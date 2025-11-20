विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Love Rashifal 20 November 2025: मेष से कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? लव राशिफल से जानें

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:00 AM (IST)

Aaj ka Love Rashifal 20 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का लव एंड रिलेशनशिप राशिफल बताता है कि चंद्रदेव आज वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे भावनाएं गहरी और संवेदनशील बन सकती हैं। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से कर्क राशि तक का लव राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज चंद्रदेव वृश्चिक राशि में नीच स्थिति में रहेंगे, जिससे मन थोड़ा ज्यादा भावुक और संवेदनशील हो सकता है। सूर्यदेव और मंगलदेव भी वृश्चिक में हैं, जो आपके भीतर छुपी भावनाओं और इच्छाओं को उजागर करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से कर्क राशि (today love rashifal in hindi) का दैनिक लव राशिफल।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today)

आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा तेज हो सकता है क्योंकि चंद्रदेव वृश्चिक राशि में हैं। आपको किसी गहरी बात की सच्चाई जानने की इच्छा हो सकती है। बुद्धदेव वक्री होने के कारण पुरानी बातें या पुराने भाव फिर सामने आ सकते हैं।
कपल्स के बीच कुछ गंभीर लेकिन हीलिंग दिल-की-बातें हो सकती हैं। सिंगल्स किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो रहस्यमय या भावनात्मक रूप से गहरा हो। आज अपना मन खोलकर बात करना रिश्तों को मजबूत करेगा।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today)

आज आपके रिश्तों में गहरी समझ और बदलाव की शुरुआत हो सकती है। चंद्रदेव वृश्चिक में नीच स्थिति में होने से मन को छूने वाली बातें सामने आ सकती हैं। शुक्रदेव तुला राशि में रहकर बातचीत को नरम और सम्मानजनक बनाए रखते हैं।
कपल्स के लिए आज पुराने तनाव खत्म करने, भरोसा बढ़ाने और नजदीकियां गहरी करने का अच्छा दिन है। सिंगल्स किसी ऐसे इंसान की ओर खिंच सकते हैं जिसमें गहराई और गंभीरता हो। आज दिल की आवाज सुनना सही दिशा देगा।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today)

आज आपकी भावनाएं भीतर से कुछ पुरानी यादों या अनसुलझे मामलों को जगा सकती हैं। चंद्रदेव वृश्चिक में रहकर मन को भीतर की ओर मोड़ते हैं। वक्री बुद्धदेव भी मन की गहराई को बढ़ाते हैं। शुक्रदेव तुला राशि में हैं, जिससे आपकी आकर्षकता बढ़ेगी और आप नर्म तरीके से संवेदनशील बातें संभाल पाएंगे। कपल्स आज समझदारी और प्यार से रिश्ता मजबूत करेंगे। सिंगल्स ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाए।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today)

आज चंद्रदेव आपके पांचवें भाव में नीच स्थिति में रहेंगे, जिससे भावनाएं बहुत गहरी हो सकती हैं। आप प्यार में ज्यादा नजदीकी और भरोसा महसूस करना चाहेंगे। यह समय साफ-साफ बातें करने और मन हल्का करने का है।
आपके ही राशि में वक्री गुरुदेव आपको भीतर से मजबूत और समझदार बनाते हैं। कपल्स के बीच आज जुनून भी होगा, लेकिन पुरानी बातों में उलझने से बचें। सिंगल्स किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जो बेहद सहज और भावनात्मक लगे। सूर्यदेव और मंगलदेव आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को मजबूत रखते हैं।

Note - यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।