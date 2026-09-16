लव राशिफल 16 सितंबर: चंद्रमा के राशि परिवर्तन से बदलेगा प्यार का अंदाज, पढ़ें किसे मिलेगा सच्चा पार्टनर?

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 16 सितंबर का प्रेम राशिफल रिश्तों में छिपी भावनाओं को सामने ला सकता है। चंद्रमा के वृश्चिक में जाने से किसी के मैसेज, व्यवहार या अचानक आई दूरी का असर सामान्य से ज्यादा महसूस हो सकता है। जहां एक तरफ दिल किसी की ओर खिंचेगा वहीं मन सामने वाले की सच्चाई भी परखना चाहेगा।

शुक्र तुला में रहकर प्यार में अट्रैक्शन और जुड़ाव बनाए रखेंगे। मंगल बातचीत को तेज कर सकते हैं इसलिए छोटी बात भी बड़ा असर डाल सकती है। आज का लव राशिफल यही संकेत देता है कि प्यार में सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि दिल किसके लिए धड़कता है। यह भी देखना जरूरी है कि रिश्ता आपको कैसा महसूस कराता है।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी व्यक्ति को लेकर आपका इंटरेस्ट अचानक बढ़ सकता है। सुबह तक बात सामान्य लगेगी लेकिन चंद्रमा के वृश्चिक में आने के बाद आप उस इंसान को थोड़ा और गहराई से समझना चाहेंगे। आपको यह जानने की इच्छा होगी कि वह सिर्फ अच्छा व्यवहार कर रहा है या सच में आपको पसंद करता है। आज अट्रैक्शन को तुरंत रिलेशनशिप में बदलने की कोशिश न करें। उसे अपने आप आगे बढ़ने दें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की कोई छोटी बात आज आपके दिमाग में जरूरत से ज्यादा घूम सकती है। उनका देर से रिप्लाई करना या थोड़ी दूरी रखना आपको परेशान कर सकता है। चंद्रमा के आठवें भाव का असर आपको हर बदलाव के पीछे कोई वजह खोजने पर मजबूर कर सकता है। बिना जाने कुछ मान लेने के बजाय सीधे पूछना बेहतर रहेगा।

विवाहित: घर, पैसे या किसी साझा जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो सकती है। बात छोटी हो सकती है लेकिन पुरानी नाराजगी उसे बड़ा बना सकती है। आज पुराने हिसाब खोलने के बजाय एक ही मुद्दे का हल निकालें।

अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक करें। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपको तेज अट्रैक्शन से ज्यादा भरोसा देने वाला इंसान पसंद आएगा। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आने के बाद किसी व्यक्ति की तरफ से इंटरेस्ट भी ज्यादा साफ दिखाई दे सकता है। जो व्यक्ति लगातार संपर्क में रहता है और आपको सहज महसूस कराता है वही आपका ध्यान ज्यादा खींचेगा।

रिलेशनशिप में: आज पार्टनर के साथ बिताया साधारण समय भी अच्छा लग सकता है। साथ खाना, थोड़ी देर बाहर जाना या बिना किसी खास वजह के बैठकर बातें करना आपको फिर करीब ला सकता है। शुक्र आपके छठे भाव में होने से घर के काम और छोटी जिम्मेदारियां बीच में जरूर आ सकती हैं। कोशिश करें कि काम का तनाव रिश्ते पर न उतरे।

विवाहित: जीवनसाथी आज आपके लिए सबसे आरामदायक इंसान बन सकते हैं। हर बात का समाधान निकालना जरूरी नहीं होगा। कुछ समय बिना किसी एजेंडा के साथ बिताना ही काफी रहेगा।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) सिंगल: शुक्र आपके पंचम भाव में मजबूत हैं और मंगल आपकी राशि में बैठे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और किसी पसंदीदा व्यक्ति से बात शुरू करने का मन भी करेगा। मैसेजिंग जल्दी बढ़ सकती है और फ्लर्टिंग भी सहज महसूस हो सकती है। बस सामने वाले को अपनी गति से जवाब देने की जगह दें।

रिलेशनशिप में: आज किसी पुरानी खटपट को खत्म करने का मौका मिल सकता है। बुध आपकी राशि के चौथे भाव पर अपनी मजबूत स्थिति से बात को साफ समझने में मदद कर रहे हैं। फिर भी मंगल आपकी रिएक्शन तेज कर सकते हैं। बात सही हो सकती है लेकिन टोन गलत पड़ गई तो पूरा माहौल बदल सकता है।

विवाहित: काम की भागदौड़ के बीच छोटी बात पर चिढ़ हो सकती है। उसी समय बहस शुरू करने से स्थिति लंबी हो सकती है। पहले थोड़ा शांत हों फिर जो कहना है कहें।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी व्यक्ति को लेकर आपकी फीलिंग्स सामान्य पसंद से ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आकर रोमांस को ज्यादा इमोशनल बनाएंगे। आपको उस व्यक्ति की ओर ज्यादा खिंचाव महसूस होगा जिसके साथ आप खुद को समझा हुआ महसूस करते हैं। आपकी राशि में उच्च गुरु भी हैं इसलिए आप सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बल्कि भरोसा भी देखेंगे।

