लव राशिफल 22 सितंबर: रिश्तों में होगी प्यार और भरोसे की परीक्षा, किसे मिल सकता है जीवनसाथी?

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। किसी का आपको रोज मैसेज करना, आपकी तारीफ करना या आपके साथ फ्लर्ट करना अच्छा लग सकता है। लेकिन असली सवाल तब आता है जब आपको उनकी जरूरत हो और सामने वाला वहां हो भी या नहीं।

22 सितंबर की ग्रह स्थिति प्यार को इसी कसौटी पर परख सकती है। मकर राशि का चंद्रमा भावनाओं को जमीन पर लाएगा और सुबह उत्तराषाढ़ा के बाद श्रवण नक्षत्र रिश्तों में सुनने और समझने की जरूरत बढ़ाएगा। तुला राशि में अपने ही घर के शुक्र रिश्तों में बराबरी और आपसी एफर्ट को मजबूत करेंगे। दूसरी ओर कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु भावनाओं को इतना पर्सनल बना सकते हैं कि छोटी बात भी दिल पर असर करे। यानी आज आपको प्यार का जवाब सिर्फ किसी के कहे हुए शब्दों में नहीं, बल्कि उनके छोटे-छोटे व्यवहार में मिल सकता है।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आपका ध्यान जा सकता है जो अपनी स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास से आपको प्रभावित करे। उनकी मौजूदगी में आपको एक अलग तरह का सुकून महसूस हो सकता है। यह आकर्षण आपको एहसास दिलाएगा कि इस समय आपके लिए केमिस्ट्री से ज्यादा भरोसेमंद कनेक्शन मायने रखता है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की व्यस्तता के कारण अगर आपको हाल में थोड़ी दूरी महसूस हुई है, तो आज उनकी ओर से कोई छोटा लेकिन खास प्रयास स्थिति बदल सकता है। आपको महसूस होगा कि समय कम होने के बावजूद रिश्ते में उनकी दिलचस्पी और अपनापन बना हुआ है।

विवाहित: घर और परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों के बीच जीवनसाथी का सहयोग आज खास महसूस होगा। किसी काम में उनका साथ मिलना आपको भावनात्मक रूप से भी आश्वस्त करेगा कि जिम्मेदारियां चाहे जितनी हों, उन्हें संभालने में आप अकेले नहीं हैं।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) सिंगल: अगर आपको पिछले कुछ समय से ऐसे कनेक्शन मिल रहे थे जिनमें आकर्षण तो था लेकिन स्थिरता नहीं, तो आज आपकी पसंद बदलती हुई महसूस हो सकती है। आपकी नजर किसी ऐसे व्यक्ति पर टिक सकती है जिनकी सोच और जिंदगी को संभालने का तरीका आपको सुकून देता है। उनसे बात करने के बाद अगर आपका मन शांत महसूस करे, तो इस एहसास को हल्के में न लें।

रिलेशनशिप में: अगर आपके मन में यह चल रहा है कि पार्टनर को आपकी जरूरतें बिना कहे समझनी चाहिए, तो आज यही उम्मीद आपको परेशान कर सकती है। आपको ज्यादा समय, प्यार या रिअश्योरेंस चाहिए तो उसे सीधे कहने का मौका मिलेगा। संभव है कि पार्टनर आपकी बात सुनकर उतनी ही सहजता से प्रतिक्रिया दें जितनी आपको उम्मीद थी।

विवाहित: घर, परिवार या पैसों से जुड़ी कोई बात आज आप दोनों के बीच चर्चा में आ सकती है। अगर शुरुआत में बातचीत थोड़ी तनावपूर्ण रहे, तो भी बात को व्यक्तिगत न बनाएं। आज आपको यह महसूस हो सकता है कि समस्या सामने वाले के साथ नहीं, बल्कि आप दोनों के सामने है।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) सिंगल: क्या इन दिनों कोई एक व्यक्ति आपके दिमाग में बार-बार आ रहा है? आज आपको समझ आ सकता है कि उनकी कौन सी बात आपको इतना आकर्षित कर रही है। हो सकता है आपको उनका समझने का तरीका बाकी चीजों से ज्यादा पसंद आ रहा हो। यह कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी इसे लेकर अपने मन में पूरी कहानी बना लेना जल्दबाजी होगी अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक करें।

