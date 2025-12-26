विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 26 December 2025: पार्टनर से खुलकर दिल की बात कहेंगे ये जातक, पढ़ें लव राशिफल

By Digital DeskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:00 AM (IST)

आज का दिन रिश्तों में नए विचार, दिल से की गई बातचीत और ईमानदारी को बढ़ावा देते हैं। वहीं कुछ जातकों का रिश्ता आज मजबूत हो सकता है। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनं ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Love Rashifal 26 December 2025 Horoscope Today पढ़िए आज का राशिफल।

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। चंद्रमा आज भी कुंभ राशि में है, जिससे प्यार में आजादी, अपनी पहचान और सच्ची भावनाओं की अहमियत बढ़ जाती है। सूर्य, शुक्र और मंगल धनु राशि में हैं, जो रिश्तों में उम्मीद, खुलापन और सच्चाई लाते हैं। वहीं बुध वृश्चिक राशि में रहकर यह सुनिश्चित करते हैं कि भावनाओं की गहराई को नजरअंदाज न किया जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today)

Mesh-New

आज प्यार में खुलापन और एक-दूसरे का सम्मान जरूरी रहेगा। कुंभ राशि में चंद्रमा रिश्तों को हल्का और दोस्ती भरा बनाते हैं, जिससे खुलकर बात हो पाती है। वृश्चिक में बुध भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। धनु में सूर्य, शुक्र और मंगल आपको अपने दिल की बात खुलकर कहने की ताकत देते हैं। कपल्स साथ मिलकर समय बिताकर रिश्ता मजबूत करेंगे। सिंगल लोग किसी समझदार और खुले विचारों वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज प्यार में अपनी पहचान बनाए रखना जरूरी है।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today)

Vrishabh-New

आज भावनात्मक रूप से खुद को थोड़ा बदलने और कम्फर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। कुंभ में चंद्रमा रिश्तों को नए नजरिए से देखने को कहते हैं। वृश्चिक में बुध गहरी और गंभीर बातचीत कराते हैं। धनु की ऊर्जा आपको सकारात्मक बने रहने में मदद करेगी। कपल्स रिश्ते को नए तरीके से समझेंगे। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी अलग लेकिन सच्चे इंसान से हो सकती है। आज का दिन खुलापन सिखाता है।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today)

Mithun-New

आज रिश्ते आपके ध्यान के केंद्र में रहेंगे। आपकी राशि में गुरु वक्री होकर आपको पुराने अनुभवों पर सोचने का मौका देते हैं। कुंभ में चंद्रमा खुली बातचीत और मानसिक जुड़ाव बढ़ाते हैं। वृश्चिक में बुध भावनाओं की गहराई समझाते हैं। धनु में सूर्य, शुक्र और मंगल रिश्तों में उत्साह और आगे बढ़ने की ऊर्जा लाते हैं। कपल्स ईमानदारी से बात कर फिर से जुड़ेंगे। सिंगल लोग किसी जोशीले और खुले इंसान की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today)

Kark-New

आज भावनाओं और समझदारी के बीच संतुलन बनाना सीखेंगे। कुंभ में चंद्रमा आपको थोड़ा दूरी बनाकर सोचने में मदद करते हैं। वृश्चिक में बुध भरोसे भरी बातचीत को बढ़ावा देते हैं। धनु की ऊर्जा मन का बोझ हल्का करती है। कपल्स पुराने मुद्दों को शांति से सुलझा सकते हैं। सिंगल लोग किसी भावनात्मक लेकिन स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति से जुड़ सकते हैं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।