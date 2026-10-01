लव राशिफल 1 अक्टूबर: किसे मिलेगा पार्टनर का साथ और किसकी होगी नए प्यार से मुलाकात? पढ़ें 12 राशियों का हाल

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। तुला राशि के शुक्र और बुध आकर्षण के साथ बातचीत को सहज करेंगे। कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु लगाव, परिवार और केयर की भावना गहरी करेंगे। वहीं मीन राशि में वक्री शनि रिश्तों में कंसिस्टेंसी और भावनात्मक मैच्योरिटी का महत्व समझाएंगे।

प्यार में हर दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, कभी किसी की छोटी-सी बात या अचानक मिला अपनापन भी दिल का रुख बदल देता है। 1 अक्टूबर 2026 का लव राशिफल कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखा रहा है। वृषभ के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र रिश्तों में सुकून, भरोसा और अट्रैक्शन बढ़ाएंगे, जबकि तुला के शुक्र-बुध बातचीत को खास बनाएंगे।

कर्क में मंगल और उच्च गुरु फीलिंग्स को गहरा करेंगे। ऐसे में मेष से मीन तक जानें, किसे मिलेगा नया कनेक्शन, किस रिश्ते में बढ़ेगा अपनापन और कहां पार्टनर की छोटी-सी कोशिश दिल जीत सकती है। मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी नए व्यक्ति से मिलने या बातचीत शुरू करने का मन खुला रहेगा। तुला के शुक्र और बुध आपके रिश्तों में कम्युनिकेशन और अट्रैक्शन बढ़ाएंगे। यात्रा, सोशल सर्कल या बाहर निकलते समय किसी की बातचीत आपको आकर्षित कर सकती है।

रिलेशनशिप में: घर की जिम्मेदारियां दिन का कुछ समय ले सकती हैं, लेकिन पार्टनर के साथ मिलकर काम करना आपको करीब ला सकता है। वृषभ के चंद्रमा प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरने में मदद करेंगे। कर्क का मंगल जिद बढ़ा सकता है, इसलिए अपनी बात मनवाने पर जोर न दें।

विवाहित: परिवार की जरूरतें आपको और जीवनसाथी को टीम की तरह काम करने का मौका देंगी। कर्क में मंगल और उच्च गुरु घरेलू जिम्मेदारियों के बीच केयर बढ़ाएंगे। वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) सिंगल: वृषभ राशि के चंद्रमा आपको अपनी असली जरूरतों से जोड़ देंगे। आज सिर्फ तेज केमिस्ट्री आपको प्रभावित नहीं करेगी। आप यह देखना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति के साथ रहकर कितना कम्फर्ट महसूस होता है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर का कोई छोटा-सा जेस्चर आपका पूरा मूड बदल सकता है। आपकी पसंद याद रखना, किसी काम में मदद करना या बिना कहे जरूरत समझ लेना आज बहुत मीनिंगफुल लगेगा। परिवार से जुड़ी बात पर दोनों की प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं।

विवाहित: घर मेहमानों या पारिवारिक बातचीत से व्यस्त रह सकता है, लेकिन जीवनसाथी आपके लिए सुकून की जगह बने रहेंगे। कोई प्रैक्टिकल फैसला मिलकर लें। मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपका इमोशनल रडार काफी एक्टिव रहेगा और किसी नए व्यक्ति का असर उम्मीद से ज्यादा गहरा हो सकता है। कर्क राशि में मंगल अट्रैक्शन तेज करेंगे, जबकि उच्च के गुरु उसी फीलिंग को डेप्थ देंगे। आपको समझ आएगा कि आपको किस तरह का व्यक्ति वास्तव में पसंद है।

रिलेशनशिप में: अगर रिश्ता पिछले दिनों थोड़ा रूटीन लग रहा था तो आज उसमें नई एनर्जी लाना आसान होगा। पार्टनर के साथ छोटी आउटिंग, नई जगह जाना या शाम का प्लान बदलना मूड हल्का कर सकता है। शुक्र अपनापन बढ़ाएंगे और बुध बातचीत सहज रखेंगे।

विवाहित: बच्चों या परिवार से जुड़ी अच्छी खबर घर का माहौल खुश कर सकती है। उस खुशी को पार्टनर के साथ शेयर करें। कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) सिंगल: आज नई बातचीत असर छोड़ सकती है। कर्क में मंगल अट्रैक्शन तेज करते हैं, जबकि उच्च के गुरु उस फीलिंग में गहराई जोड़ते हैं। सुबह का मेष चंद्रमा पसंद साफ कर सकता है। अब सामने वाले की कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी होगी।

