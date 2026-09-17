लव राशिफल 17 सितंबर: तुला में शुक्र और मिथुन में मंगल का असर, आपके रिश्ते में आज क्या नया मोड़ आएगा?

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 17 सितंबर का प्रेम राशिफल उस तरह का दिन दिखाता है जब किसी की एक बात पूरे दिन दिमाग में घूम सकती है। चंद्रमा वृश्चिक में होने से लोग सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उसके बिहेवियर पर ध्यान देंगे। अनुराधा नक्षत्र रिश्तों में भरोसा, जुड़ाव और लॉयल्टी की चाह बढ़ा सकता है। इसलिए जिस कनेक्शन को अब तक सिर्फ अच्छा समय बिताने वाला रिश्ता समझा जा रहा था, आज उसके बारे में थोड़ा सीरियस होकर सोचा जा सकता है।

इसी बीच तुला राशि में शुक्र मजबूत हैं। इससे अट्रैक्शन और रिश्ते में खिंचाव बना रहेगा। लेकिन यह प्रभाव अकेले नहीं चल रहा है। मिथुन के मंगल बातों को तेज कर सकते हैं और कभी-कभी सही बात को भी गलत टोन में पहुंचा सकते हैं।

सुबह कन्या में सूर्य का प्रवेश भी दिन की ऊर्जा बदल देगा। इससे जिम्मेदारियां और व्यावहारिक फैसले ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आ सकते हैं। आज रिश्तों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि जो महसूस हो रहा है क्या वह वास्तव में रिश्ते की सच्चाई है या उस पल की भावना।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) सिंगल: चंद्रमा आपके आठवें भाव में हैं इसलिए किसी पुराने कनेक्शन की याद अचानक लौट सकती है। कोई अधूरी बातचीत या ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपने सोचा था कि बात खत्म हो चुकी है, फिर दिमाग में आ सकता है। शुक्र आपके सप्तम भाव में होने से नया अट्रैक्शन भी संभव है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आज आप सिर्फ पसंद नहीं देखेंगे। आपको सामने वाले की नीयत और स्थिरता भी मायने देगी।

विवाहित: साझा पैसे, घर की जिम्मेदारी या किसी पुराने फैसले को लेकर चर्चा हो सकती है। बात को पुराने हिसाब तक ले जाने के बजाय आज की समस्या पर टिके रहना बेहतर रहेगा। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) सिंगल: चंद्रमा आपके सप्तम भाव में हैं इसलिए किसी व्यक्ति की तरफ से इंटरेस्ट आज ज्यादा साफ दिखाई दे सकता है। आपको ऐसा इंसान पसंद आएगा जो बार-बार आपको कन्फ्यूज करने के बजाय अपने इरादे अपने व्यवहार से दिखाए। आज तेज केमिस्ट्री से ज्यादा भावनात्मक सिक्योरिटी आपका ध्यान खींच सकती है।

रिलेशनशिप में: यह आपके लिए दिन की मजबूत पार्टनरशिप स्थितियों में से एक है। आप पार्टनर की मौजूदगी को ज्यादा महसूस करेंगे और साथ बिताया सामान्य समय भी खास लग सकता है। लेकिन शुक्र छठे भाव में होने से घर के काम या छोटी जिम्मेदारियां बीच में आ सकती हैं। दोनों में से कोई भी जिद पर अड़ा तो अच्छी फीलिंग जल्दी बहस में बदल सकती है।

विवाहित: जीवनसाथी के साथ पुराना मतभेद सुलझाने का मौका मिलेगा। आज आपको जीतने से ज्यादा साथ आने का रास्ता चुनना होगा। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) सिंगल: शुक्र आपके पंचम भाव में हैं और मंगल लग्न में बैठे हैं। यह स्थिति आपको आकर्षण दिखाने और पहला कदम उठाने का कॉन्फिडेंस दे सकती है। किसी से लगातार चैटिंग शुरू हो सकती है और बातचीत जल्दी पर्सनल भी हो सकती है। लेकिन मंगल की वजह से जल्दी जवाब पाने की बेचैनी बढ़ सकती है। सामने वाले को भी अपनी तरफ से आगे आने का मौका दें।

रिलेशनशिप में: आज शब्दों का असर बहुत ज्यादा रहेगा। आप कोई सही बात कहना चाहेंगे लेकिन मंगल आपकी प्रतिक्रिया तेज कर सकते हैं। एक साधारण डिसएग्रीमेंट इस वजह से व्यक्तिगत बहस बन सकता है। बुध की मजबूत स्थिति आपको बात समझने में मदद करेगी लेकिन टोन संभालना आपकी जिम्मेदारी रहेगी।