रिलेशनशिप में: आज पार्टनर की कोई छोटी बात आपको सामान्य से ज्यादा चुभ सकती है। लेकिन जब आप थोड़ा रुककर सोचेंगे, तो आपको महसूस हो सकता है कि असली परेशानी सिर्फ उनकी उस बात की नहीं है। शायद आपके मन में पहले से कोई और तनाव जमा है। शाम तक स्थिति को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है।

विवाहित: किसी व्यावहारिक मुद्दे पर जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है। आपको अपनी बात सही साबित करने की इच्छा होगी, लेकिन बातचीत आगे बढ़ने पर समझ आएगा कि सामने वाला भी समाधान चाहता है। आज आरोप लगाने से ज्यादा साथ बैठकर समस्या देखने से रिश्ता सहज रहेगा।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी व्यक्ति की मौजूदगी आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रभावित कर सकती है। आपकी राशि में मंगल और उच्च के गुरु हैं, इसलिए किसी के प्रति आकर्षण सिर्फ पसंद तक सीमित नहीं रहेगा। आपको उनकी मौजूदगी गहराई से महसूस हो सकती है। फिर भी दिल की तेजी को सामने वाले के इरादों का जवाब मानने से पहले उन्हें थोड़ा समय देना जरूरी होगा।रिलेशनशिप में: आज आपको पार्टनर की नजदीकी की जरूरत सामान्य से ज्यादा महसूस हो सकती है। आप चाहेंगे कि वे आपको समझें, आपके पास रहें और आपको रिअश्योर करें। अगर आप चुप रहकर उनके खुद समझने का इंतजार करेंगे, तो निराशा बढ़ सकती है। अपनी फीलिंग बताने पर आपको उनसे अपेक्षा से ज्यादा गर्मजोशी मिल सकती है।

विवाहित: घर या परिवार से जुड़ा कोई फैसला आज आपके और जीवनसाथी दोनों के सामने आ सकता है। आपकी भावनाएं इस मामले में काफी मजबूत रहेंगी। लेकिन जब आप उनकी राय भी सुनेंगे, तो फैसला लेने के बाद मन में ज्यादा संतोष रहेगा। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति में आकर्षण नजर आ सकता है जिसे आपने अब तक सिर्फ दोस्त या परिचित की तरह देखा था। उनकी जिम्मेदारी निभाने की आदत या मुश्किल समय में उनका शांत रहना आपको अचानक अलग नजर आ सकता है। संभव है कि दिन खत्म होने तक आप खुद से पूछें कि आपने उन्हें पहले कभी इस नजर से क्यों नहीं देखा।

रिलेशनशिप में: अगर पार्टनर आपकी व्यस्तताओं को समझते हुए आपको स्पेस दे रहे हैं, तो आज उनकी इस समझ की कीमत आपको महसूस होगी। उनकी मौजूदगी को सामान्य मानने के बजाय जब आप उन्हें यह बताएंगे कि उनका साथ आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो रिश्ते में गर्माहट बढ़ सकती है।

विवाहित: परिवार से जुड़ी कोई पुरानी बात फिर सामने आ सकती है। आपका मन तुरंत समाधान देने का करेगा, लेकिन जीवनसाथी शायद पहले सिर्फ अपनी बात कहना चाहें। उन्हें पूरा सुनने के बाद आपको स्थिति का एक ऐसा पहलू समझ आ सकता है जिसे आप पहले नहीं देख पा रहे थे।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है जिसकी सोच आपको बाकी लोगों से अलग लगे। बातचीत इतनी सहज रह सकती है कि आपको समय का पता ही न चले। अगर आप बिना किसी कोशिश के उनके साथ खुद जैसा महसूस करते हैं, तो यह कनेक्शन आपके लिए खास हो सकता है।

