लव राशिफल 23 सितंबर: सिंगल्स को मिलेगा नया पार्टनर या कपल्स में होगी अनबन? पढ़ें लव लाइफ का हाल

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 23 सितंबर 2026 का लव राशिफल रिश्तों में अट्रैक्शन से ज्यादा अपनापन, भरोसा और सच्चे एफर्ट पर ध्यान दिलाएगा। मकर राशि में चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, तुला में शुक्र रिश्तों में बराबरी बढ़ाएंगे और कर्क में मंगल के साथ उच्च के गुरु फीलिंग्स को गहरा करेंगे। सिंगल्स के लिए नया कनेक्शन बन सकता है, जबकि कपल्स के बीच कोई पुरानी बात या छिपी हुई भावना सामने आ सकती है। ऐसे में जानते हैं मेष से मीन राशि (Love Horoscope 23 September 2026) तक का लव राशिफल।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) सिंगल: अगर अब तक आपको ऐसे कनेक्शन मिलते रहे हैं जो शुरुआत में बहुत गहरे लगते हैं, लेकिन बाद में फीके पड़ जाते हैं, तो आज किसी शांत और स्थिर व्यक्ति की ओर आपका ध्यान जा सकता है। तुला में शुक्र आपकी पार्टनरशिप को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए आपको इस बार सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, कंसिस्टेंसी भी आकर्षित करेगी।

रिलेशनशिप में: मकर का चंद्रमा काम और जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ा सकता है। इसी वजह से पार्टनर को आपकी कमी महसूस हो सकती है। आज आपका थोड़ा सा क्वालिटी टाइम रिश्ते में बड़ा फर्क ला सकता है।

विवाहित: घर से जुड़ा कोई फैसला जीवनसाथी की भागीदारी मांगेगा। उनकी राय सुनने के बाद आपको महसूस हो सकता है कि साथ मिलकर जिम्मेदारी संभालना ज्यादा आसान है।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) सिंगल: आपकी पसंद अब शायद बदल रही है। कर्क के मंगल और उच्च के गुरु आपकी तीसरी राशि को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए चैट, छोटी यात्रा या किसी साझा प्लान के जरिए कोई कनेक्शन बन सकता है। इस बार बटरफ्लाइज से ज्यादा कम्फर्ट आपको पसंद आएगा।

रिलेशनशिप में: किसी ट्रिप या फ्यूचर प्लान पर बात रिश्ते में नया एक्साइटमेंट ला सकती है। साथ कुछ तय करते हुए आपको फिर से अपनी पुरानी वाइब महसूस हो सकती है।

विवाहित: परिवार, शॉपिंग या किसी धार्मिक कार्यक्रम के दौरान साथ समय मिल सकता है। आज साधारण काम भी जीवनसाथी के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बन जाएगा।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) सिंगल: कोई एक व्यक्ति अगर लगातार आपके दिमाग में है, तो आज उनकी अहमियत और साफ हो सकती है। मकर का चंद्रमा आपकी आठवीं राशि में हैं, इसलिए हल्की बातचीत भी गहरा असर छोड़ सकती है। लेकिन अभी फीलिंग्स को नाम देने की जल्दी न करें।

रिलेशनशिप में: छोटी बात से डाउट पैदा हो सकता है और फिर ओवरथिंकिंग शुरू हो सकती है। आज अनुमान लगाने के बजाय सीधे पूछना बेहतर रहेगा।

विवाहित: किसी तीसरे व्यक्ति की राय से घर का मुद्दा बड़ा लग सकता है। जीवनसाथी से सीधे बात करेंगे तो स्थिति जल्दी साफ हो जाएगी।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) सिंगल: आपकी राशि में मंगल और उच्च के गुरु हैं, जबकि चंद्रमा सातवीं राशि में। इसलिए आज किसी व्यक्ति का असर बहुत गहरा हो सकता है। क्रश जल्दी बढ़ेगा, लेकिन रिश्ते का भविष्य समझने के लिए थोड़ा समय देना बेहतर रहेगा।