रिलेशनशिप में: घर की छोटी बात भी कुछ देर के लिए बड़ी लग सकती है। मंगल पहली प्रतिक्रिया तेज कर सकते हैं, लेकिन उच्च गुरु पूरी सिचुएशन देखने में मदद करेंगे। पार्टनर की कोई बात चुभे तो तुरंत जवाब देने के बजाय पॉज़ लें।

विवाहित: परिवार या बच्चों से जुड़ा जरूरी मुद्दा आज चर्चा में रह सकता है। जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी, लेकिन घर से मिली अच्छी खबर आपका मूड बदल सकती है। सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंगल: आपकी नजर आज पुराने पन्नों से ज्यादा नई संभावनाओं पर रहेगी। तुला के शुक्र-बुध बातचीत और सोशल इंटरैक्शन को दिलचस्प बनाएंगे, जबकि वृषभ के चंद्रमा आपको किसी व्यक्ति को जल्दी जज करने से रोक सकते हैं। कोई दोस्त या परिचित आपको किसी नए व्यक्ति से मिला सकता है।

रिलेशनशिप में: मन में काफी समय से रखी कोई इच्छा आज बोलने का मौका पा सकती है। बुध आपको सही शब्द देंगे और शुक्र टोन को नरम रखेंगे। अपनी जरूरत बताएं, लेकिन पार्टनर को जवाब देने का स्पेस भी दें।

विवाहित: परिवार की गैदरिंग, किसी बड़े की सलाह या धार्मिक गतिविधि दिन का हिस्सा बन सकती है। जीवनसाथी के साथ मिलकर इन्हें संभालना रिश्ते को मजबूत करेगा। कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) सिंगल: आज अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ चार्म से प्रभावित नहीं होंगे। मीन राशि में वक्री शनि आपको ट्रस्ट और इमोशनल स्टेबिलिटी को ज्यादा महत्व देंगे। वृषभ के चंद्रमा भी कंसिस्टेंसी देखने की चाह बढ़ाएंगे।

रिलेशनशिप में: कोई पुराना टॉपिक फिर सामने आ सकता है। वक्री शनि अधूरी फीलिंग्स को वापस चर्चा में ला सकते हैं, जबकि तुला का बुध बातचीत को बैलेंस्ड रखने में मदद करेगा। पार्टनर के शब्द और उनका मतलब अलग हो सकता है।

विवाहित: परिवार का कोई सदस्य आपकी मदद मांग सकता है, जिससे आपका ध्यान कई तरफ बंटेगा। हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपकी चार्म नैचुरली नोटिसेबल रहेगी। आपकी राशि में शुक्र और बुध मौजूद होने से बातचीत लंबी हो सकती है और लोग आपकी तरफ ज्यादा खुलेपन से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कोई सोशल मीटिंग, फैमिली इंटरैक्शन या शेयर्ड एक्टिविटी नए कनेक्शन की वजह बन सकती है।

रिलेशनशिप में: रिश्ते में कम्युनिकेशन को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर देना होगा। शुक्र माहौल को सॉफ्टर बनाएंगे और बुध आपकी जरूरतों को शब्द देने में मदद करेंगे। वृषभ के चंद्रमा इमोशनल रीअश्योरेंस को ज्यादा इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं। विवाहित: घर या परिवार से जुड़ा फैसला दोनों की राय मांग सकता है। यात्रा, फ्यूचर प्लानिंग या किसी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चर्चा संभव है। वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) सिंगल: आज अट्रैक्शन क्वाइटली डेवलप हो सकता है। तुला के शुक्र-बुध किसी व्यक्ति को आपके थॉट्स में बिना शोर के जगह दिला सकते हैं। वृषभ के चंद्रमा रिलेशनशिप में इमोशनल सेफ्टी की जरूरत बढ़ाएंगे।

रिलेशनशिप में: छोटी डिसअग्रीमेंट को ज्यादा पर्सनल बनाने से बचें। कर्क का मंगल फ्रस्ट्रेशन को तेज कर सकता है, जबकि वृषभ के चंद्रमा आपको स्थिर रहने का मौका देंगे। अगर किसी तीसरे व्यक्ति की राय आपके रिश्ते को प्रभावित कर रही है तो बाउंड्रीज साफ रखें।

विवाहित: परिवार या बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारी आपके मूड पर असर डाल सकती है। सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश न करें। धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) सिंगल: किसी परिचित व्यक्ति से दोबारा कनेक्शन बन सकता है। वृषभ के चंद्रमा आपको यह सोचने देंगे कि आज का रिश्ता आपको कैसा महसूस कराता है, न कि पहले क्या हुआ था। तुला के शुक्र-बुध फ्रेंड्स और सोशल सर्कल को एक्टिव रखेंगे।

