाजिक कार्यक्रम, यात्रा या दोस्तों के बीच हुई मुलाकात किसी नए कनेक्शन का कारण बन सकती है। साथ ही आपकी पसंद में स्पष्टता रहेगी, इसलिए हर व्यक्ति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा।

रिलेशनशिप में: चंद्रमा का आपकी साझेदारी के क्षेत्र में आना पार्टनर को सीधे आपके ध्यान में ला सकता है। साथ में कहीं जाना, कोई कार्यक्रम अटेंड करना या सिर्फ लंबी बातचीत भी आपको दोनों को करीब ला सकती है। शुक्र रिश्ते में अपनापन बनाए रखेंगे और बुध आपको अपनी बात कहने की सहजता देंगे।

विवाहित: घर या परिवार से जुड़े किसी जरूरी काम पर दोनों मिलकर फैसला ले सकते हैं। परिवार के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है और जीवनसाथी के साथ यात्रा की योजना भी बन सकती है। व्यस्तता के बावजूद आज आप अपनों के लिए समय निकाल पाएंगे।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) सिंगल: आज नए लोगों से मुलाकात के संकेत हैं और उनमें से कोई आगे चलकर आपके लिए खास हो सकता है। तुला में शुक्र और बुध निजी भावनाओं को थोड़ा गहरा बनाएंगे, इसलिए पहली बातचीत के बाद भी सामने वाला आपके मन में बना रह सकता है। हालांकि किसी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने के बजाय उन्हें समझने के लिए थोड़ा समय देना बेहतर रहेगा।

रिलेशनशिप में: घर और रिश्तों दोनों में थोड़ी खटास महसूस हो सकती है। मीन राशि के चंद्रमा भावनाओं को भारी कर सकते हैं, इसलिए पार्टनर की कोई बात जरूरत से ज्यादा दिल पर लग सकती है। मंगल और उच्च के गुरु आपको भीतर से मजबूत रखेंगे, लेकिन आज जिद रिश्ते के रास्ते में नहीं आनी चाहिए।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, खासकर तब जब परिवार की कोई दूसरी चिंता पहले से मन पर हो। गुस्से में बात करने से स्थिति बिगड़ सकती है। आज थोड़ी देर रुककर बात करना ज्यादा बेहतर रहेगा।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) सिंगल: आज आप किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन पहली मुलाकात को ही पूरा रिश्ता मान लेने की गलती नहीं करेंगे। मीन राशि का असर आपको भीतर की भावना समझने देगा, जबकि तुला के शुक्र और बुध लोगों से जुड़ने का सहज मौका देंगे। किसी मित्र की पहचान भी आगे चलकर नए कनेक्शन में बदल सकती है।

रिलेशनशिप में: आज रिश्ते में अपनापन बनाए रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा। मन में कई बातें चल सकती हैं और इसी वजह से घर की छोटी बातों पर ध्यान भटक सकता है। कर्क राशि में उच्च के गुरु आपको समझ और संयम देंगे, लेकिन पार्टनर से अपनी बात रखते समय अहंकार से बचना जरूरी होगा।

विवाहित: परिवार की जिम्मेदारियों के बीच जीवनसाथी का साथ आपको कई काम आसान करने में मदद करेगा। किसी करीबी की सलाह भी घरेलू स्थिति को समझने में काम आ सकती है। आज मिलकर काम करने से सिर्फ जिम्मेदारी हल्की नहीं होगी, मन भी हल्का रहेगा।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण से ज्यादा आपका ध्यान यह समझने पर रहेगा कि सामने वाला आपकी जिंदगी के साथ कितना सहज बैठता है। तुला राशि के शुक्र और बुध काम और सामाजिक संपर्कों को सक्रिय रखेंगे, इसलिए किसी परिचय की शुरुआत किसी व्यावहारिक काम या मुलाकात से हो सकती है।

रिलेशनशिप में: घर और पार्टनर दोनों आपका ध्यान मांगेंगे। कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु साझेदारी को भावनात्मक रूप से सक्रिय रखेंगे, जबकि तुला के शुक्र और बुध आपकी व्यस्तता बढ़ा सकते हैं। पार्टनर आपकी स्थिति समझेंगे, फिर भी उनकी बात के लिए समय निकालना जरूरी होगा।

विवाहित: घर में किसी खास व्यक्ति का आना, मेहमानों से मिलना या पूजा से जुड़ा काम परिवार को साथ ला सकता है। बच्चों के साथ समय भी अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ जरूरी काम मिलकर निपटाने से रिश्ते में सहयोग की भावना मजबूत होगी।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी नए दोस्त से बातचीत आपके लिए खास बन सकती है। चंद्रमा मेष में आकर आपकी बातचीत और पहल की ऊर्जा बढ़ाएंगे। तुला के शुक्र और बुध किसी सामाजिक, धार्मिक या रचनात्मक माहौल में मिले व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ा सकते हैं। कोई सामान्य मुलाकात भी बातचीत के बाद याद रह सकती है।

रिलेशनशिप में: आज अपनों के साथ लंबी बातचीत का मौका मिलेगा। पार्टनर के साथ कोई पसंदीदा योजना बनाने, कहीं जाने या साथ कोई नई गतिविधि करने का मन होगा। शुक्र अपनापन बढ़ाएंगे, जबकि बुध आपकी बात को स्पष्ट और सहज रखेंगे। घर में आपकी बात को भी गंभीरता से सुना जाएगा।

विवाहित: परिवार का साथ आज आपको कई चीजों में मिलेगा। किसी आयोजन में जाना, घर के लोगों के साथ समय बिताना या साथ कोई शौक पूरा करना रिश्ते में ताजगी लाएगा। जीवनसाथी के साथ बनाई गई छोटी-सी योजना भी दिन का खास हिस्सा बन सकती है।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) सिंगल: सुबह तक रेवती का प्रभाव आपको अपनी भावनाओं और सामने वाले के व्यवहार को बारीकी से समझने की ओर ले जा सकता है, लेकिन चंद्रमा के अश्विनी में आने के बाद मन में आगे बढ़ने की इच्छा ज्यादा साफ होगी। कर्क राशि में उच्च के गुरु और मंगल प्रेम से जुड़े क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए किसी नए अनुभव, मुलाकात या पसंदीदा व्यक्ति के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है।

विवाहित: घर में लोगों का आना-जाना रहेगा और परिवार के साथ बैठकर जरूरी विषय पर चर्चा हो सकती है। किसी सदस्य का आपका साथ देना आपको अच्छा लगेगा। जीवनसाथी के साथ किसी नई जगह जाने या कुछ नया करने की योजना रिश्ते में ताजगी ला सकती है।

28 सितंबर का लव राशिफल रिश्तों में एक ही तरह की कहानी नहीं दिखाता। मेष और तुला के लिए पार्टनरशिप ज्यादा सक्रिय रहेगी, मिथुन और वृश्चिक के लिए नए कनेक्शन का रंग उभर सकता है, जबकि कर्क और मीन के लिए भावनाएं ज्यादा निजी रहेंगी।

तुला के शुक्र और बुध आकर्षण व बातचीत को सहज बनाएंगे, कर्क के मंगल और उच्च के गुरु लगाव बढ़ाएंगे और चंद्रमा का रेवती से अश्विनी की ओर जाना दिन के साथ ऊर्जा में बदलाव लाएगा। आज रिश्ते को महसूस करने के साथ उसे जीना भी जरूरी रहेगा।