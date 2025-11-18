Aaj Ka Love Rashifal 18 November 2025: ये कपल्स करेंगे दिल से बात, खुलेंगे नए मार्ग, पढ़ें लव राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर रिश्तों में कोमलता, कूटनीति और अपनापन बढ़ाता है। वृश्चिक राशि के ग्रहों का प्रभाव भावनाओं को गहरा करता है और रिश्तों में सच्ची जुड़ाव की भावना लाता है। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से कर्क राशि (today love rashifal in hindi) का दैनिक लव राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today)

मेष राशि, आज का लव राशिफल आपके लिए सामंजस्य के साथ गहरी भावनात्मक ऊर्जा लेकर आया है। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपके साझेदारी क्षेत्र को सक्रिय करता है, जिससे ध्यान रिश्तों और आपसी समझ पर जाता है। वहीं सूर्य देव, मंगल देव और वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर भावनाओं को तीव्र करते हैं।

कपल्स को आज शांत, संयमित और समझदारी भरी बातचीत करनी चाहिए। जल्दबाजी या आवेगी प्रतिक्रिया से बचें। सिंगल्स किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो दिल को भावनात्मक रूप से आकर्षित करे, संभव है कि यह मुलाकात किसी सामाजिक माध्यम से हो।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today)

वृषभ राशि, आज का लव राशिफल आपको प्रेम में स्थिरता, कोमलता और भावनात्मक संतुलन देता है। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपकी स्वाभाविक शांति और प्रेमपूर्ण जुड़ाव को बढ़ाता है। आपके स्वामी शुक्र देव आपका आकर्षण और निकटता का भाव और मजबूत करते हैं। वृश्चिक राशि में ग्रह प्रेम में जुनून, आत्मीयता और भावनात्मक सच्चाई लाते हैं। कपल्स दिल से की गई बातचीत के जरिए रिश्ते में नई राहें खोल सकते हैं। सिंगल्स किसी समझदार, भावनात्मक और चुंबकीय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज धैर्य और सच्चाई से किया गया प्रेम-व्यवहार बेहतरीन परिणाम देता है।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today)

मिथुन राशि, आज का लव राशिफल रोमांस में सामाजिकता और अभिव्यक्ति लेकर आता है। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर बातचीत को सरल, मीठा और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। लेकिन वक्री बुध देव वृश्चिक राशि में रहकर पुराने अनुभवों, भावनाओं या अधूरी बातों की ओर ध्यान खींच सकते हैं। कपल्स को आज हल्के-फुल्केपन और गहरी भावनाओं के बीच संतुलन बनाना होगा। सिंगल्स किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो बुद्धिमान, दिलचस्प और थोड़ा रहस्यमयी हो, जिससे आकर्षण और उत्सुकता दोनों बढ़ें। आज ईमानदारी और मीठी अभिव्यक्ति प्रेम को सुंदर बनाती है।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today)

कर्क राशि, आज का लव राशिफल भावनात्मक संतुलन और कोमल जुड़ाव से भरा हुआ है। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपके घर-परिवार को प्रभावित करता है। आपकी ही राशि में वक्री बृहस्पति देव आत्म-चिंतन को गहरा करते हैं। सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में रहकर प्रेम में जुनून और भावनात्मक निकटता को बढ़ाते हैं। कपल्स के लिए यह दिन गहरी और ईमानदार बातचीत का है, जिससे भरोसा और भी मजबूत होगा। सिंगल्स किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं जो संवेदनशील, कलात्मक या दिल से भावनात्मक हो। आज प्यार सच्चाई, कोमलता और आपसी सहयोग से खिलता है।