Aaj Ka Love Rashifal 20 November 2025: इस जातक की पुरानी यादें होंगी ताजा, पढ़ें धनु से मीन का लव राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। प्यार का आज का राशिफल बताता है कि रिश्तों को बहुत नरमी और खुले दिल से संभालना चाहिए। गहरी भावनाओं को समझने का आज का दिन बहुत अच्छा है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि (Daily Love Horoscope Today) के जातकों का लव राशिफल।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today)

आज थोड़ा शांत और भीतर झांकने वाला दिन है। चंद्रदेव वृश्चिक में रहकर मन की छुपी भावनाओं को जगाते हैं। आप पुराने रिश्तों या अधूरी बातें याद कर सकते हैं। शुक्रदेव तुला राशि में शांति और सहज बातचीत का रास्ता खोलते हैं।

कपल्स को अपने मन की अपेक्षाओं पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। सिंगल्स किसी ऐसे इंसान से जुड़ सकते हैं जो उनके विचारों और भावनाओं दोनों को समझे। आज धैर्य और साफ सोच जरूरी है।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) आज रिश्तों में समझदारी और गंभीरता की जरूरत है। चंद्रदेव वृश्चिक में रहकर आपकी सामाजिक और प्रेम वाली भावनाओं को सक्रिय करते हैं। वक्री शनिदेव आपको रिश्तों में अपनी सीमाएं और जरूरतें फिर से समझने को कहते हैं।

शुक्रदेव तुला राशि में रहकर बातचीत को आसान बनाते हैं। कपल्स आज एक-दूसरे पर भरोसा बढ़ाने वाले लंबे और दिल से जुड़े संवाद कर सकते हैं। सिंगल्स किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे जो शांत, दृढ़ और भावनात्मक रूप से मजबूत हो।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today)

आज का दिन भावनात्मक समझ बढ़ाने वाला है। चंद्रदेव वृश्चिक में रहकर आपको वो भावनाएं दिखा सकते हैं जिन्हें आप आमतौर पर नजरअंदाज करते हैं। राहुदेव आपके ही राशि में हैं, जो थोड़ी अनिश्चितता ला सकते हैं, परन्तु शुक्रदेव तुला में रहकर संतुलन और शांति लाते हैं।

कपल्स को दिल में छुपे भावों को नरमी से साझा करना चाहिए। सिंगल्स किसी अनोखे लेकिन गंभीर स्वभाव वाले व्यक्ति से आकर्षित हो सकते हैं। आज सच्ची भावनाएं बोलने की हिम्मत रखें।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today)

आज का दिन भावनात्मक हीलिंग और नजदीकी बढ़ाने का है। चंद्रदेव वृश्चिक में नीच स्थिति में होकर आपकी इन्टूशन शक्ति को और प्रबल करते हैं। वक्री शनिदेव और वक्री गुरुदेव आपको पुरानी भावनाओं को समझने और सुधारने की दिशा देते हैं।

कपल्स आज बहुत गहरी दिल की बातें करके अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। सिंगल्स किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिनसे दिल से जुड़ाव महसूस हो। आज दिल को नरमी से खोलना और सच्चाई से पेश आना सबसे अच्छा रहेगा।