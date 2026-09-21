लव राशिफल 21 सितंबर: पार्टनर के साथ अच्छी केमिस्ट्री से बढ़ेगा प्यार, 3 राशियों के रिश्तों की होगी असली परीक्षा

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। किसी के साथ अच्छी केमिस्ट्री होना आसान है, लेकिन क्या वही कनेक्शन रोज की जिंदगी में भी सहज लगेगा? 21 सितंबर को प्यार को लेकर यही सवाल अहम रहेगा। दिन की शुरुआत धनु राशि में चंद्रमा से होगी, इसलिए फीलिंग्स खुली और सहज रह सकती हैं। बाद में चंद्रमा के मकर में जाने से दिल के साथ दिमाग भी पूछेगा कि यह रिश्ता वास्तव में कहां जा रहा है।

तुला राशि में शुक्र प्यार में बैलेंस और आपसी कोशिश को महत्व देंगे, जबकि कर्क राशि में मंगल आपकी प्रतिक्रियाओं को ज्यादा पर्सनल बना सकते हैं। ऐसे में बड़ी-बड़ी बातें या सिर्फ अट्रैक्शन से ज्यादा कंसिस्टेंसी मायने रखेगी। आज किसी को पसंद करने से ज्यादा जरूरी होगा यह समझना कि क्या उनके साथ आप खुद को सुरक्षित, समझा हुआ और बराबरी पर महसूस करते हैं।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) सिंगल: आआज कोई ऐसा व्यक्ति आपका ध्यान खींच सकता है जो अपने बारे में काफी कॉन्फिडेंट और क्लियर हो। उनका शांत अंदाज आपको आपके सामान्य टाइप से अलग महसूस हो सकता है। अट्रैक्शन तुरंत मजबूत हो सकता है, लेकिन आज जल्दबाजी में किसी कनेक्शन को नाम देने के बजाय उनके ऐक्शंस पर नजर रखें। उनकी कही बात और किया गया काम कितना मेल खाते हैं, यही असली संकेत होगा।

रिलेशनशिप में: आज रिश्ते में यह साफ महसूस हो सकता है कि एफर्ट बराबर है या नहीं। आपको सिर्फ पार्टनर का प्यार नहीं, उनकी तरफ से पहल भी चाहिए होगी। लंबी बातचीत के बजाय उनके लिए किया गया छोटा सा थॉटफुल जेस्चर रिश्ते में ज्यादा अपनापन ला सकता है।

विवाहित: पिछले कुछ समय से जिम्मेदारियां रिश्ते की रोमांटिक साइड पर भारी पड़ रही हों तो आज उसे बदलें। साथ में समय बिताना किसी काम की तरह प्लान न करें। कुछ पल बिना जिम्मेदारियों की चर्चा के सिर्फ एक-दूसरे के साथ रहें।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) सिंगल: आज चमकदार केमिस्ट्री की जगह इमोशनल डेप्थ आपका ध्यान खींच सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति खास लग सकता है जिसके सामने आपको अपने बारे में ज्यादा सोच-समझकर बोलने की जरूरत न पड़े। कनेक्शन धीरे बढ़े तो उसे बोरिंग न समझें। कई बार भरोसा बनने की रफ्तार ही रिश्ते की असली खूबसूरती होती है।

रिलेशनशिप में: चंद्रमा के मकर राशि में जाने के बाद आपके मन में रिश्ते के भविष्य को लेकर सवाल उठ सकते हैं। आप जानना चाहेंगे कि पार्टनर इस रिश्ते को किस नजर से देखते हैं। उनके व्यवहार का अनुमान लगाने के बजाय सीधा सवाल करें। स्पष्ट जवाब कई अनावश्यक शंकाओं को खत्म कर सकता है।

