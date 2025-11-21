विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 21 November 2025: लव लाइफ में आएगा रोमांच, जानें धनु से मीन राशि का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:30 AM (IST)

आज यानी 21 नवंबर के दिन खुलापन और फ्लेक्सिबिलिटी रिश्ते को सहज बनाएंगे। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं धनु से मीन राशि (21 November 2025 Love Horoscope) तक का लव राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Love Rashifal 21 November 2025: ऐस्ट्रॉलजर से जानें लव राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 21 नवंबर (Zodiac Love Horoscope) का दिन सुबह वृश्चिक राशि में स्थित चंद्रदेव सच बोलने और भावनाओं का साहसिक सामना करने का संकेत दे रहे हैं। दोपहर तक चंद्रदेव धनु राशि में आकर हंसी, खुलापन और हल्के-फुल्के अंदाज को बढ़ा देंगे। वक्री बुधदेव वृश्चिक राशि में रहकर बातचीत में सावधानी की जरूरत बता रहे हैं। तुला राशि में स्थित शुक्रदेव इस तीव्र ऊर्जा को संतुलन और शालीनता के साथ संभालने में मदद कर रहे हैं। आज प्रेम भावनात्मक ईमानदारी और दिल से जुड़ाव के जरिए आगे बढ़ता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु (SAGITTARIUS) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल | 22 नवंबर 2025

Mesh

आज आपका प्रेम जीवन दोपहर के बाद और चमकदार और सक्रिय हो जाएगा। सुबह वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव और वक्री बुधदेव के कारण भावनाएं तीव्र रह सकती हैं। यह समय भीतर झांकने का है। दोपहर में जब चंद्रदेव आपकी ही राशि में आएंगे, तो आत्मविश्वास, आशा और साफ सोच लौट आएगी। आज आप प्रेम को ज्यादा खुलकर व्यक्त कर पाएंगे और अपनी पसंद को आगे बढ़ाने का साहस पा सकते हैं। कपल्स में फिर से जोश और रोमांच आएगा। सिंगल्स के लिए किसी उत्साही या खुशमिजाज व्यक्ति से मिलने के अच्छे संकेत हैं।

मकर (CAPRICORN) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल | 22 नवंबर 2025

Makar

आज सुबह भावनात्मक सोच और दोपहर में भावनाओं का विस्तार दिखेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आपको भीतर की छिपी भावनाओं और रिश्ते के पैटर्न पर सोचने का संकेत दे रहे हैं। वक्री शनिदेव आपको अपनी भावनात्मक सीमाओं को समझने में मदद कर रहे हैं। दोपहर में धनु राशि के चंद्रदेव हीलिंग और पाजिटिविटी लाते हैं। आप खुद को हल्का और अधिक एक्सप्रेसिव महसूस करेंगे। कपल्स गहरी बातचीत के बाद रिश्ते में नई नरमी महसूस कर सकते हैं। सिंगल्स किसी आजाद सोच वाले या समझदार व्यक्ति से आकर्षित हो सकते हैं। दिल को थोड़ा नरम रखें-प्रेम तब बढ़ता है जब आप सख्ती छोड़ते हैं।

कुंभ (AQUARIUS) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल | 22 नवंबर 2025

Kumbh (1)

आज का दिन भावनाओं को स्वीकार करने और रिश्तों में खुशी लाने का है। सुबह वृश्चिक राशि में चंद्रदेव तीव्र भावनाएं या छुपी रिश्ते समस्याएं सामने ला सकते हैं। आपकी राशि में राहुदेव भावनाओं को अनियमित बना सकते हैं, जबकि तुला राशि में शुक्रदेव बातचीत में संतुलन और शांति लाते हैं। दोपहर में धनु राशि के चंद्रदेव गर्माहट, उत्साह और सामाजिक जुड़ाव बढ़ाएंगे। कपल्स हल्की और ईमानदार बातचीत से लाभ पाएंगे। अविवाहित जातक किसी बुद्धिमान और दिलचस्प व्यक्ति को पसंद कर सकते हैं। आज खुलापन और फ्लेक्सिबिलिटी रिश्ते को सहज बनाएंगे।

मीन (PISCES) – लव एंड रिलेशनशिप राशिफल | 22 नवंबर 2025

Meen (1)

आज भावनात्मक और रोमांटिक उम्मीद दोनों नजर आएंगे। सुबह वृश्चिक राशि के चंद्रदेव प्रेम को गहराई से समझने और दिल की बातें साझा करने का संकेत दे रहे हैं। आपकी राशि में वक्री शनिदेव भावनात्मक आदतों को समझदारी के साथ देखने का अवसर दे रहे हैं। दोपहर में धनु राशि के चंद्रदेव स्वतंत्रता, गर्माहट और सहज एक्सप्रेशन लाते हैं। कपल्स आज गहरी भावनात्मक निकटता महसूस कर सकते हैं। अविवाहित जातक किसी प्रेरणादायक, आशावादी या समझदार व्यक्ति से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। आज का प्रेम गहरा, सुकूनदायक और दिल को उठाने वाला महसूस होगा।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।