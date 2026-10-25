25 अक्टूबर लव राशिफल : प्यार में पुरानी गलतफहमियां होंगी दूर, जानें शादीशुदा और सिंगल जातकों का कैसा रहेगा दिन

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 25 अक्टूबर 2026 का लव राशिफल प्यार, डेटिंग और शादीशुदा जीवन से जुड़े उन सवालों पर रोशनी डालता है, जिन्हें अक्सर हम टालते रहते हैं। कभी पुरानी बात मन में रह जाती है, तो कभी साथी की खामोशी का गलत मतलब निकाल लिया जाता है। बुध और शुक्र की वक्री चाल के बीच अपनी अपेक्षाओं और बातचीत पर ध्यान देना जरूरी होगा। जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की प्रेम भविष्यवाणी और आज रिश्तों में क्या संभालकर रखना चाहिए।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) पार्टनर से बदलाव की उम्मीद करने से पहले समझें कि आपको रिश्ते में क्या खटक रहा है। आज किसी पुरानी शिकायत पर दोबारा बात करने की जरूरत महसूस हो सकती है। संभव है कि आप दोनों ने पहले इस मुद्दे को सुलझा हुआ मान लिया हो, लेकिन मन की बात पूरी तरह कही न गई हो। अपनी नाराजगी को तुरंत बहस में बदलने के बजाय समझने की कोशिश करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। शाम को चंद्रमा के मेष राशि में आने के बाद आपको अपनी भावनाओं को लेकर कुछ स्पष्टता महसूस हो सकती है।

सिंगल: आप अपने मनपसंद साथी की खूबियों पर दोबारा विचार कर सकते हैं। आकर्षण के साथ भावनात्मक परिपक्वता और आपसी अपेक्षाओं का मेल भी देखें। रिलेशनशिप में: पार्टनर का व्यवहार उलझन पैदा कर रहा है तो बिना अनुमान लगाए सीधे बात करें। जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहें। विवाहित: घर या भविष्य से जुड़े साझा फैसलों पर शांत होकर चर्चा करें। दोनों में से किसी एक को लगातार समझौता करना पड़ रहा है तो उस असंतुलन को नजरअंदाज न करें। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) रिश्ते में नाराजगी कभी-कभी बड़ी बातों से नहीं, रोज होने वाली छोटी परेशानियों से जमा होती है। बार-बार योजना रद्द होना, जिम्मेदारियों का असमान बंटवारा या हर बार बातचीत की पहल एक ही व्यक्ति करना आज खटक सकता है। संभव है कि आपने इन बातों को अब तक मामूली समझकर टाल दिया हो। अपनी परेशानी को मन में जमा करने के बजाय स्पष्ट करें कि किस बदलाव से रिश्ता बेहतर हो सकता है। दोस्तों के साथ समय बिताना भी आपके सामाजिक जीवन को नई ऊर्जा दे सकता है।

सिंगल: किसी व्यक्ति का दोस्तों के साथ व्यवहार और असहमति संभालने का तरीका उसके स्वभाव के बारे में काफी कुछ बता सकता है। केवल पहली मुलाकात के आकर्षण पर निर्भर न रहें। रिलेशनशिप में: कौन पहले मैसेज करता है या मिलने की योजना बनाता है, इसका हिसाब रखने के बजाय बताएं कि आपको किस बात की कमी महसूस हो रही है। विवाहित: घर की किसी व्यावहारिक समस्या को मिलकर सुलझाएं। जिम्मेदारियों का बेहतर बंटवारा उस तनाव को कम कर सकता है, जिस पर अब तक खुलकर बात नहीं हुई है। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) हर बातचीत को समस्या सुलझाने की बैठक न बनाएं, रिश्ते में हंसने-बोलने की जगह भी जरूरी है। आज पुरानी बातचीत या किसी रिश्ते की शुरुआत को लेकर आपके मन में सवाल उठ सकते हैं। क्या पहले जैसा अपनापन अब भी है, या जिम्मेदारियों ने साथ बिताने के पलों को कम कर दिया है? इन सवालों के जवाब खोजते हुए रिश्ते पर अनावश्यक दबाव न डालें। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। पार्टनर के साथ कुछ सहज और मजेदार पल बिताने से भी नजदीकी बढ़ सकती है।