विवाहित: परिवार या पैसों से जुड़ी कोई व्यावहारिक चर्चा भावनात्मक रंग ले सकती है। बातचीत को पुरानी शिकायतों की तरफ ले जाने के बजाय उस समस्या का समाधान खोजें जो अभी सामने है। आज एक टीम की तरह सोचना रिश्ते के लिए जरूरी होगा।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी से हुई बातचीत आपकी उम्मीद से ज्यादा असर छोड़ सकती है। उनका ह्यूमर, इंटेलिजेंस या जिंदगी को लेकर मैच्योर नजरिया आपको आकर्षित करेगा। मेंटल केमिस्ट्री मजबूत हो सकती है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन को अपनी गति से बनने दें। हर अच्छी बातचीत को तुरंत लव स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं। अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक करें।

रिलेशनशिप में: दिन की शुरुआत में रिश्ते की हल्की-फुल्की ऊर्जा बाद में थोड़ी गंभीर हो सकती है। आपको एहसास हो सकता है कि कोई छोटी बात आपको काफी समय से परेशान कर रही थी। उसे दबाए रखने से रोष बढ़ेगा, इसलिए बात तब करें जब वह अभी संभाली जा सकती है।

विवाहित: पार्टनर को आज आपकी सलाह से ज्यादा आपका भरोसा चाहिए हो सकता है। कोई समस्या शेयर करें तो तुरंत उसका समाधान बताने की कोशिश न करें। पहले उनकी बात सुनें और उन्हें महसूस कराएं कि वे अकेले नहीं हैं।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) सिंगल: आज प्यार आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बन सकता है। आपकी राशि में मंगल और उच्च के गुरु किसी व्यक्ति को लेकर आपकी फीलिंग्स को काफी गहरा कर सकते हैं। कोई आपको भीतर से प्रभावित कर सकता है, लेकिन मजबूत भावनाओं के कारण जानने-समझने की प्रक्रिया को छोटा न करें। दिल खुला रखें, गति संतुलित रखें।

रिलेशनशिप में: दिन के बाद के हिस्से में चंद्रमा आपकी पार्टनरशिप को ज्यादा फोकस में लाएंगे। पार्टनर से अटेंशन, रिअश्योरेंस या ज्यादा एफर्ट की उम्मीद हो सकती है। उनके खुद समझ जाने का इंतजार करने के बजाय साफ बताएं कि आपको किस चीज की जरूरत है।

विवाहित: आपकी प्रोटेक्टिव साइड आज बहुत मजबूत रहेगी। पार्टनर आपकी केयर महसूस करेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा दखल उन्हें दबाव जैसा लग सकता है। उनका साथ दें, उनकी जगह फैसले न लें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंगल: दिन का पहला हिस्सा रोमांस को ज्यादा प्लेफुल बना सकता है। किसी की अटेंशन, फ्लर्टिंग या सहज मौजूदगी आपके भीतर की हल्की-फुल्की साइड को बाहर ला सकती है। आपको वाइब बेहद अच्छी लग सकती है, लेकिन जुड़ने से पहले यह भी देखें कि सामने वाला कंसिस्टेंट है या सिर्फ उस पल में आकर्षक लग रहा है।

रिलेशनशिप में: आज आप चाह सकते हैं कि पार्टनर बिना बताए समझ जाए कि आपको क्या चाहिए। लेकिन प्यार में ऐसे टेस्ट अक्सर उल्टा असर करते हैं। अगर आपको ज्यादा अफेक्शन या नजदीकी चाहिए तो सीधे कहें। आपकी साफ बात किसी अनावश्यक दूरी को रोक सकती है।

विवाहित: हर रिश्ते की समस्या बातचीत से हल नहीं होती। आज साथ में कुछ मजेदार करना ज्यादा असरदार हो सकता है। बाहर खाना, ड्राइव या रूटीन से अलग कोई छोटा प्लान आपको फिर से कपल वाली फीलिंग दे सकता है।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपकी नजर उन छोटी बातों पर रहेगी जो सामने वाले की असली दिलचस्पी दिखाती हैं। उनकी टोन, कंसिस्टेंसी और व्यवहार आपको बड़े-बड़े वादों से ज्यादा जानकारी देंगे। आपकी ऑब्जर्वेशन मजबूत रहेगी, लेकिन हर मैसेज को किसी पहेली की तरह सुलझाने की कोशिश न करें।

