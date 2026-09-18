लव राशिफल 18 सितंबर: कर्क में मंगल का गोचर बदलेगा प्यार का अंदाज, आज किस राशि की लव लाइफ पर पड़ेगा असर?

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 18 सितंबर को प्यार में छोटी बातें भी दिल पर असर डाल सकती हैं। देर से आया मैसेज, बदली हुई टोन या कम बातचीत आपको कुछ ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। वृश्चिक के चंद्रमा पुरानी यादें भी जगा सकते हैं।

शाम को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क में उच्च गुरु पहले से मौजूद हैं। इससे अपने खास लोगों के लिए केयर और प्रोटेक्टिव रवैया बढ़ सकता है। लेकिन यही एनर्जी ज्यादा हो जाए तो छोटी बात पर ओवर रिएक्शन भी हो सकता है।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी पुराने कनेक्शन की याद लौट सकती है। कोई अधूरी चैट या ऐसा सवाल जिसका जवाब कभी नहीं मिला था फिर दिमाग में आ सकता है। चंद्रमा आपके आठवें भाव में हैं इसलिए आप उस व्यक्ति के इरादों को समझने की कोशिश करेंगे। वहीं, शुक्र आपके सप्तम भाव में मजबूत हैं इसलिए नया अट्रैक्शन भी बन सकता है। आज आपकी पसंद सिर्फ चेहरे या बातचीत पर नहीं टिकेगी। आप यह देखेंगे कि सामने वाला कितना भरोसेमंद है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की छोटी बात आपको जरूरत से ज्यादा प्रभावित कर सकती है। अगर उनका रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिला जैसा आपने सोचा था तो मन तुरंत कई वजहें बनाने लगेगा। आज अनुमान लगाने से पहले सामने वाले से पूछें। शाम के बाद मंगल चौथे भाव को सक्रिय करेंगे इसलिए घर और परिवार का माहौल भी आपके मूड पर असर डाल सकता है।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) सिंगल: चंद्रमा आपके सप्तम भाव में हैं इसलिए किसी की तरफ से इंटरेस्ट आपको ज्यादा साफ दिखाई दे सकता है। आज आपको वही व्यक्ति पसंद आएगा जो आपको कन्फ्यूज करने के बजाय भरोसा दे। कोई छोटा सा पर्सनल कन्वर्सेशन भी आपको सामने वाले की सोच समझने में मदद कर सकता है। तेज केमिस्ट्री से ज्यादा स्थिर कनेक्शन आपका ध्यान खींचेगा।

रिलेशनशिप में: आज पार्टनर के साथ रहना ही अच्छा लग सकता है। साथ खाना, बाहर जाना या बिना किसी खास वजह के कुछ घंटे साथ बिताना रिश्ते को बेहतर महसूस करा सकता है। शुक्र आपके छठे भाव में हैं इसलिए घर के काम और रोज की जिम्मेदारियां फिर भी सामने रहेंगी। इन्हीं बातों पर जिद करना रिश्ते का अच्छा मूड खराब कर सकता है।

विवाहित: किसी पुराने मतभेद पर बात हो सकती है और समाधान भी निकल सकता है। दोनों अपनी बात रखने के बाद थोड़ा समझौता करेंगे तो रिश्ता हल्का लगेगा। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) सिंगल: आज कोई ऐसा व्यक्ति आपका ध्यान खींच सकता है जो आपके सामान्य सर्कल से अलग है। आकर्षण बातचीत से शुरू हो सकता है और धीरे-धीरे बढ़ सकता है। शाम को मंगल आपके दूसरे भाव में पहुंचेंगे, इसलिए अपनी फीलिंग्स को शब्द देने की इच्छा बढ़ेगी। लेकिन जो बात अभी सिर्फ दिल में है उसे उसी दिन कह देना जरूरी नहीं है।

रिलेशनशिप में: पैसे, घर या परिवार की किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकता है। मंगल के राशि परिवर्तन के बाद आपकी बात पहले से ज्यादा सीधी हो सकती है। इससे सामने वाला आपकी बात को आलोचना समझ सकता है। प्रैक्टिकल समस्या को पर्सनल प्रॉब्लम बनने से रोकना आज जरूरी रहेगा।

विवाहित: जीवनसाथी आपकी बात को शिकायत की तरह ले सकते हैं। मकसद समाधान है तो उसी पर फोकस रखें। हर बातचीत को 'कौन सही है और कौन गलत है' में न बदलें। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपकी लव लाइफ में सबसे ज्यादा हलचल रह सकती है। चंद्रमा आपके पंचम भाव में हैं और शाम को मंगल आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि में उच्च गुरु पहले से मौजूद हैं। यह स्थिति किसी पुराने क्रश को फिर से दिलचस्प बना सकती है या किसी परिचित व्यक्ति को अचानक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकती है। अट्रैक्शन बढ़ेगा लेकिन आप केवल पसंद पर नहीं रुकेंगे। आप यह भी सोचेंगे कि इस कनेक्शन को फ्यूचर मिल

