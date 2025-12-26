विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 26 December 2025: धनु से मीन राशि वालों की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

By Digital DeskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:30 AM (IST)

लव राशिफल में माना जा रहा है कि आज के दिन सिंगल लोगों को अपना लव पार्टनर मिल सकता है। वहीं कुछ कपल्स आज रोमांच और खुलापन महसूस करेंगे। चलिए ऐस्ट्रॉलजर ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Love Rashifal 26 December 2025 Horoscope Today पढ़िए आज का राशिफल।

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। कुंभ राशि में चंद्रमा के चलते आज का दिन प्यार में आजादी, ईमानदारी और नए विचारों को महत्व देता है। आज खुद के लिए खड़े रहें, खुलकर बात करें और रिश्तों को अपने आप आगे बढ़ने दें। आपसी सम्मान, सच्चे भाव और साझा सोच से रिश्ते और भी मजबूत होंगे। चलिए पढ़ते हैं आज का लव राशिफल

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today)

Dhanu-New

सूर्य, शुक्र और मंगल आपकी राशि में हैं, जिससे आप प्यार के मामले में खास बने रहेंगे। कुंभ में चंद्रमा बातचीत और मानसिक जुड़ाव बढ़ाते हैं। वृश्चिक में बुध भावनाओं में सच्चाई बनाए रखते हैं। कपल्स रोमांच और खुलापन महसूस करेंगे। सिंगल लोग आसानी से लोगों को आकर्षित करेंगे। आज प्यार में खुलकर खुद को जाहिर करें।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today)

Makar-New

आज अपने रिश्तों और आत्मसम्मान पर दोबारा सोचने का समय है। कुंभ में चंद्रमा आपको आजादी और खुद की कद्र करना सिखाते हैं। वृश्चिक में बुध भरोसे और उम्मीदों पर बात करवाते हैं। धनु की ऊर्जा सख्ती को कम करती है। कपल्स जिम्मेदारी और आजादी के बीच संतुलन बनाएंगे। सिंगल लोग किसी समझदार लेकिन अलग सोच वाले व्यक्ति से मिल सकते हैं।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today)

Kumbh-New

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए भावनाएं साफ और मजबूत रहेंगी। आप खुद को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे। वृश्चिक में बुध भावनात्मक समझ बढ़ाते हैं। धनु की ऊर्जा रिश्तों में खुशी और खुलापन लाती है। कपल्स एक जैसी सोच के जरिये फिर से जुड़ेंगे। सिंगल लोग अपनी सच्चाई से लोगों को आकर्षित करेंगे। आज प्यार में अपनी अलग पहचान को अपनाएं।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today)

Meen-New

आज भावनात्मक समझ और आत्मिक जुड़ाव बढ़ेगा। कुंभ में चंद्रमा आपको बोलने से पहले सोचने का मौका देते हैं। वृश्चिक में बुध गहरी और दिल से की गई बातचीत करवाते हैं। धनु की ऊर्जा सपनों और उम्मीदों को बढ़ाती है। आपकी राशि में शनि भावनात्मक फैसलों को स्थिर बनाते हैं। कपल्स करुणा और समझ से करीब आएंगे। सिंगल लोग किसी भावनात्मक रूप से समझदार व्यक्ति से जुड़ सकते हैं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।