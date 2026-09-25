लव राशिफल 25 सितंबर: पुराना रिश्ता सुधरेगा या नया बनेगा नया कनेक्शन? पढ़ें मेष से मीन तक का भविष्यफल

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 25 सितंबर 2026 का लव राशिफल रिश्तों में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि उनके बीच चल रही असली जिंदगी को सामने लाएगा। कुंभ राशि के चंद्रमा भावनाओं को थोड़ा अलग नजरिए से देखने में मदद करेंगे।

सुबह शतभिषा और बाद में पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव सोच को भीतर की ओर मोड़ सकता है। तुला राशि के शुक्र आकर्षण बढ़ाएंगे, वहीं कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु भावनाओं को गहराई देंगे।

अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन के बीच कुछ लोगों के लिए रिश्तों में खास मुलाकात, खबर या भावनात्मक बदलाव का संकेत बन सकता है।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today)

सिंगल: आज आपकी लव लाइफ से ज्यादा घर का माहौल आपका ध्यान खींच सकता है। किसी करीबी के मूड या व्यवहार का असर आप पर पड़ेगा और इसी बीच किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आपको थोड़ी देर के लिए दूसरी दुनिया में ले जा सकती है। अभी आकर्षण को पहचानिए, लेकिन तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत नहीं है।

रिलेशनशिप में: काम या बाहर की व्यस्तता के बावजूद घर की बातें आपका फोकस बार बार बदलेंगी। पार्टनर को आपकी जरूरत उस समय महसूस हो सकती है जब आप खुद किसी और चिंता में उलझे हों। आज बहुत लंबी डेट से ज्यादा जरूरी है कि आप उन्हें अपनी मौजूदगी महसूस कराएं।

विवाहित: बच्चों, घर या परिवार से जुड़ा कोई मुद्दा दोनों का ध्यान मांग सकता है। जीवनसाथी की चिंता को हल्के में लेने के बजाय साथ बैठकर बात करेंगे तो घर का तनाव रिश्ते पर हावी नहीं होगा। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) सिंगल: आज कोई दोस्त या करीबी आपकी लव लाइफ को लेकर ऐसी बात कह सकता है जो आपके दिमाग में काफी देर तक घूमती रहे। संभव है कि आप किसी पुराने कनेक्शन को एक नए नजरिए से देखें। बातचीत में सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि पढ़ाई, करियर या भविष्य से जुड़ी चर्चा भी आपका ध्यान खींच सकती है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ कोई लंबी बातचीत आज रिश्ते को रोमांटिक से ज्यादा समझदार बना सकती है। आप दोनों किसी काम, प्लान या भविष्य की दिशा पर बात कर सकते हैं और उसी दौरान एक-दूसरे की सोच का नया पहलू सामने आएगा।

विवाहित: घर का माहौल थोड़ा भारी हो तो अपनी बात मनवाने की कोशिश करने के बजाय माहौल हल्का रखें। आज जीवनसाथी के साथ किसी गंभीर मुद्दे का तुरंत समाधान निकालने से ज्यादा जरूरी है कि बातचीत कटु न हो। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपका मन नए कनेक्शन से ज्यादा अपनी मौजूदा भावनाओं में उलझा रह सकता है। आप किसी व्यक्ति को पसंद करते भी हों, लेकिन काम और दूसरी जिम्मेदारियां उस फीलिंग को खुलकर जीने नहीं देंगी। किसी नए रिश्ते को लेकर जल्दबाजी करने से बेहतर है पहले अपने मन की स्थिति समझना।

रिलेशनशिप में: काम का प्रेशर सीधे रिलेशनशिप पर असर डाल सकता है। पार्टनर की कोई छोटी बात भी उस वक्त बड़ी लग सकती है क्योंकि आपका दिमाग पहले से जिम्मेदारियों से भरा होगा। समस्या प्यार की नहीं, टाइम और अटेंशन की हो सकती है।

विवाहित: घरेलू जिम्मेदारियों के कारण कपल टाइम कम हो सकता है। किसी जरूरी बात को टालते रहने से दूरी बढ़ सकती है, इसलिए आज एक छोटा-सा ब्रेक लेकर जीवनसाथी के साथ सामान्य बातचीत करना भी काफी रहेगा। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी व्यक्ति को लेकर फीलिंग्स सामान्य से ज्यादा गहरी हो सकती हैं। कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु भावनाओं को तीव्र करेंगे, इसलिए किसी का व्यवहार आपको जल्दी छू सकता है। दोस्तों के जरिए किसी नए व्यक्ति से मिलने का मौका भी बन सकता है और उनकी राय आपके लिए खास मायने रखेगी।