रिलेशनशिप में: आज आपको पार्टनर से रिअश्योरेंस चाहिए हो सकता है। आप चाहेंगे कि वे खुद समझ जाएं कि आपके मन में क्या चल रहा है। लेकिन ऐसी उम्मीद आपको चुप करा सकती है। जो बात चाहिए उसे साफ कहें। आज खुलकर कहने से आपको खुद भी राहत मिलेगी और पार्टनर को भी आपकी स्थिति समझ आएगी।

विवाहित: घर या परिवार से जुड़ी कोई जिम्मेदारी दोनों को साथ ला सकती है। गुरु की मजबूत स्थिति आपको बात को सिर्फ अपने नजरिए से देखने के बजाय जीवनसाथी की स्थिति समझने में मदद करेगी।

फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंगल: किसी दोस्त, सहकर्मी या सोशल सर्कल के व्यक्ति का व्यवहार आज आपका ध्यान खींच सकता है। आपको सिर्फ यह नहीं लगेगा कि वह अट्रैक्टिव है। आप यह भी देखेंगे कि उसके साथ रहकर आपको कितना कॉन्फिडेंट और सहज महसूस होता है। कोई नया कनेक्शन धीरे-धीरे सीरियस हो सकता है।

रिलेशनशिप में: आज किसी तीसरे व्यक्ति की बात आपके रिश्ते का मूड बदल सकती है। किसी दोस्त की राय या परिवार की टिप्पणी आपके मन में डाउट पैदा कर सकती है। लेकिन बिना पार्टनर की बात जाने रिएक्ट करना सही नहीं होगा। जो आपने खुद देखा है उसे ज्यादा महत्व दें।

विवाहित: जीवनसाथी आपकी तरफ से सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। निजी बातों को बाहर ज्यादा शेयर करने से बचें। हर राय आपके रिश्ते के लिए सही नहीं होती।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) सिंगल: आज आप जल्दी समझ सकते हैं कि कौन जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और कौन सिर्फ टाइम पास कर रहा है। आपकी राशि में मजबूत बुध आपको लोगों के शब्दों और उनके ऐक्शंस के बीच का फर्क पकड़ने में मदद करेंगे। फिर भी एक लेट रिप्लाई या छोटी अजीब बातचीत को बड़ा सिग्नल न मानें।

रिलेशनशिप में: पार्टनर का प्यार आज बड़े इजहार के बजाय छोटे कामों में दिख सकता है। वह आपके किसी काम में हेल्प करें या व्यस्त दिन में आपके लिए समय निकालें तो उस एफर्ट को नोटिस करें। आज वही चीज आपके मन की कई शंकाएं दूर कर सकती है।

विवाहित: पुरानी फोटो, कोई पुराना गाना या साथ की कोई याद बातचीत को अचानक हल्का कर सकती है। रोज की जिम्मेदारियों से बाहर निकलकर कुछ देर सिर्फ साथ रहने का आनंद लें।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) सिंगल: शुक्र आपकी राशि में मजबूत हैं इसलिए अट्रैक्शन और कॉन्फिडेंस दोनों बने रहेंगे। लेकिन चंद्रमा के दूसरे भाव में जाने के बाद आपका ध्यान बदल जाएगा। अब आपको सिर्फ यह नहीं जानना होगा कि कोई आपको पसंद करता है। आप यह भी देखेंगे कि वह आपकी वैल्यू और फीलिंग्स को कितना महत्व देता है। यही फर्क आज किसी कनेक्शन को आगे बढ़ा सकता है या रोक सकता है।

रिलेशनशिप में: आज पार्टनर के शब्दों और ऐक्शंस के बीच कोई अंतर आपको साफ दिख सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी चीज की उम्मीद कर रहे थे तो आज समझ आएगा कि वह सच में पूरी हो रही है या सिर्फ बातों में है। बड़ी लड़ाई के बजाय एक साफ बातचीत ज्यादा असर करेगी।

विवाहित: परिवार या पैसे से जुड़ा कोई फैसला रिश्ते की चर्चा का हिस्सा बन सकता है। दोनों अपनी प्रायोरिटीज खुलकर रखें ताकि बाद में किसी को लगे नहीं कि उसकी बात सुनी ही नहीं गई।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) सिंगल: करीब 10:49 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी फीलिंग्स काफी इंटेंस हो सकती हैं। कोई नया व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है। आप उसकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देंगे और उसे लेकर बार-बार सोच सकते हैं। अट्रैक्शन तेज हो सकता है लेकिन फैसला थोड़ा धीरे लें।