रिलेशनशिप में: आपको आज पार्टनर का समय और मौजूदगी सबसे ज्यादा चाहिए होगी। ग्रह रिश्ते को सीधे फोकस में ला रहे हैं, इसलिए एक छोटी सी मुलाकात भी आपको बहुत कुछ महसूस करा सकती है।

विवाहित: मंगल आपको अपनी बात पर टिकाए रखेंगे, लेकिन गुरु समझ की जगह बनाएंगे। परिवार से जुड़े फैसले में जीवनसाथी की राय सुनना फायदेमंद रहेगा।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंगल: कोई परिचित आज अचानक ज्यादा खास लग सकता है। तुला में शुक्र आपकी बातचीत और सोशल कनेक्शन को मजबूत कर रहे हैं। सामने वाले की छोटी-सी केयर भी आपके मन में जगह बना सकती है।

रिलेशनशिप में: नाराज होकर चुप रहने का मन हो सकता है। लेकिन केतु आपको भीतर खींच रहे हैं, इसलिए जो बात आपको हर्ट कर रही है उसे साफ कहना ज्यादा बेहतर रहेगा।

विवाहित: जीवनसाथी का छोटा सा सपोर्ट आज आपकी नजर में ज्यादा आएगा। उनकी मदद को नोटिस करना रिश्ते में अपनापन बढ़ाएगा।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) सिंगल: आपकी राशि में बुध मजबूत हैं और पांचवें भाव का चंद्रमा रोमांस को सक्रिय कर रहा है। इसलिए किसी की बुद्धिमत्ता, ह्यूमर या बातचीत आपको तेजी से आकर्षित कर सकती है। यह कनेक्शन चैट से शुरू होकर दिल तक जा सकता है।

रिलेशनशिप में: आप फीलिंग्स को जरूरत से ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं। आज पार्टनर को लंबी एक्सप्लेनेशन के बजाय आपकी सच्ची भावना समझनी होगी।

विवाहित: आज रिश्ते को सीरियस बातचीत से ज्यादा हल्के समय की जरूरत रहेगी। साथ कॉफी या छोटी आउटिंग आपको फिर करीब ला सकती है।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) सिंगल: आपकी राशि में शुक्र होने से आज आपका चार्म बढ़ा रहेगा। लेकिन आपकी पसंद भी साफ होगी। अधूरी अटेंशन देने वाले व्यक्ति की जगह अब आपको वही पसंद आएगा जो बराबर एफर्ट करे।

रिलेशनशिप में: मकर का चंद्रमा आपकी चौथी राशि में हैं, इसलिए भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत बढ़ सकती है। मन में रखी बात आज कह देना आपके लिए राहत लेकर आएगा।

विवाहित: किसी घरेलू जिम्मेदारी में साथ काम करना आपको दोनों को करीब ला सकता है। आज साथ होना ही रिश्ते के लिए सबसे अच्छा मोमेंट रहेगा।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) सिंगल: मकर का चंद्रमा आपकी तीसरी राशि में होने से आज अपनी बात कहने का साहस बढ़ेगा। किसी खास व्यक्ति के सामने थोड़ा खुलना आपको अच्छा लग सकता है। पुराने अनुभव आपको इस बार ज्यादा सोच-समझकर आगे बढ़ाएंगे।

रिलेशनशिप में: लंबे समय से मन में रखी कोई बात आज बाहर आ सकती है। बातचीत के बाद आपको महसूस हो सकता है कि असली समस्या घटना नहीं, उस समय महसूस हुई कमी थी।

विवाहित: आपकी बारहवीं राशि में शुक्र होने से निजी पलों का महत्व बढ़ेगा। जीवनसाथी का कोई प्यारा मैसेज या छोटा सरप्राइज आपका मूड बदल सकता है।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) सिंगल: आपकी ग्यारहवीं राशि में शुक्र होने से दोस्ती के जरिए नया कनेक्शन बन सकता है। किसी दोस्त की जान-पहचान में मिला व्यक्ति धीरे-धीरे आपको खास लग सकता है। अभी लेबल देने की जरूरत नहीं है।