सिंगल: किसी के साथ समय बिताना अच्छा लग सकता है, लेकिन यह भी समझें कि आपको वह व्यक्ति पसंद है या केवल रिश्ते की संभावना आकर्षित कर रही है। रिलेशनशिप में: हर मुलाकात में गंभीर मुद्दे सुलझाने की कोशिश न करें। साथ कोई पसंदीदा गतिविधि करें और बातचीत को स्वाभाविक रहने दें। विवाहित: घर के कामों और जिम्मेदारियों के अलावा भी साथ समय बिताएं। हल्की-फुल्की बातचीत या किसी साझा रुचि पर ध्यान देना रिश्ते में ताजगी ला सकता है। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) किसी की परवाह करने का मतलब उसकी हर समस्या का फैसला खुद करना नहीं है। घर और परिवार की जरूरतें आज आपके भावनात्मक जीवन पर असर डाल सकती हैं। आप चाहते होंगे कि सबके बीच शांति बनी रहे, लेकिन हर निर्णय अपने हिसाब से करवाने की कोशिश दूसरे व्यक्ति को असहज कर सकती है। पार्टनर को सहयोग देने और उसकी ओर से फैसले लेने में फर्क समझें। आपकी देखभाल तभी ज्यादा असरदार होगी, जब सामने वाले को भी अपनी जरूरतें व्यक्त करने का पूरा मौका मिले।

सिंगल: किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, जिसके साथ आप अपने विचार और जरूरतें बिना झिझक साझा कर पाएं। केवल उसे खुश करने के लिए अपनी असलियत न छिपाएं। रिलेशनशिप में: पार्टनर किसी समस्या से जूझ रहा है तो पहले पूछें कि उसे किस तरह की मदद चाहिए। हर बात का समाधान बताना जरूरी नहीं है। विवाहित: घर, बच्चों या परिवार से जुड़े फैसलों में जीवनसाथी की राय को पूरा महत्व दें। ऐसा फैसला लेने से बचें, जिसका असर दोनों पर पड़े लेकिन चर्चा केवल एक तरफ से हो। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) मन में शिकायत है तो खामोश होकर साथी से उसके जवाब का अंदाजा लगाने की उम्मीद न करें। कोई पुरानी बात या अधूरा संवाद आज फिर सामने आ सकता है। आपको लग सकता है कि पार्टनर ने आपकी भावनाओं को ठीक से नहीं समझा, लेकिन चुप रहना उसकी उलझन और बढ़ा सकता है। बातचीत का मकसद अपनी बात सही साबित करना नहीं, बल्कि यह जानना होना चाहिए कि समस्या कहां रह गई। पुराने अनुभवों को वर्तमान रिश्ते का एकमात्र पैमाना बनाने से भी बचें।

सिंगल: पिछले रिश्ते में मिली निराशा के कारण किसी नए व्यक्ति पर संदेह न करें। उसे अपने व्यवहार से भरोसा बनाने का अवसर दें। रिलेशनशिप में: पुरानी बहस दोबारा शुरू हो तो केवल उसी मुद्दे पर बात करें। असंबंधित गलतियों को शामिल करने से समाधान मुश्किल हो सकता है। विवाहित: परिवार से जुड़ी शिकायत या किसी मतभेद पर जीवनसाथी से अकेले में चर्चा करें। गुस्से में सबके सामने बात बढ़ाने के बजाय शांत समय चुनें। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) सही बात कहने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बात का सही होना। आज आपको महसूस हो सकता है कि रिश्ते में कुछ सुधार की जरूरत है। हालांकि, बार-बार कमियां गिनाने से सामने वाला आपकी बात समझने के बजाय अपना बचाव करने लगेगा। अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट और व्यावहारिक तरीके से रखें। प्रतिबद्धता और भावनात्मक जिम्मेदारी पर विचार करते हुए यह भी समझें कि किसी रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास दोनों ओर से होना चाहिए।