विवाहित: दिनभर का तनाव छोटी बात पर निकल सकता है। हर परेशानी को उसी समय सुलझाने की कोशिश न करें। जरूरी बात को शांत होकर उठाना बेहतर रहेगा। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपका दिल किसी के लिए सामान्य से ज्यादा खुल सकता है। चंद्रमा आपके पंचम भाव में हैं और आपकी राशि में उच्च गुरु मौजूद हैं। इससे रोमांस के साथ भावनात्मक समझ की जरूरत भी बढ़ेगी। कोई ऐसा व्यक्ति खास लग सकता है जो आपको सिर्फ आकर्षक नहीं बल्कि समझा हुआ भी महसूस कराए।

रिलेशनशिप में: आपको पार्टनर से रिअश्योरेंस चाहिए हो सकती है। मुश्किल यह है कि आप उसे सीधे मांगने के बजाय उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाए। आज ऐसा करने से गलतफहमी बढ़ सकती है। जो महसूस कर रहे हैं उसे साफ शब्दों में कहना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

विवाहित: गुरु की मजबूत स्थिति रिश्ते को संभालने में आपकी समझ बढ़ाएगी। घर की कोई जिम्मेदारी मिलकर निभाने से भी आज अपनापन बढ़ सकता है। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंगल: चंद्रमा आपके चौथे भाव में हैं इसलिए आज आपको सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि कम्फर्ट भी चाहिए होगा। कोई व्यक्ति अच्छा लग सकता है लेकिन अगर उसके साथ आप अपने असली रूप में सहज नहीं हैं तो रुचि टिकेगी नहीं। शुक्र तीसरे भाव में होने से बातचीत किसी नए कनेक्शन को जन्म दे सकती है।

रिलेशनशिप में: किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की बात आपके रिश्ते में डाउट ला सकती है। चंद्रमा भावनाओं को बढ़ा सकते हैं इसलिए दूसरों की कही बात ज्यादा असर कर सकती है। पार्टनर से सीधे पूछे बिना कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।

विवाहित: परिवार का कोई काम आज दोनों को एक साथ ला सकता है। रिश्ते की निजी बातों को बाहर चर्चा का विषय न बनाएं। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) सिंगल: सुबह सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और आपका फोकस खुद पर और अपनी प्राथमिकताओं पर बढ़ेगा। चंद्रमा तीसरे भाव में होने से बातचीत के जरिए किसी व्यक्ति में दिलचस्पी बन सकती है। आप उसकी बातों को जल्दी पकड़ेंगे लेकिन ज्यादा विश्लेषण किसी छोटे संकेत को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना सकता है।

रिलेशनशिप में: आज आपको पार्टनर की बात में कोई कमी तुरंत नजर आ सकती है। मजबूत बुध आपको विश्लेषण की ताकत देते हैं लेकिन वही आदत बहस भी बढ़ा सकती है। पहले यह समझें कि सामने वाला वास्तव में कहना क्या चाहता है।

विवाहित: अगर आपको लगता है कि जीवनसाथी आपको समझ नहीं रहे तो वही बात और जोर से कहने के बजाय उसे सरल तरीके से दोबारा समझाएं। आज टोन काफी फर्क डालेगा। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) सिंगल: शुक्र आपकी राशि में अपनी मजबूत स्थिति में हैं इसलिए अट्रैक्शन और कॉन्फिडेंस दोनों अच्छे रहेंगे। लेकिन चंद्रमा आपके दूसरे भाव में हैं और इससे आपका फोकस बदल सकता है। अब आपको सिर्फ कोई पसंद करता है या नहीं यह सवाल पर्याप्त नहीं लगेगा। आप यह भी देखेंगे कि वह आपकी फीलिंग्स और आपकी वैल्यू को कितनी जगह देता है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की कही कोई बात मन में रह सकती है। उसका मतलब खुद तय करने के बजाय पूछना आज बेहतर रहेगा। आपका रिश्ता आज किसी बड़े ड्रामे से नहीं बल्कि एक साफ बातचीत से मजबूत हो सकता है।

विवाहित: परिवार या पैसों से जुड़ा फैसला रिश्ते की चर्चा में आ सकता है। दोनों की प्राथमिकताओं को सुनकर आगे बढ़ें ताकि किसी को लगे नहीं कि उसका पक्ष नजरअंदाज हुआ। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) सिंगल: आज चंद्रमा आपकी राशि में हैं और अनुराधा नक्षत्र भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत बढ़ा सकता है। कोई व्यक्ति आपको बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है लेकिन आपका ध्यान सिर्फ उसकी तरफ नहीं रहेगा। आप यह भी देखेंगे कि उसके साथ रहकर आप कितना सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं। आज सतही अट्रैक्शन की जगह भरोसे वाला कनेक्शन ज्यादा असर करेगा।

