लव राशिफल 20 सितंबर: सिर्फ अट्रैक्शन या सच्चा प्यार? धनु राशि में चंद्रमा और तुला में शुक्र खोलेंगे प्यार के गहरे राज

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। प्यार में कभी-कभी अट्रैक्शन बहुत साफ होता है, लेकिन सामने वाले की नीयत नहीं। 20 सितंबर को यही फर्क समझना जरूरी होगा। किसी की बढ़ती अटेंशन, लगातार बातचीत या अचानक मिली नजदीकी आपको उत्साहित कर सकती है, लेकिन आज दिल सिर्फ केमिस्ट्री से संतुष्ट नहीं होगा। धनु राशि में चंद्रमा रिश्तों को लेकर सोच खुली रखेंगे और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अपनी पसंद को लेकर स्पष्टता बढ़ाएगा।

तुला राशि में शुक्र आपसी एफर्ट और अपनापन बढ़ाएंगे, जबकि कर्क राशि में मंगल भावनाओं को ज्यादा पर्सनल बना सकते हैं। ऐसे में मिक्स्ड सिग्नल्स से ज्यादा ईमानदार कोशिश आकर्षक लगेगी। आज किसी कनेक्शन को आगे बढ़ाने से पहले यह देखना जरूरी होगा कि सामने वाला आपको सिर्फ पसंद करता है या सच में समझने की कोशिश भी करता है।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपका ध्यान ऐसे व्यक्ति पर जा सकता है जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग हो। शायद उनकी लाइफस्टाइल अलग हो या किसी मुद्दे पर उनकी राय आपसे न मिलती हो। यही अंतर आपको उनकी ओर खींच सकता है। बातचीत में एक नैचुरल जिज्ञासा रहेगी। अभी यह सोचने के बजाय कि रिश्ता बनेगा या नहीं, बस देखें कि उनसे बात करते हुए आप खुद को कितना खुला महसूस करते हैं।

रिलेशनशिप में: आपको आज रिश्ते में क्लोजनेस भी चाहिए और अपनी आजादी भी। समस्या तब होगी जब आप स्पेस की जरूरत बताने के बजाय चुप हो जाएंगे। पार्टनर इसे इंटरेस्ट की कमी समझ सकते हैं। शाम को साथ कहीं निकलना या कोई छोटा सा अचानक प्लान बनाना आप दोनों की प्लेफुल केमिस्ट्री वापस ला सकता है।

विवाहित: रिश्ते में सिर्फ घर और जिम्मेदारियों की बातें न होने दें। शुक्र की ऊर्जा आप दोनों के बीच आपसी एफर्ट को महत्व देगी। आज पार्टनर के लिए किया गया छोटा रोमांटिक जेस्चर भी आपको फिर से एक कपल जैसा महसूस करा सकता है।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपकी नजर उस व्यक्ति पर जा सकती है जो आपको कन्फ्यूज नहीं करता। पहले जहां अनिश्चितता को आप केमिस्ट्री समझ लेते थे, वहां अब स्थिरता ज्यादा आकर्षक लगेगी। किसी से बात करने के बाद मन शांत रहता है या बेचैन, यह संकेत महत्वपूर्ण होगा। कोई स्लो कनेक्शन आज अचानक ज्यादा सही महसूस हो सकता है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर की तरफ से एफर्ट या अटेंशन को लेकर छोटी कमी भी आज ज्यादा दिखाई दे सकती है। लेकिन एक खराब पल को पूरे रिश्ते का फैसला न बनाएं। सीधे पूछें कि वे क्या महसूस कर रहे हैं और अपनी उम्मीद भी बताएं। अनुमान रिश्ते को उतना नहीं सुधारेंगे जितना एक शांत बातचीत कर सकती है।

विवाहित: कोई रोजमर्रा की बात भीतर की बड़ी भावना को छू सकती है। घर, खर्च या जिम्मेदारी पर चर्चा करते समय असली मुद्दा शायद यह होगा कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ खड़े हैं या नहीं। पहले यह भरोसा दें, फिर समाधान की बात करें।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) सिंगल: आज प्यार किसी डेट या खास मुलाकात से नहीं, एक बातचीत से शुरू हो सकता है। किसी का ह्यूमर, बोलने का अंदाज या चीजों को देखने का तरीका आपके दिमाग में अटक सकता है। यह मेंटल स्पार्क धीरे-धीरे रोमांटिक इंटरेस्ट में बदल सकता है। बस शुरुआत में ही भविष्य की कहानी लिखने से बचें। अपनी कुंडली का मांगलिक दोष फ्री में चेक करें।