सिंगल: किसी नए व्यक्ति से मिलते समय अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। हालांकि, पहली मुलाकात में ही हर उम्मीद पूरी होने की अपेक्षा करने से बचें। रिलेशनशिप में: पार्टनर की किसी आदत से परेशानी है तो उसके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करने के बजाय उस खास व्यवहार के बारे में बात करें। विवाहित: परिवार की अपेक्षाओं, साझा मूल्यों और घर से जुड़े फैसलों पर चर्चा करें। ऐसा माहौल बनाएं, जिसमें दोनों बिना आलोचना के अपनी राय रख सकें। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) जिस रिश्ते को निभाने के लिए आपने कई बार अपनी जरूरतें पीछे रखीं, उसे अब नए नजरिए से देखने का समय है। शुक्र आपकी राशि में वक्री और अस्त है, जबकि बुध भी तुला राशि में वक्री है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय अपनी भावनाओं, आत्मसम्मान और रिश्ते में संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। संभव है कि कोई पुरानी अपेक्षा अब पहले जैसी उचित न लगे। फिर भी, केवल अनिश्चितता से परेशान होकर अचानक बड़ा फैसला लेने के बजाय खुद को सोचने का समय दें।

सिंगल: पुराने आकर्षण या रिश्तों के किसी दोहराए जाने वाले पैटर्न पर विचार करें। किसी परिचित व्यक्ति की ओर खिंचाव होना और उसके साथ अनुकूल रिश्ता बन पाना अलग बातें हैं। रिलेशनशिप में: अपनी बदलती जरूरतों के बारे में ईमानदारी से बात करें। पार्टनर को आपकी बात समझने के लिए समय दें और हर मुद्दे का समाधान उसी दिन पाने का दबाव न बनाएं। विवाहित: यदि किसी व्यवस्था में आपकी भावनाओं या जरूरतों की अनदेखी हो रही है, तो उस पर दोबारा चर्चा करें। रिश्ते को बनाए रखते हुए भी बराबरी की अपेक्षा रखना उचित है। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) जो बात आप खुद से भी छिपा रहे हैं, उसे समझे बिना रिश्ते में स्पष्टता पाना मुश्किल हो सकता है। आज आपको अपनी भावनाओं और भरोसे से जुड़ी जरूरतों पर विचार करने का अवसर मिल सकता है। संभव है कि आप किसी बात से प्रभावित हों, लेकिन अभी उसे व्यक्त करने के लिए तैयार न हों। खुद को समय देना ठीक है। हालांकि, लंबे समय तक चुप रहकर यह उम्मीद करना कि पार्टनर सब समझ जाएगा, गलतफहमी पैदा कर सकता है।

सिंगल: किसी के प्रति आकर्षण महसूस होने पर तुरंत अपनी सारी भावनाएं जाहिर करने की जरूरत नहीं है। पहले देखें कि सामने वाले का व्यवहार भरोसेमंद और लगातार एक जैसा रहता है या नहीं। रिलेशनशिप में: निजी समय चाहिए तो पार्टनर को बता दें कि आप अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिना वजह बताए दूरी बनाने से बचें। विवाहित: किसी संवेदनशील विषय पर निजी और शांत माहौल में बात करें। सामने वाले की बात को तुरंत गलत ठहराने के बजाय समझने की कोशिश करें। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) दोस्तों और सामाजिक जीवन के बीच प्यार को एक और जिम्मेदारी बनने से बचाएं। आज दोस्ती, सामाजिक मेलजोल और भविष्य की योजनाएं आपके रिश्ते में अहम हो सकती हैं। आप किसी खास व्यक्ति के साथ अपने लंबे समय के इरादों पर चर्चा करना चाहें, लेकिन जरूरी है कि आप दोनों की अपेक्षाएं एक जैसी हैं या नहीं, यह भी समझें। शाम के समय रोमांस और साथ बिताने की इच्छा बढ़ सकती है। योजनाएं बनाते हुए अपनी सहजता को महत्व दें।