रिलेशनशिप में: अगर रिश्ते की वाइब कुछ दिनों से ऑफ है, तो आज बात साफ हो सकती है। मकर का चंद्रमा आपकी दूसरी राशि में है, इसलिए सही शब्द काफी असर करेंगे।

विवाहित: परिवार की कोई जिम्मेदारी तनाव दे सकती है। जीवनसाथी को साथ लेने से सिर्फ काम हल्का नहीं होगा, आपका मन भी हल्का होगा।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) सिंगल: चंद्रमा आपकी राशि में है, इसलिए आज आपको अपनी लव लाइफ को लेकर बड़ी क्लैरिटी मिल सकती है। श्रवण के बाद धनिष्ठा का प्रभाव सामने वाले के एक्शन पर ध्यान दिलाएगा। हॉट-एंड-कोल्ड कनेक्शन अब आपको कम आकर्षित करेगा।

रिलेशनशिप में: आपकी सातवीं राशि कर्क में मंगल और उच्च के गुरु हैं, इसलिए पार्टनरशिप काफी इंटेंस रह सकती है। प्यार गहरा होगा, लेकिन छोटी बात भी दिल पर लग सकती है। एक विवाद को पूरे रिश्ते का मुद्दा न बनने दें।

विवाहित: काम और जीवनसाथी दोनों आपका समय चाहेंगे। आज रिश्ते के लिए अलग से समय निकालना जरूरी होगा। थोड़ी बातचीत भी आपको दोनों को करीब ला सकती है।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: तुला के शुक्र आपकी नौवीं राशि में हैं, इसलिए दूर रहने वाले या अलग बैकग्राउंड के किसी व्यक्ति की ओर आकर्षण हो सकता है। आपकी राशि में राहु जिज्ञासा बढ़ाएंगे। फीलिंग्स को समझने के लिए थोड़ा समय लेना बेहतर रहेगा।

रिलेशनशिप में: मकर का चंद्रमा आपकी बारहवीं राशि में हैं, इसलिए छोटी बात भी दिमाग में ज्यादा घूम सकती है। आज ओवरथिंकिंग से बचकर सीधे बात करना बेहतर रहेगा।

विवाहित: घर की जिम्मेदारियां कपल टाइम कम कर सकती हैं। जीवनसाथी को आपकी मदद से ज्यादा आपका अटेंशन चाहिए हो सकता है। उनकी बात सुनिए।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) सिंगल: आपकी पांचवीं राशि कर्क में मंगल और उच्च के गुरु हैं, इसलिए दोस्ती में रोमांटिक फीलिंग्स उभर सकती हैं। जिस व्यक्ति के साथ अब तक सब सामान्य था, उनकी मौजूदगी आज अचानक खास लगेगी।

रिलेशनशिप में: आपकी राशि में वक्री शनि पुरानी बातों को फिर सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन मकर का चंद्रमा भविष्य की ओर देखने में मदद करेगा। पुरानी शिकायत के बजाय आगे की बात हो सकती है।

विवाहित: पांचवें भाव में मंगल और गुरु प्यार जताने की इच्छा बढ़ाएंगे। जीवनसाथी का छोटा सा सपोर्ट भी आज आपको बहुत अपना लगेगा। साथ बिताया शांत समय रिश्ते में नजदीकी बढ़ाएगा।

निष्कर्ष

23 सितंबर को प्यार की असली तस्वीर अटेंशन से ज्यादा एक्शन में दिखाई दे सकती है। मकर का चंद्रमा आपको गंभीरता से देखने की नजर देगा, धनिष्ठा पहल पर ध्यान दिलाएगा, तुला के शुक्र आपसी एफर्ट बढ़ाएंगे और कर्क के मंगल-गुरु भावनाओं को गहरा करेंगे। आज किसी के शब्द सुनिए, लेकिन उनके व्यवहार को जरूर नोटिस कीजिए