रिलेशनशिप में: मंगल आपकी बातों में जरूरत से ज्यादा धार ला सकते हैं। पैसे, परिवार या जिम्मेदारियों की चर्चा में आप अपनी बात सही तरीके से कहना चाहेंगे, लेकिन पार्टनर को आपका लहजा आलोचना जैसा लग सकता है। पहले टोन संभालें, फिर मुद्दा। यही छोटा बदलाव बड़ी बहस रोक सकता है।

विवाहित: आज पार्टनर को लॉजिक से ज्यादा गर्मजोशी चाहिए हो सकती है। हर बात का सही जवाब देना जरूरी नहीं। कभी उनके पास बैठकर सिर्फ उनकी बात सुनना ही काफी होगा।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपकी लव लाइफ में फीलिंग्स अचानक बहुत पर्सनल हो सकती हैं। आपकी राशि में मंगल और उच्च के गुरु किसी व्यक्ति के प्रति इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे। कोई आपको सच में देख और समझ रहा है, ऐसा महसूस हो सकता है। यही एहसास अट्रैक्शन को गहरा करेगा। दिल तेजी से आगे बढ़े तो भी ट्रस्ट को अपनी गति से बनने दें।

रिलेशनशिप में: आपको पार्टनर से रिअश्योरेंस चाहिए हो सकती है, लेकिन उन्हें चुप रहकर आपकी फीलिंग समझने का टेस्ट न दें। जो चीज आपको परेशान कर रही है, उसे साफ शब्दों में बताएं। आज वल्नरेबिलिटी रिश्ते में वह नजदीकी ला सकती है जो इशारों से नहीं बनती।

विवाहित: परिवार को लेकर आपकी प्रोटेक्टिव साइड मजबूत रहेगी। पार्टनर को आपका सपोर्ट अच्छा लगेगा, लेकिन उनकी हर पसंद और फैसले में दखल न दें। केयर तब सबसे खूबसूरत लगती है जब उसमें भरोसा भी शामिल हो। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंगल: आज रोमांस में थोड़ा फिल्मी मोमेंट बन सकता है। धनु राशि में चंद्रमा आपके पंचम भाव को सक्रिय करेंगे। किसी की हंसी, कॉन्फिडेंस या आपके साथ सहज होने का तरीका आपका मूड बदल सकता है। आप खुद को ज्यादा फ्लर्टी और ओपन महसूस करेंगे। बस केमिस्ट्री के साथ यह भी देखें कि बातचीत में गहराई है या नहीं।

रिलेशनशिप में: मन करेगा कि पार्टनर खुद समझें कि आपको ज्यादा प्यार चाहिए। लेकिन जानबूझकर दूरी बनाकर यह देखने की कोशिश न करें कि वे आपको कितना चेज करते हैं। आज सीधा कहना ज्यादा असरदार रहेगा। आपकी एक ईमानदार बात कई अनावश्यक माइंड गेम्स खत्म कर सकती है।

विवाहित: आज रिश्ते को गंभीर बातचीत से ज्यादा थोड़ी मस्ती चाहिए। साथ बाहर खाना, ड्राइव या कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपकी रोज की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। नया अनुभव रिश्ते में पुरानी चमक वापस ला सकता है।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपकी नजर उन संकेतों पर रहेगी जिन्हें बाकी लोग शायद नजरअंदाज कर दें। किसी की टोन, रिप्लाई का तरीका और कंसिस्टेंसी आपको उनकी दिलचस्पी के बारे में ज्यादा बता सकते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन काम आएगी, लेकिन हर मैसेज को कोई छिपा हुआ संकेत न बनाएं। कनेक्शन को समझने के लिए समय दें।