सिंगल: दोस्तों से बातचीत या किसी सामाजिक कार्यक्रम का आनंद लें। हर मुलाकात को संभावित प्रेम संबंध के रूप में देखने के बजाय खुद जैसे हैं, वैसे बने रहें। रिलेशनशिप में: भविष्य की योजनाओं को लेकर अनुमान लगाने के बजाय पार्टनर से खुलकर बात करें। एक जैसी इच्छा के साथ व्यावहारिक सहमति भी जरूरी है। विवाहित: परिवार और रिश्तेदारों के लिए समय निकालते हुए एक-दूसरे के साथ के पल न छोड़ें। दिन को केवल कामों और मेहमानों की जिम्मेदारियों में न बीतने दें। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) काम में व्यस्त होना समझ में आता है, लेकिन पार्टनर को हमेशा दूसरे नंबर पर महसूस नहीं होना चाहिए। आज पेशेवर जिम्मेदारियों और निजी जीवन के बीच तालमेल बनाने की जरूरत रहेगी। संभव है कि काम की वजह से योजनाएं बदलें या साथ बिताने का समय कम हो। यदि ऐसा है, तो पार्टनर को स्पष्ट जानकारी दें। बिना बताए बार-बार योजनाएं रद्द करने से वह खुद को उपेक्षित महसूस कर सकता है। रिश्ते में सहयोग तभी बना रहता है, जब दोनों की जरूरतों को जगह मिले।

सिंगल: किसी की उपलब्धियां या काम के प्रति समर्पण आपको प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही यह भी समझें कि आपके जीवन की प्राथमिकताएं और दिनचर्या उसके साथ मेल खाती हैं या नहीं। रिलेशनशिप में: काम ज्यादा है तो पार्टनर को पहले से बताएं और मिलने या बात करने का व्यावहारिक समय तय करें। केवल माफी मांगने के बजाय बेहतर योजना बनाएं। विवाहित: घर और काम की जिम्मेदारियों का बंटवारा दोबारा देखें। व्यस्त दिनचर्या के कारण जीवनसाथी पर जरूरत से ज्यादा भार पड़ रहा है तो मिलकर बदलाव करें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) भविष्य को लेकर अलग राय होने का अर्थ यह नहीं कि रिश्ते का भविष्य भी अलग है। प्रतिबद्धता, आजादी और आगे की योजनाओं को लेकर आपकी सोच और पार्टनर की राय में अंतर हो सकता है। कोई एक व्यक्ति अधिक स्पष्टता चाहता है, जबकि दूसरा फैसले लेने से पहले समय मांग सकता है। ऐसे मतभेदों में दबाव डालने या पीछे हट जाने के बजाय यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की जरूरत क्या है। असहमति को रिश्ते पर सवाल बनाने से बचें।

सिंगल: आपसे अलग विचार रखने वाला व्यक्ति दिलचस्प लग सकता है। हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन मूल्यों और अपेक्षाओं में अनुकूलता को समझना उपयोगी रहेगा। रिलेशनशिप में: भविष्य की योजनाओं पर बात करते समय केवल अपनी राय न रखें। साथी की चिंता या असहमति के पीछे की वजह समझने से बीच का रास्ता मिल सकता है। विवाहित: परिवार और भविष्य से जुड़े फैसलों पर मिलकर विचार करें। व्यावहारिक मतभेदों को इस बात का प्रमाण न मानें कि आप दोनों की राहें अलग हो रही हैं। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) हर भावना को तुरंत शब्द देना जरूरी नहीं, लेकिन उसे हमेशा छिपाए रखना भी रिश्ते के लिए ठीक नहीं। चंद्रमा दिन के अधिकांश समय आपकी राशि में रहेगा और शाम को मेष राशि में प्रवेश करेगा। इस दौरान अपनी भावनाओं, भरोसे और निजी जरूरतों को समझने की ओर ध्यान जा सकता है। किसी रिश्ते में भावनात्मक नजदीकी की कमी महसूस हो तो उस विषय पर धीरे-धीरे बात करें। तीव्र आकर्षण या मन की बेचैनी के आधार पर तुरंत निष्कर्ष निकालने से बचें।