रिलेशनशिप में: आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा सोचने और समझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आज पार्टनर को आपकी लंबी व्याख्या से ज्यादा आपकी सच्ची भावना की जरूरत होगी। अगर किसी बात से आपको दुख हुआ है, तो सीधे यह कह देना ज्यादा असरदार रहेगा कि आपको बुरा लगा।

विवाहित: आज आपको जीवनसाथी के साथ किसी गंभीर मुद्दे को सुलझाने से ज्यादा सामान्य और खुशहाल समय बिताने की जरूरत महसूस हो सकती है। साथ बैठकर हंसना, पुरानी यादें याद करना या बिना किसी खास वजह के बात करना आपको दोनों को फिर करीब ला सकता है।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) सिंगल: आपकी राशि में शुक्र होने से आज आपका चार्म काफी मजबूत रहेगा। लेकिन आपको हर मिलने वाली अटेंशन पसंद आए, ऐसा जरूरी नहीं है। अब आपका ध्यान उस व्यक्ति की ओर ज्यादा जाएगा जो आपकी फीलिंग्स और आपके एफर्ट की भी उतनी ही कद्र करे। किसी के पीछे बार-बार खुद को साबित करने की इच्छा आज कम हो सकती है।

रिलेशनशिप में: अगर किसी छोटी बात को लेकर आप दोनों की बहस लंबी हो रही है, तो आज आपको खुद महसूस हो सकता है कि मुद्दा उतना बड़ा नहीं था जितना उसे बना दिया गया। पार्टनर की बात पूरी सुनने पर बातचीत का रुख बदल सकता है। रिश्ते में आज सही साबित होने से ज्यादा एक-दूसरे को समझना महत्वपूर्ण रहेगा।

विवाहित: घर से जुड़ा कोई छोटा प्लान, साथ डिनर या बाहर निकलना आपको और जीवनसाथी को फिर से करीब ला सकता है। जिम्मेदारियों के बीच आज आपको यह महसूस होगा कि साथ बिताया गया साधारण समय भी रिश्ते के लिए काफी मायने रखता है।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) सिंगल: अगर किसी व्यक्ति को लेकर आपके मन में बहुत कुछ है लेकिन आप अब तक कह नहीं पाए हैं, तो आज बातचीत का मौका मिल सकता है। आप जितना सहज होकर अपनी बात रखेंगे, सामने वाला भी उतना खुल सकता है। आज आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव किसी नए व्यक्ति का आना नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना हो सकता है।

रिलेशनशिप में: कोई पुरानी बात आज फिर आपके मन में आ सकती है। अगर आप उसे सिर्फ शिकायत की तरह रखेंगे, तो पार्टनर रक्षात्मक हो सकते हैं। लेकिन जब आप बताएंगे कि उस घटना ने आपको वास्तव में कैसा महसूस कराया था, तो उन्हें आपकी बात समझना आसान होगा।

विवाहित: जीवनसाथी की ओर से कोई छोटा मैसेज, अच्छी खबर या अचानक किया गया सरप्राइज आपका मूड बदल सकता है। आपको यह महसूस हो सकता है कि रिश्ते की रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच भी उनके मन में आपके लिए प्यार और उत्साह अभी मौजूद है।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपको पहले से जान-पहचान का ही लगे, लेकिन आज उनकी कोई बात आपका ध्यान खींच सकती है। बातचीत के दौरान आपको महसूस हो सकता है कि उनके साथ आपकी बॉन्डिंग सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। हालांकि अभी जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय यह देखना बेहतर होगा कि उनकी तरफ से भी वैसी ही फीलिंग्स हैं या नहीं।

रिलेशनशिप में: अगर पार्टनर पिछले कुछ समय से आपका ज्यादा समय चाह रहे हैं, तो आज आपको उनकी जरूरत समझ आएगी। सिर्फ उनके पास बैठना काफी नहीं होगा। जब आप फोन और दूसरी व्यस्तताओं को कुछ देर के लिए अलग रखकर उनसे बात करेंगे, तो उन्हें आपका साथ ज्यादा महसूस होगा।