रिलेशनशिप में: आप अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाएंगे। पार्टनर की एक छोटी हरकत भी आपको ज्यादा महसूस हो सकती है। मंगल का असर प्रतिक्रिया तेज कर सकता है इसलिए बात कहने से पहले यह समझ लें कि आपकी असली परेशानी क्या है।

विवाहित: कोई दबा हुआ मुद्दा आज सामने आ सकता है। ईमानदारी रिश्ते को करीब ला सकती है लेकिन पुरानी सारी शिकायतें एक साथ निकालने से बात भारी हो जाएगी। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी सोशल सर्कल या दोस्ती के जरिए मिला व्यक्ति आपको अपनी पर्सनैलिटी के कारण पसंद आ सकता है। चंद्रमा बारहवें भाव में होने से आप अपनी फीलिंग्स तुरंत जाहिर नहीं करेंगे। शुक्र ग्यारहवें भाव में हैं इसलिए कोई कनेक्शन दोस्ती से आगे बढ़ सकता है लेकिन आपको समय चाहिए होगा।

रिलेशनशिप में: गुरु की दृष्टि चंद्रमा को सहारा दे रही है इसलिए भावनाओं को समझने की क्षमता बेहतर रहेगी। पार्टनर से वह बात शेयर कर सकते हैं जिसे काफी समय से अपने तक रखा हुआ था। मंगल सप्तम भाव में हैं इसलिए बहस से बचने के लिए टोन पर ध्यान दें।

विवाहित: जीवनसाथी से मदद मांगने में झिझक न करें। हर जिम्मेदारी खुद संभालना जरूरी नहीं है। मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) सिंगल:किसी सोशल बातचीत का असर खत्म होने के बाद भी बना रह सकता है। कोई व्यक्ति पहली नजर में बहुत खास न लगे लेकिन उसके बोलने का तरीका या कॉन्फिडेंस बाद में याद आए। चंद्रमा ग्यारहवें भाव में हैं इसलिए दोस्ती से शुरू होने वाला कनेक्शन आज दिलचस्प बन सकता है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की एक छोटी टिप्पणी आपको परेशान कर सकती है। इसे तुरंत रिश्ते की बड़ी समस्या मानने से बचें। आज पूरे बिहेवियर को देखकर फैसला करना ज्यादा सही रहेगा। विवाहित: दोस्तों से बातचीत आपको भावनात्मक राहत दे सकती है लेकिन वैवाहिक मुद्दों पर जरूरत से ज्यादा बाहरी राय लेना ठीक नहीं होगा। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: किसी ऐसे व्यक्ति की ओर अट्रैक्शन हो सकता है जिसे समझना आसान नहीं है। उसकी रहस्यमयी पर्सनैलिटी आपको आकर्षित करेगी लेकिन आज खुद से यह सवाल भी करें कि क्या आप उसे सच में जान रहे हैं या सिर्फ उसकी अनिश्चितता आपको खींच रही है। चंद्रमा आपके दसवें भाव में होने से काम और निजी जीवन का बैलेंस भी महत्वपूर्ण रहेगा।

रिलेशनशिप में: पार्टनर आज सामान्य से थोड़ा अलग व्यवहार कर सकते हैं और आप तुरंत उसका मतलब निकालने लगेंगे। ऐसा करने के बजाय उन्हें बोलने का पूरा मौका दें। हर बदलाव रिश्ते में समस्या का संकेत नहीं होता। विवाहित: घर की किसी प्रैक्टिकल बात में भावना शामिल हो सकती है। जीवनसाथी की बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुनें। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: आज कोई नया कनेक्शन अच्छा लग सकता है लेकिन भरोसा बनने में समय लगेगा। चंद्रमा आपके नवम भाव में हैं जबकि आपकी राशि में वक्री शनि मौजूद हैं। पुराना अनुभव आपको सावधान रख सकता है। यह सावधानी आपको बचा सकती है लेकिन नए व्यक्ति को पुराने रिश्ते की गलतियों का जिम्मेदार बनाना ठीक नहीं होगा।

रिलेशनशिप में: कोई पुराना मुद्दा फिर सामने आ सकता है। इसे रिश्ते के खराब होने का संकेत मानने के बजाय देखें कि क्या इस बार आप दोनों उस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। मंगल आपके चौथे भाव में होने से घर का तनाव भी आपके मूड को प्रभावित कर सकता है।