रिलेशनशिप में: बुध आपकी बात को सही तरीके से रखने में मदद करेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा एनालिसिस रिश्ते को थका सकता है। पार्टनर से यह बताएं कि किस बात ने आपको हर्ट किया। उन्हें उनकी हर गलती की पूरी रिपोर्ट देने से बातचीत का असली मकसद पीछे छूट सकता है।

विवाहित: आपका ध्यान आज काम, परिवार या किसी ऐसी चीज पर जा सकता है जिसे ठीक करना जरूरी है। लेकिन रिश्ते को हर समय किसी समस्या का समाधान नहीं चाहिए। पार्टनर के साथ कुछ ऐसा समय बिताएं जिसमें न काम की बात हो, न किसी जिम्मेदारी की।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) सिंगल: आपकी राशि में शुक्र आपके चार्म को मजबूत रखेंगे, लेकिन अब आपका फोकस सिर्फ अटेंशन पाने पर नहीं रहेगा। आप ऐसे व्यक्ति की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे जो रिस्पेक्ट देता हो, भरोसा जगाता हो और आपको सच में जानने की कोशिश करता हो। सिर्फ पसंद किया जाना अब पर्याप्त नहीं रहेगा।

रिलेशनशिप में: आज आपको समझ आ सकता है कि हर बात पर चुप रहकर शांति बनाए रखना रिश्ते को ठीक नहीं करता। कोई भावनात्मक दूरी काफी समय से बनी हुई है तो उसे नजरअंदाज न करें। शांत और ईमानदार बातचीत दोनों को फिर करीब ला सकती है।

विवाहित: आज रिश्ते में अपनापन लाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। पार्टनर की तारीफ, एक प्यार भरा मैसेज या साथ बैठकर कुछ समय बिताना ही माहौल बदल सकता है। आपका ध्यान आज किसी बड़े सरप्राइज से ज्यादा असर करेगा।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) सिंगल: आज आप अपनी इमोशनल एनर्जी को लेकर ज्यादा चयनात्मक हो सकते हैं। कोई व्यक्ति आकर्षक तो लगेगा, लेकिन अगर उनका व्यवहार लगातार कन्फ्यूजिंग रहा तो आपका इंटरेस्ट कम होने लगेगा। आपको एहसास होगा कि हर मजबूत अट्रैक्शन के पीछे मजबूत कनेक्शन होना जरूरी नहीं।

रिलेशनशिप में: बार-बार लौटने वाली कोई समस्या आज अपनी असली वजह दिखा सकती है। पुरानी घटनाओं की पूरी लिस्ट सामने रखकर अपनी बात साबित करने की कोशिश न करें। इस समय असली सवाल यह है कि दोनों अभी क्या बदल सकते हैं।

विवाहित: पैसे, परिवार या भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। भावनाएं बढ़ें तो भी बातचीत का टोन स्थिर रखें। आज एक-दूसरे को गलत साबित करने से ज्यादा जरूरी है यह समझना कि दोनों आगे क्या चाहते हैं।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) सिंगल: चंद्रमा आपकी राशि में होने के कारण आज अपनी फीलिंग्स से भागना मुश्किल होगा। किसी क्रश या कनेक्शन को लेकर आपका नजरिया बदल सकता है। आपको यह भी समझ आ सकता है कि आप वास्तव में उस व्यक्ति को चाहते हैं या उनके साथ जुड़ी एक कल्पना को। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, सवाल और व्यावहारिक होगा: क्या यह कनेक्शन आपकी असली जिंदगी में फिट बैठता है?