विवाहित: परिवार की कोई जिम्मेदारी आपको तनाव दे सकती है। सब कुछ खुद संभालने के बजाय जीवनसाथी को अपनी परेशानी बताने पर आपको सहयोग मिल सकता है। आज उनकी मदद सिर्फ काम-कम नहीं करेगी, बल्कि आपको भावनात्मक रूप से भी हल्का महसूस करा सकती है।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) सिंगल: आज चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे, इसलिए आपको अपनी लव लाइफ को लेकर कई बातें पहले से ज्यादा स्पष्ट महसूस हो सकती हैं। आपको समझ आएगा कि किस तरह का कनेक्शन आपको खुशी देता है और कौन सा सिर्फ बेचैनी बढ़ाता है। आज कोई रिलायबल और इमोशनली मैच्योर व्यक्ति आपको पहले से ज्यादा आकर्षक लग सकता है।

रिलेशनशिप में: आज आपका ध्यान पूरी तरह रिश्ते पर जा सकता है। कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु आपकी पार्टनरशिप को भावनात्मक रूप से सक्रिय कर रहे हैं। इसलिए प्यार गहरा महसूस होगा, लेकिन छोटी बात पर चोट भी जल्दी लग सकती है। कोई पुराना मतभेद सामने आए तो आपको यह तय करना होगा कि आपको बहस जीतनी है या रिश्ते को बेहतर बनाना है।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ सकता है। इस दौरान आपको उनसे वह बात करने का मौका मिल सकता है जो रोज की भागदौड़ में रह जाती है। बातचीत अगर खुलकर हुई, तो पुरानी दूरी कम होने की शुरुआत हो सकती है।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: अगर कोई दूर रहने वाला दोस्त, पुराना कॉन्टैक्ट या ऑनलाइन कनेक्शन आपको बाकी लोगों से ज्यादा समझता हुआ महसूस हो रहा है, तो आज यह भावना और गहरी हो सकती है। आप उनसे बात करके सामान्य से ज्यादा हल्का महसूस कर सकते हैं। अभी इस रिश्ते को कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी दिशा समय के साथ ज्यादा साफ होगी।

रिलेशनशिप में: घर या निजी जिम्मेदारियों के कारण पार्टनर से तनाव हो सकता है। आपको तुरंत अपनी तरफ की सफाई देने का मन करेगा, लेकिन उनकी पूरी बात सुनने पर आपको असली वजह समझ आ सकती है। संभव है कि उनकी नाराजगी का कारण काम नहीं, बल्कि यह हो कि वे खुद को आपकी जिंदगी में कम प्राथमिकता वाला महसूस कर रहे हैं।

विवाहित: घर में आपकी उम्मीद से ज्यादा काम निकल सकता है। इस दौरान जीवनसाथी की जिम्मेदारियां आपको सामान्य से ज्यादा दिखाई देंगी। उनकी मदद करना और उनके प्रयास को स्वीकार करना आज रिश्ते में सुरक्षा का एहसास बढ़ा सकता है।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) सिंगल: आपके सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ बात करना हमेशा आसान रहा है, तो आज उनके लिए आपकी फीलिंग्स बदल सकती हैं। दोस्ती और अट्रैक्शन के बीच की सीमा आपको पहली बार साफ महसूस होगी। यह बदलाव अचानक लगेगा, लेकिन इसकी शुरुआत काफी समय पहले हो चुकी हो सकती है।

रिलेशनशिप में: किसी करीबी की कही बात आज आपको अपने रिश्ते को नए नजरिए से देखने में मदद कर सकती है। आपको समझ आ सकता है कि जिस बात को आप बहुत बड़ा मान रहे थे, उसका दूसरा पहलू भी है। पार्टनर से खुलकर बात करने पर मन में जमा कई सवाल हल्के हो सकते हैं।

विवाहित: आज जीवनसाथी किसी प्रैक्टिकल मामले में आगे बढ़कर आपकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है उनके लिए यह छोटी बात हो, लेकिन आपको भीतर से काफी सपोर्टेड महसूस होगा। शाम को परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने से रिश्ते में हल्कापन और खुशी दोनों बढ़ सकती हैं।