सकता है या नहीं।

रिलेशनशिप में: आप पार्टनर के लिए कुछ करने के मूड में रहेंगे। उनकी परेशानी आपको जल्दी महसूस होगी और उसे दूर करने की इच्छा भी होगी। लेकिन मंगल कर्क में होने से केयर कभी-कभी जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव बिहेवियर में बदल सकती है। पार्टनर की मदद करें लेकिन उनकी हर चीज अपने हाथ में लेने से बचें।

विवाहित: गुरु और मंगल आपकी राशि में रहेंगे। घर, परिवार या बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारी में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। आज आपका सपोर्ट जीवनसाथी को काफी मायने देगा। बस छोटी बात पर जल्दी रिएक्ट न करें। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंगल: आज कोई व्यक्ति अपनी बात करने के तरीके से आपको आकर्षित कर सकता है। चंद्रमा चौथे भाव में हैं इसलिए आपको ऐसा कनेक्शन पसंद आएगा जिसमें आप अपने असली रूप में सहज रह सकें। शुक्र तीसरे भाव में हैं इसलिए लगातार बातचीत किसी सामान्य जान-पहचान को ज्यादा खास बना सकती है।

रिलेशनशिप में: किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की बात आपके मन में पार्टनर को लेकर डाउट पैदा कर सकती है। आज बाहरी राय को ज्यादा महत्व देना सही नहीं होगा। पहले अपनी तरफ से जो दिख रहा है उसे समझें और फिर पार्टनर की बात सुनें।

विवाहित: घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। शाम को मंगल बारहवें भाव में जाने से थकान या खर्च भी मूड पर असर डाल सकते हैं। इसे रिश्ते की दूरी न मानें। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी की कम्युनिकेशन स्टाइल आपको पसंद आ सकती है। चंद्रमा तीसरे भाव में है और बुध आपकी राशि में मजबूत है, इसलिए आप छोटी डिटेल भी जल्दी पकड़ेंगे। लेकिन ओवरथिंकिंग एक छोटे मैसेज को बड़ा सिग्नल बना सकती है। किसी व्यक्ति को समझने के लिए एक शाम से ज्यादा समय दें।

रिलेशनशिप में: आज आपको अपनी बात बहुत सही लग सकती है। मजबूत बुध आपको अच्छी तरह समझाने की क्षमता देंगे लेकिन रिश्ते में हर चीज एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता। पार्टनर को शायद लॉजिक से ज्यादा यह जानना हो कि किस बात से आपको बुरा लगा।

विवाहित: शाम के बाद मंगल ग्यारहवें भाव में रहकर फ्यूचर प्लान्स, साझा लक्ष्यों या पैसे से जुड़ी बातचीत बढ़ा सकते हैं। साथ मिलकर कोई लक्ष्य तय करना रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) सिंगल: शुक्र आपकी राशि में मजबूत हैं इसलिए आपका चार्म और कॉन्फिडेंस दोनों अच्छे रहेंगे। लेकिन चंद्रमा दूसरे भाव में होने से आप अपनी वैल्यू को ज्यादा महत्व देंगे। सिर्फ यह जानना काफी नहीं होगा कि कोई आपको चाहता है। आप यह भी देखेंगे कि वह आपकी फीलिंग्स और सीमाओं का कितना सम्मान करता है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति का अट्रैक्शन आज अचानक बढ़ सकता है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की एक छोटी बात आज आपके मन में रह सकती है। उसका मतलब खुद तय करने के बजाय पूछ लें। चंद्रमा की वजह से आपकी फीलिंग उस बात से बड़ी हो सकती है जो वास्तव में हुई है। शाम के बाद मंगल काम से जुड़ा तनाव बढ़ा सकते हैं, इसलिए ऑफिस का स्ट्रेस घर तक न लाएं।

विवाहित: खर्च, यात्रा या परिवार से जुड़ा कोई प्रैक्टिकल फैसला सामने आ सकता है। आपकी राशि में शुक्र होने से इस बात को नरमी से संभालने का फायदा मिलेगा। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) सिंगल: चंद्रमा आपकी राशि में हैं इसलिए आज आपकी फीलिंग्स काफी इंटेंस रह सकती हैं। किसी का अटेंशन बहुत खास लगेगा और उसकी दूरी भी तुरंत महसूस होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र आपको सिर्फ फ्लर्टिंग से आगे देखने के लिए प्रेरित करेगा। आप जानना चाहेंगे कि सामने वाला वास्तव में कितना जेन्युइन है। आज अट्रैक्शन से ज्यादा भरोसा मायने रखेगा।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की छोटी हरकत भी आपको प्रभावित कर सकती है। कुछ गलत लगे तो तुरंत ब्लेम करने के बजाय पहले अपनी फीलिंग को समझें। “मुझे ऐसा महसूस हुआ” कहना “तुम कभी मेरी परवाह नहीं करते” कहने से बेहतर रहेगा।

