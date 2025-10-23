Aaj Ka Love Rashifal 23 October 2025: मिथुन वाले पार्टनर के साथ करेंगे मौज मस्ती, पढ़ें लव राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:00 AM (IST)

आज का लव राशिफल बताता है कि कुछ जातकों के लिए आज के दिन रोमांटिक क्रिएटिविटी से भरा रहेगा। वहीं कुछ जातकों की लाइफ में आज हल्की-फुल्की छेड़छाड़ का माहौल रहेगा। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि (23 October Love Horoscope) तक का दैनिक लव राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज की ब्रह्मांडीय ऊर्जा रिश्तों में बातचीत, संतुलन और कोमलता पर जोर देती है। तुला राशि में चंद्रमा, सूर्य, बुध और मंगल की स्थिति से प्यार में सहानुभूति, ईमानदारी और साझा संतुलन बढ़ेगा। आज का लव राशिफल आपको दिल खोलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने, प्यार देने और पाने में संतुलन बनाने की सलाह देता है।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today)

आज का आपका लव राशिफल बताता है कि तुला राशि में चंद्रमा आपके सामने होने से रिश्तों में धैर्य और समझ की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया न दें। पहले सुनें और समझें। तुला राशि में सूर्य और बुध आपकी भावनाओं को शांत और समझदारी से व्यक्त करने में मदद करेंगे, जिससे पुराने तनाव खत्म होकर शांति आएगी।

सिंगल लोगों के लिए आकर्षण मित्रवत बातचीत या साझा रचनात्मक रुचियों के माध्यम से हो सकता है। कपल्स अपने प्यार में भावनात्मक संतुलन और सहानुभूति बनाए रखें, इससे ज्यादा संतोष मिलेगा।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today)

आपके स्वामी ग्रह शुक्र, मंगल और बुध के साथ सामंजस्य में हैं। आज का लव राशिफल हल्के स्नेह और दिल से की गई बातचीत की ओर इशारा करता है। आप छोटे-छोटे कामों या सार्थक इशारों से प्यार दिखाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। कपल्स साझा जिम्मेदारियों या लंबी बातचीत के जरिए एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। सिंगल लोग किसी भरोसेमंद और आकर्षक व्यक्ति से मिल सकते हैं। आज का प्यार स्थिर, वफादार और परस्पर सम्मान पर आधारित रहेगा।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today)

आज का लव राशिफल रोमांटिक क्रिएटिविटी से भरा रहेगा। तुला राशि में चंद्रमा आपके प्यार के घर (पांचवें घर) को सक्रिय करेंगे, जिससे रोमांच, हंसी और हल्की-फुल्की छेड़छाड़ का माहौल रहेगा। आपका आकर्षण लोगों को खींचेगा, और आपके शब्दों में प्रभाव रहेगा।

कपल्स खेल-खेल में और साझा हास्य के जरिए भावनाओं में नयापन महसूस करेंगे। सिंगल लोग दिल खुला रखें; कोई खास व्यक्ति किसी सामाजिक या रचनात्मक माहौल से मिल सकता है।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today)

चंद्रमा तुला राशि में आपके चौथे घर से गुजर रहे हैं, जिससे आपके भावनात्मक और घरेलू क्षेत्र में कोमल वातावरण बनता है। आज का लव राशिफल रिश्तों में खुलापन और कोमलता की ओर प्रेरित करता है।

कपल्स पुराने मतभेद को सहानुभूति और भरोसे के जरिए दूर कर सकते हैं। सिंगल लोग किसी ऐसे व्यक्ति में आराम महसूस करेंगे जो भावनात्मक स्थिरता और दया लाए। आज की ऊर्जा शांति, समझ और सच्चाई से विश्वास बनाने के लिए अनुकूल है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है , अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।