रिलेशनशिप में: आज आपको सिर्फ पार्टनर की बात नहीं, उनकी मनःस्थिति भी समझने की जरूरत महसूस होगी। किसी अपने की सेहत या बदलते व्यवहार को लेकर चिंता हो सकती है और यही फिक्र आपके रिश्ते में भी दिखाई दे सकती है। जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय साथ रहना ज्यादा जरूरी होगा।

विवाहित: जीवनसाथी के लिए आपकी केयर आज बहुत मजबूत रहेगी। लेकिन हर चीज अपने हाथ में लेने की कोशिश करने के बजाय उनकी बात सुनना बेहतर रहेगा। दोस्त या करीबी की सलाह भी किसी पारिवारिक स्थिति को समझने में मदद कर सकती है।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंगल: कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से आपकी जिंदगी में है, आज अचानक थोड़ा ज्यादा खास लग सकता है। जरूरी नहीं कि नई मुलाकात ही नया कनेक्शन दे। कभी सामने वाले की छोटी-सी केयर भी आपको उसकी ओर देखने का नजरिया बदल देती है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ किसी पुराने मुद्दे पर बात हो सकती है, लेकिन इस बार बात बिगड़ने के बजाय हल्की हो सकती है। घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी, इसलिए बीच में मिलने वाला थोड़ा-सा प्राइवेट टाइम भी आपको अच्छा लगेगा।

विवाहित: परिवार से जुड़े किसी मतभेद में अपनी बात साबित करना आसान लग सकता है, लेकिन शांत रवैया ज्यादा काम आएगा। जीवनसाथी के साथ मिलकर किसी घरेलू स्थिति को संभालना रिश्ते में भरोसा बढ़ाएगा। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी की एक बात आपको उम्मीद से ज्यादा इमोशनल कर सकती है। सामने वाले की नीयत पर तुरंत सवाल उठाने के बजाय थोड़ा समय लेकर देखें कि वह व्यक्ति वास्तव में क्या कहना चाह रहा है। हर कनेक्शन को उसी पल समझ लेना जरूरी नहीं है।

रिलेशनशिप में: रिश्ते में कभी उत्साह रहेगा तो कभी हल्की खींचतान महसूस हो सकती है। कोई टिप्पणी आपको चुभे तो उसी समय लंबी बहस करने के बजाय थोड़ा ठहरना बेहतर रहेगा। आज कम शब्द और सही टाइमिंग आपके रिश्ते के लिए ज्यादा काम करेंगे।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) सिंगल: तुला राशि के शुक्र आज आपका चार्म बढ़ाएंगे और लोगों का ध्यान आपकी ओर आसानी से जाएगा। सोशल सर्कल में कोई नया व्यक्ति आपको अपनी ओर खींच सकता है। खास बात यह रहेगी कि आज सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, सामने वाले की एनर्जी भी आपको महसूस होगी।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ बाहर निकलने या किसी सामाजिक कार्यक्रम में साथ जाने का मन बन सकता है। रिश्ते में रूटीन से बाहर निकलने की इच्छा बढ़ेगी और साथ बिताया समय आपको लंबे समय बाद हल्का महसूस करा सकता है।

विवाहित: अनंत चतुर्दशी या धार्मिक कार्यक्रम परिवार और जीवनसाथी के साथ समय बिताने का कारण बन सकता है। घर और रिश्ते दोनों एक साथ जुड़े रहेंगे, जिससे आज का दिन साधारण होते हुए भी यादगार लग सकता है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो तो उसे तुरंत कोई लेबल देने की जरूरत नहीं है।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) सिंगल: आज कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में सिर्फ आकर्षण लेकर नहीं, बल्कि एक नया नजरिया लेकर आ सकता है। उनकी सोच आपसे अलग हो सकती है और यही अंतर आपको दिलचस्प लगेगा। बातचीत जितनी आगे बढ़ेगी, उतना ही समझ आएगा कि यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ किसी अलग विचार, आदत या जीवनशैली पर चर्चा हो सकती है। एक-दूसरे को बदलने की कोशिश करने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते में नई गहराई आएगी। विवाहित: परिवार में किसी करीबी की कोई बात या उनकी परेशानी आपका ध्यान खींच सकती है। ऐसे समय में जीवनसाथी के साथ मिलकर उनकी बात सुनना जरूरी रहेगा। आज प्रेम सिर्फ रोमांस में नहीं, साथ देने के तरीके में भी दिखाई देगा।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी नए व्यक्ति की तलाश से ज्यादा जरूरी होगा यह देखना कि कौन पहले से आपकी जिंदगी में आपके साथ खड़ा है। किसी करीबी के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा और उसी दौरान आपको किसी रिश्ते की अहमियत नए तरीके से समझ आ सकती है।