रिलेशनशिप में: आज आप चाहेंगे कि पार्टनर आपको बिना ज्यादा समझाए समझ जाएं। जब ऐसा नहीं होगा तो इरिटेशन जल्दी बढ़ सकती है। मंगल आपकी रिएक्शन तेज कर सकते हैं। इसलिए “तुम्हें समझना चाहिए था” कहने के बजाय यह बताएं कि आपको वास्तव में किस बात से बुरा लगा।

विवाहित: आज इमोशनल बातचीत नजदीकी बढ़ा सकती है। लेकिन एक शिकायत से शुरू करके पुरानी सारी बातें निकालने से बातचीत उलझ जाएगी। पहले सबसे जरूरी मुद्दे पर बात करें।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) सिंगल: किसी फ्रेंड या सोशल सर्कल के व्यक्ति के साथ बॉन्डिंग आज कुछ ज्यादा पर्सनल लग सकती है। आपको खुद भी कुछ समय तक समझ नहीं आएगा कि यह सिर्फ फ्रेंडशिप है या अट्रैक्शन। आज जल्दी लेबल देने की जरूरत नहीं है। देखें कौन आपकी तरफ से बातचीत के बाद भी खुद संपर्क बनाए रखता है।

रिलेशनशिप में: आपका ध्यान दोस्तों या अपने प्लान पर ज्यादा रह सकता है जबकि पार्टनर थोड़ा समय चाहते हों। मंगल आपके सप्तम भाव से रिएक्शन तेज कर सकते हैं। इसलिए अगर पार्टनर नाराज दिखें तो उन्हें ड्रामेटिक कहने के बजाय पहले उनकी वजह सुनें।

विवाहित: बाहर जाने की कोई योजना हो तो जीवनसाथी की सुविधा भी देखें। उन्हें सिर्फ बताने के बजाय प्लान में शामिल करें।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) सिंगल: आज कोई नया चेहरा नहीं बल्कि पहले से जाना-पहचाना व्यक्ति आपका ध्यान खींच सकता है। उसकी कोई छोटी आदत, बात करने का तरीका या आपके साथ सहज रहना आपको अचानक अट्रैक्टिव लग सकता है। यह कनेक्शन तेज नहीं होगा लेकिन नैचुरल तरीके से आगे बढ़ सकता है।

रिलेशनशिप में: आज रिश्ते में रोमांस किसी बड़े प्लान से नहीं बल्कि साथ रहने से आएगा। साथ खाना खाना, बाजार जाना या कोई छोटा काम मिलकर करना आपको फिर एक टीम जैसा महसूस करा सकता है। रोजमर्रा के इन पलों को कम महत्व न दें।

विवाहित: परिवार की कोई जिम्मेदारी दोनों मिलकर संभालें। इससे सिर्फ काम पूरा नहीं होगा बल्कि आप दोनों को साथ होने का भी एहसास मिलेगा।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: किसी नए व्यक्ति की ओर आपका अट्रैक्शन उसकी शक्ल से ज्यादा उसकी सोच के कारण बढ़ सकता है। शुक्र आपके नवम भाव में हैं इसलिए अलग बैकग्राउंड या अलग नजरिया रखने वाला व्यक्ति आपका ध्यान खींच सकता है। आज बातचीत खत्म होने के बाद भी अगर आप उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहें तो इसे नजरअंदाज न करें।

रिलेशनशिप में: आज रिश्ते की दूरी कम करने के लिए साथ में कुछ नया करना बेहतर रहेगा। छोटी ड्राइव, बाहर खाना या किसी पुराने प्लान को पूरा करना आपका मूड बदल सकता है। हर समस्या को लंबी डिस्कशन से हल करना जरूरी नहीं है।

विवाहित: कोई पुरानी याद या साथ का फनी मोमेंट दोनों को फिर हंसा सकता है। माहौल अच्छा हो जाए तो उसी समय पुरानी शिकायत शुरू न करें।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी नए कनेक्शन में इंटरेस्ट बन सकता है लेकिन भरोसा बनाने में आपको समय लगेगा। चंद्रमा आपके नवम भाव को सक्रिय करेंगे और आपको नए अनुभवों की ओर खींचेंगे। दूसरी ओर वक्री शनि पुराने रिश्ते या पुराने अनुभव की याद दिला सकते हैं। इस बार सामने वाले को उसके अपने बिहेवियर से समझें।

रिलेशनशिप में: कोई पुराना मुद्दा फिर सामने आ सकता है। इसे तुरंत रिलेशनशिप की समस्या मानने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप दोनों अब उस बात को पहले से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। पार्टनर आपकी फीलिंग्स समझने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट देने से बचें।

विवाहित: परिवार की जिम्मेदारियों के कारण आज प्राइवेट टाइम थोड़ा कम मिल सकता है। थकान में हुई छोटी बहस को मैरिज की बड़ी समस्या न बनाएं। पहले थोड़ा आराम करें और फिर बात करें।