विवाहित:कोई दबा हुआ मुद्दा सामने आ सकता है। ईमानदारी से बात करने पर नजदीकी बढ़ सकती है। लेकिन एक बातचीत में पूरी पुरानी हिस्ट्री खोलने से बचें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) सिंगल: दिन के ज्यादातर हिस्से में चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेंगे इसलिए आप अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ा प्राइवेट रह सकते हैं। कोई पुराना व्यक्ति याद आ सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसी रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं। शुक्र ग्यारहवें भाव में हैं इसलिए दोस्ती के जरिए नया कनेक्शन बन सकता है। रात में चंद्रमा आपकी राशि में आने के बाद आपका मूड हल्का महसूस होगा।

रिलेशनशिप में: पार्टनर कोई पर्सनल, फाइनेंशियल या इमोशनल बात शेयर कर सकते हैं। उन्हें तुरंत सॉल्यूशन देने के बजाय पूरा सुनना ज्यादा जरूरी होगा। शाम के बाद मंगल आठवें भाव में जाकर साझा पैसे या भरोसे से जुड़े मुद्दों को संवेदनशील बना सकते हैं।

विवाहित: जीवनसाथी किसी चिंता के बारे में बात कर सकते हैं। आज उन्हें सलाह से ज्यादा आपका सपोर्ट चाहिए होगा। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) सिंगल: आज कोई स्लो-बर्न अट्रैक्शन ज्यादा साफ महसूस हो सकता है। चंद्रमा ग्यारहवें भाव में हैं इसलिए दोस्ती या सोशल सर्कल का कोई व्यक्ति लगातार आपके दिमाग में रह सकता है। शुक्र दसवें भाव में हैं इसलिए काम से जुड़े किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी ध्यान खींच सकती है। लेकिन प्रोफेशनल और पर्सनल सीमाएं साफ रखें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की एक छोटी टिप्पणी आपके मूड को बदल सकती है। उसका छिपा हुआ मतलब निकालने से पहले पूरे बिहेवियर को देखें। शाम के बाद मंगल सप्तम भाव में आने से अट्रैक्शन बढ़ेगा लेकिन छोटी बात पर रिएक्शन भी तेज हो सकता है।

विवाहित: सोशल प्लान आपका मूड अच्छा कर सकता है। फिर भी जीवनसाथी को सिर्फ बताने के बजाय प्लान में शामिल करें। उन्हें बाद में याद आने वाला विकल्प न बनाएं। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी ऐसे व्यक्ति का अट्रैक्शन आपको खींच सकता है जिसे पढ़ना आसान नहीं है। उसका रहस्यमयी अंदाज इंटरेस्ट बढ़ा सकता है लेकिन हर मिस्ट्री गहराई नहीं होती। शुक्र आपके नवम भाव में हैं इसलिए अलग बैकग्राउंड या अलग सोच वाला व्यक्ति भी ध्यान खींच सकता है। उसके ऐक्शंस को समय देकर समझें।

रिलेशनशिप में: जिद आज रिश्ते की असली प्रॉब्लम बन सकती है। दोनों अपनी बात को सही मानेंगे और कोई पीछे हटना नहीं चाहेगा। शाम के बाद मंगल छठे भाव में आने से छोटी जिम्मेदारियां और रोज की बातें ज्यादा परेशान कर सकती हैं। हर डिसएग्रीमेंट को रिलेशनशिप प्रॉब्लम न बनाएं।

विवाहित: घर के काम या रूटीन को लेकर बहस हो सकती है। जिम्मेदारियां बांटने का आसान तरीका निकालना आज बेहतर रहेगा। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी नए कनेक्शन में इंटरेस्ट बन सकता है लेकिन भरोसा धीरे बनेगा। चंद्रमा आपके नवम भाव में हैं और वक्री शनि आपकी राशि में मौजूद हैं। पुराना अनुभव आपको सावधान रख सकता है। वहीं शाम के बाद मंगल आपके पंचम भाव में जाकर रोमांटिक अट्रैक्शन और पहल की इच्छा बढ़ाएंगे। कोई जाना-पहचाना व्यक्ति अचानक नए तरीके से पसंद आ सकता है।

रिलेशनशिप में: अगर रिश्ता कुछ समय से एक जैसा महसूस हो रहा था तो आज माहौल बदलने का मौका मिलेगा। बाहर जाना, कोई नया प्लान बनाना या साथ कुछ अलग करना ज्यादा असरदार रहेगा। सिर्फ इस बारे में बात करते रहना कि क्या बदलना चाहिए उतना काम नहीं करेगा जितना वास्तव में कुछ नया करना।

विवाहित: बच्चों, ट्रैवल या फ्यूचर प्लान्स को लेकर उत्साह बढ़ सकता है। पंचम भाव में मजबूत गुरु परिवार से जुड़ी खुशी को सहारा दे रहे हैं। साथ मिलकर कोई नया प्लान बनाना रिश्ते में फिर से उत्साह ला सकता है।