रिलेशनशिप में: पार्टनर को शायद आपके शेड्यूल से ज्यादा आपकी प्रेजेंस चाहिए। वृषभ के चंद्रमा कम्फर्ट और रीअश्योरेंस को महत्व देंगे, जबकि कर्क का मंगल रिएक्शन तेज कर सकता है। इंतजार करने के बजाय आप खुद माहौल हल्का करें। विवाहित: परिवार के किसी फैसले में अलग-अलग राय सामने आ सकती है। किसी दोस्त या बड़े की सलाह मदद कर सकती है, लेकिन फाइनल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच होनी चाहिए। अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) सिंगल: रोमांस किसी ऐसी जगह से शुरू हो सकता है जहां आप इसकी उम्मीद न कर रहे हों। वर्क कनेक्शन, प्रैक्टिकल जिम्मेदारी या फेमिलियर सेटिंग के जरिए कोई व्यक्ति दिलचस्प लग सकता है। तुला के शुक्र-बुध प्रोफेशनल बातचीत को असरदार बनाएंगे, जबकि वृषभ के चंद्रमा आपको यह समझने देंगे कि कौन डिपेंडेबल है और कौन सिर्फ अटेंशन दे रहा है।

रिलेशनशिप में: आज वर्क और लव लाइफ के बीच बैलेंस बनाना चुनौती रहेगा। तुला के शुक्र-बुध प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बढ़ा सकते हैं, जबकि कर्क में मंगल और उच्च के गुरु पार्टनरशिप में इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हैं। पार्टनर आपकी बिजीनेस समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें आपका टाइम नहीं चाहिए। लंबी सफाई से बेहतर एक छोटा, इंटेंशनल क्वालिटी-टाइम प्लान हो सकता है।

विवाहित: फैमिली इवेंट, पूजा या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको व्यस्त रख सकती है। फिर भी जीवनसाथी के साथ मिलकर काम करना दिन को हल्का बनाएगा। कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: किसी फेमिलियर इंटरैक्शन से धीरे-धीरे रोमांटिक क्यूरियोसिटी पैदा हो सकती है। तुला के शुक्र-बुध सोशल और कल्चरल सर्कल में कनेक्शन के मौके बढ़ाएंगे, जबकि वृषभ के चंद्रमा कम्फर्ट और इमोशनल सेफ्टी पर ध्यान देंगे। फैमिली गैदरिंग, धार्मिक जगह या शेयर्ड इंटरेस्ट के जरिए मुलाकात हो सकती है।

रिलेशनशिप में: फैमिली और हाउसहोल्ड मैटर्स आज ज्यादा अटेंशन मांग सकते हैं। कर्क के मंगल प्रैक्टिकल जिम्मेदारियों का प्रेशर बढ़ा सकते हैं, जबकि उच्च गुरु पार्टनरशिप में सपोर्ट की भावना देंगे। पार्टनर के साथ काम करना या जरूरत के समय अवेलेबल रहना आज किसी फैंसी डेट से ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है।

विवाहित: रिश्तेदारों या घर के कामों के बीच दिन निकल सकता है। इन्हें रोमांस से अलग न समझें। मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी नए व्यक्ति की ओर अट्रैक्शन महसूस होगा, लेकिन आप सिर्फ एक्साइटमेंट पर आगे नहीं बढ़ेंगे। मीन में वक्री शनि इमोशनल मैच्योरिटी और ट्रस्ट को महत्व देंगे, जबकि कर्क में मंगल और उच्च गुरु रोमांटिक फीलिंग्स को मजबूत करेंगे। वृषभ के चंद्रमा आपको यह देखने देंगे कि उस कनेक्शन में सिर्फ केमिस्ट्री है या इमोशनल सेफ्टी भी।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की कोई बात आपको सामान्य से ज्यादा सेंसिटिव लग सकती है। मंगल रिएक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन उच्च गुरु पर्सपेक्टिव देंगे। चुप रहकर हिंट्स देने के बजाय साफ लेकिन शांत तरीके से बात करें। विवाहित: घर, मेहमान या परिवार से जुड़ी योजना दिन को व्यस्त रख सकती है। फिर भी पार्टनर के साथ फ्यूचर ट्रिप, नई जगह या साथ कुछ सीखने की बात आपको एक्साइटेड करेगी। 1 अक्टूबर का प्रेम राशिफल रोमांस से ज्यादा स्थिर प्यार की बात करता है। वृषभ के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र अपनापन बढ़ाएंगे, तुला के शुक्र-बुध बातचीत सहज बनाएंगे और कर्क के मंगल-उच्च गुरु गहराई जोड़ेंगे। आज किसी रिश्ते को सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कंसिस्टेंसी से समझना जरूरी होगा।