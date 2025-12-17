Aaj Ka Love Rashifal 17 December 2025: धनु को प्यार में मिलेगी सही दिशा, मकर-कुंभ वाले ध्यान रखें ये बातें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। लव राशिफल के अनुसार, अगर आप अपने रिश्ते में सच्चे हैं, तो आज की ऊर्जा आपको और करीब ला सकती है। आज राशि के जातक समझकर आगे बढ़ेंगे, तो प्यार में सही दिशा मिलेगी। साथ ही कपल्स साझा लक्ष्यों के जरिए और करीब आ सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि (Daily Love Horoscope Today) के जातकों का लव राशिफल।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today)

आज प्यार में जोश और आत्ममंथन दोनों साथ चल सकते हैं। सूर्यदेव और मंगलदेव आपकी ही राशि में रहकर आत्मविश्वास और खुलकर कदम बढ़ाने की ताकत दे रहे हैं। वहीं वृश्चिक राशि में चंद्रदेव, बुधदेव और शुक्रदेव आपको भीतर झांकने और पुरानी भावनात्मक आदतों पर सोचने का मौका दे रहे हैं। कपल्स के लिए दिल से की गई बातचीत फायदेमंद रहेगी। सिंगल लोग सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई रखने वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

सलाह: खुद को समझकर आगे बढ़ेंगे, तो प्यार में सही दिशा मिलेगी।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today)

आज दोस्ती और सोशल सर्कल के जरिए भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव, बुधदेव और शुक्रदेव रिश्तों में ईमानदारी और गहराई ला रहे हैं। बुधदेव अर्थपूर्ण बातचीत का साथ दे रहे हैं। धनु राशि में सूर्यदेव और मंगलदेव उम्मीद और सोच-विचार दोनों को संतुलन दे रहे हैं। कपल्स साझा लक्ष्यों के जरिए और करीब आ सकते हैं। सिंगल्स की मुलाकात किसी दोस्त या जान-पहचान के जरिए हो सकती है।

सलाह: सच्चे जज्बात ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today)

आज प्यार में जिम्मेदारी और समझदारी जरूरी रहेगी। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर करियर और सार्वजनिक छवि से जुड़े मामलों को सक्रिय कर रहे हैं, जिसका असर रिश्तों पर भी पड़ सकता है। वृश्चिक राशि में शुक्रदेव भावनात्मक जरूरतों को गहरा कर रहे हैं। आज आजादी और नजदीकी के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा।

धनु राशि में सूर्यदेव और मंगलदेव सामाजिक मेलजोल और साफ बातचीत को समर्थन दे रहे हैं। कपल्स भविष्य की दिशा पर बात कर सकते हैं। सिंगल्स को कोई महत्वाकांक्षी और भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति आकर्षित कर सकता है।

सलाह: दिल और दिमाग, दोनों को साथ लेकर चलें।