रिलेशनशिप में: काम और पैसों से जुड़े मामले आपको व्यस्त रख सकते हैं। यही व्यस्तता पार्टनर के साथ दूरी जैसी फीलिंग पैदा कर सकती है, जबकि असल में समस्या समय की होगी। एक छोटी मुलाकात या कुछ मिनट की सच्ची बातचीत काफी फर्क डाल सकती है।

विवाहित: अगर हाल में जीवनसाथी से दूरी महसूस हुई है तो आज कोई छोटा-सा मौका रिश्ते को फिर सहज बना सकता है। उनके साथ काम की जिम्मेदारी बांटना भी आपके बीच अपनापन बढ़ाएगा। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपका ध्यान किसी दूर बैठे व्यक्ति की ओर से आने वाली खबर पर टिक सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति की वापसी या मुलाकात का संदेश मिलना, जिसका इंतजार काफी समय से था, आपकी लव लाइफ में अचानक एक्साइटमेंट ला सकता है।

रिलेशनशिप में: घर के कामों में मन कम लगेगा और आपका फोकस बाहर की गतिविधियों पर ज्यादा रह सकता है। पार्टनर या परिवार को आपकी व्यस्तता थोड़ी खटक सकती है। अच्छी बात यह है कि स्थिति संभालना मुश्किल नहीं होगा।

विवाहित: दूर रह रहे किसी अपने की घर वापसी या मिलने की खबर परिवार में खुशी ला सकती है। आज रिश्ते में बड़ी बातें करने से ज्यादा सही समय पर कही गई छोटी बात असर करेगी। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: कुंभ राशि के चंद्रमा आपको अपनी फीलिंग्स को थोड़ा ठहरकर देखने का मौका देंगे। सुबह की शतभिषा आपको चीजों को ऑब्जर्व करने दे सकती है, जबकि बाद में पूर्वाभाद्रपद का प्रभाव किसी व्यक्ति को लेकर आपकी सोच को और गहरा कर सकता है।

रिलेशनशिप में: आज तुरंत रिएक्ट करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। पार्टनर या किसी करीबी की बात पहले सुनेंगे तो शायद आपको महसूस हो कि जिस बात पर आप परेशान थे, उसकी तस्वीर उतनी बड़ी नहीं थी। पुरानी नाराजगी छोड़ने का मौका भी बन सकता है।

विवाहित: परिवार का कोई पुराना काम पूरा होने से घर का माहौल हल्का होगा। किसी पुराने मतभेद को फिर से उठाने के बजाय आज रिश्ते को नए तरीके से शुरू करने का मन बनेगा। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण अचानक साफ महसूस हो सकता है। यह फीलिंग बहुत तेज हो सकती है, लेकिन आसपास की घरेलू जिम्मेदारियां आपको उसी गति से आगे बढ़ने नहीं देंगी। इसलिए कनेक्शन को महसूस कीजिए, लेकिन उसे तुरंत कोई नाम देने की जरूरत नहीं है।

विवाहित: बच्चों की देखभाल और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां आज रिश्ते पर हावी रह सकती हैं। फिर भी जीवनसाथी का छोटा-सा सहयोग आपको भीतर से बहुत अपना लगेगा। आज रोमांस से ज्यादा साथ निभाने वाली फीलिंग रिश्ते को मजबूत करेगी।

25 सितंबर का लव राशिफल बताता है कि आज रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव हमेशा किसी बड़े इवेंट से नहीं आएगा। किसी की खबर, एक नई मुलाकात, घर का माहौल, पार्टनर के साथ खुली बातचीत या किसी पुराने मतभेद को पीछे छोड़ने का फैसला भी दिल की दिशा बदल सकता है। कुंभ राशि के चंद्रमा सोच को गहराई देंगे, तुला राशि के शुक्र अट्रैक्शन और अपनापन बढ़ाएंगे और कर्क राशि के मंगल व उच्च के गुरु भावनाओं को गंभीर बनाएंगे। अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन के इस दिन रिश्तों में भावनाओं के साथ परिवार और जुड़ाव की भूमिका भी खास रहेगी।