रिलेशनशिप में: जिस बात को आप कई दिनों से मन में दोहरा रहे हैं, उसे आज कहने का मन करेगा। अपनी जरूरत से बातचीत शुरू करें, गुस्से से नहीं। सब कुछ एक साथ कहने के बजाय सबसे जरूरी बात पहले रखें। इससे बातचीत भारी होने के बजाय स्पष्ट रह सकती है।

विवाहित: पार्टनर कोई ऐसी चिंता साझा कर सकते हैं जिसे वे काफी समय से भीतर रखे हुए थे। उन्हें तुरंत समाधान देने की कोशिश न करें। पहले उनकी पूरी बात सुनें। आज आपका ध्यान और मौजूदगी ही सबसे बड़ा सपोर्ट बन सकते हैं।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) सिंगल: चंद्रमा के मकर राशि में आने के बाद आपकी अपनी भावनाएं अचानक ज्यादा स्पष्ट हो सकती हैं। आप तय करेंगे कि किसे अपनी इमोशनल एनर्जी देनी है और किसे नहीं। कोई रिलायबल और इमोशनली मैच्योर व्यक्ति आज उस इंसान से ज्यादा आकर्षक लग सकता है जो आपको लगातार एक्साइट तो करता है, लेकिन कन्फ्यूज भी रखता है।

रिलेशनशिप में: आज रिश्ते से जुड़ी बातों को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। मंगल और उच्च के गुरु पार्टनरशिप में इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं। नजदीकी के साथ रिएक्शन भी तेज हो सकते हैं। पार्टनर से अपनी जरूरत समय रहते कहें, ताकि नाराजगी आपके लिए बोलना शुरू न कर दे।

विवाहित: आपको यह महसूस करने की जरूरत हो सकती है कि पार्टनर सच में आपकी टीम में है। बड़े वादों से ज्यादा छोटे प्रैक्टिकल जेस्चर आपको यह भरोसा देंगे। साथ मिलकर किसी जिम्मेदारी को संभालना भी आज रोमांस जैसा महसूस हो सकता है।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: किसी दोस्ती में अचानक नया एंगल नजर आ सकता है। फ्रेंड्स, ट्रैवल, लर्निंग या किसी साझा इंटरेस्ट के जरिए मिला व्यक्ति धीरे-धीरे खास लगने लगेगा। शुरुआत बहुत कैज़ुअल हो सकती है और यही ठीक रहेगा। इस कनेक्शन को समय दें ताकि आपको पता चले कि केमिस्ट्री सिर्फ दोस्ती तक है या उससे आगे भी जाती है।

रिलेशनशिप में: आज इमोशनल रिएक्शन सामान्य से तेज हो सकते हैं, खासकर अगर आपको लगे कि पार्टनर आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा रुकें। गुस्से में कही गई बात और असल में महसूस की गई बात एक जैसी नहीं होती।

विवाहित: आज किसी समस्या पर लंबी चर्चा करने के बजाय साथ कुछ नया करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। छोटी आउटिंग, नई जगह या कोई साझा एक्टिविटी रिश्ते को फिर से हल्का बना सकती है।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) सिंगल: आज रोमांस आपकी लव लाइफ में मजबूत हलचल ला सकता है। कर्क राशि में उच्च के गुरु आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहे हैं और मंगल इस ऊर्जा में पहल और इमोशनल हीट जोड़ेंगे। कोई व्यक्ति आपके भीतर ऐसी फीलिंग जगा सकता है जिसे आपने काफी पीछे छोड़ दिया था। अट्रैक्शन को महसूस करें, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी को समय दें।

रिलेशनशिप में: रिश्ते में अगर कुछ समय से एक जैसा पैटर्न चल रहा है तो आज उसे तोड़ने का अच्छा मौका है। किसी कमी पर फिर चर्चा करने के बजाय नया प्लान बनाएं। छोटी ट्रिप, साझा हॉबी या अचानक बनी डेट आपके बीच पुरानी एक्साइटमेंट वापस ला सकती है।

विवाहित: आज प्यार सिर्फ पैशन में नहीं, भरोसे में भी दिखाई देगा। आपकी राशि में शनि आपको रिश्ते की रोजमर्रा की स्थिरता पर ध्यान दिला सकते हैं। पार्टनर के लिए लगातार किए गए छोटे-छोटे भरोसेमंद काम आज किसी बड़े रोमांटिक वादे से ज्यादा असरदार लगेंगे।