रिलेशनशिप में: मजबूत बुध आपकी बात रखने की क्षमता बढ़ाएंगे, लेकिन यही एनर्जी आपको रिश्ते का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण भी करा सकती है। अगर पार्टनर की कोई बात चुभी है तो सीधे बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ। पुराने सबूत गिनाने से ज्यादा असर आपकी सच्ची फीलिंग का होगा।

विवाहित: परिवार, पैसे और साझा जिम्मेदारियां आज बातचीत पर हावी हो सकती हैं। फिर भी पार्टनर के साथ ऐसा समय निकालें जिसमें कोई समस्या हल न करनी हो। सिर्फ आप दोनों की बातचीत रिश्ते को फिर से करीब ला सकती है।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) सिंगल: शुक्र आपकी राशि में हैं, इसलिए आपका चार्म स्वाभाविक रूप से बढ़ा रहेगा। लेकिन इस बार आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं होगा कि कौन आपको पसंद करता है। आप यह भी देखेंगे कि कौन आपको समझने की कोशिश करता है। कंसिस्टेंसी, इमोशनल मैच्योरिटी और साफ इंटरेस्ट वाला व्यक्ति आज ज्यादा आकर्षक लग सकता है। अनिश्चितता अब उतनी रोमांटिक नहीं लगेगी।

रिलेशनशिप में: आज आपको एहसास हो सकता है कि हर बात पर चुप रहना रिश्ते में शांति नहीं लाता। कोई पुरानी बात दोबारा सामने आए तो उसे दबाने के बजाय प्यार से चर्चा करें। रिश्ते में गर्माहट तभी लौटेगी जब दोनों अपनी वास्तविक फीलिंग्स कह पाएंगे।

विवाहित: आज आपका मूड पूरे घर के माहौल को प्रभावित कर सकता है। पार्टनर की तारीफ, उनका शुक्रिया या एक छोटा सा प्यारा मैसेज रिश्ते में बहुत गर्माहट ला सकता है। बड़ी कोशिश से ज्यादा आपका ध्यान मायने रखेगा।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी कनेक्शन को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। जो व्यक्ति कुछ दिन पहले बहुत आकर्षक लग रहा था, उसका कन्फ्यूजिंग बिहेवियर अब उतना रोमांचक नहीं लगेगा। धनु राशि में चंद्रमा आपकी वैल्यूज और प्राथमिकताओं पर ध्यान बढ़ाएंगे। आप यह जानना चाहेंगे कि सामने वाला सिर्फ आपका ध्यान चाहता है या वास्तव में आपको जानना भी चाहता है।

रिलेशनशिप में: कोई बार-बार लौटने वाली समस्या आज अपनी जड़ दिखा सकती है। बात को साबित करने के लिए पुरानी घटनाओं की पूरी कहानी न दोहराएं। अभी असल परेशानी क्या है, उसी पर टिके रहें। रिश्ते को आगे बढ़ाने का रास्ता वर्तमान बातचीत से निकलेगा।

विवाहित: पैसे, परिवार की प्राथमिकताओं या भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है। पुराने फैसलों को लेकर ताना देने के बजाय आगे क्या करना है, उस पर ध्यान दें। इससे बातचीत टकराव के बजाय समझ तक पहुंच सकती है।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) सिंगल: चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आपको अपनी लव लाइफ को लेकर ईमानदार बना सकता है। शायद आपको एहसास हो कि आप किसी व्यक्ति को चाहते हैं या सिर्फ उनके साथ जुड़ी एक कल्पना को। जिस कनेक्शन के पीछे आप भाग रहे थे, वह आज अलग नजर आ सकता है। दिल की इच्छा और वास्तविक जरूरत के बीच फर्क समझें।

रिलेशनशिप में: कई दिनों से मन में चल रही कोई बात आज आखिरकार बाहर आ सकती है। पार्टनर को शिकायतों की लिस्ट देने के बजाय यह बताएं कि आपको वास्तव में किस चीज की जरूरत है। बातचीत गंभीर हो सकती है, लेकिन इसी ईमानदारी से रिश्ते में नई समझ पैदा होगी।

विवाहित: पार्टनर अपने मन की कोई ऐसी बात बता सकते हैं जिसे वे काफी समय से अकेले संभाल रहे थे। तुरंत समाधान देने के बजाय उन्हें पूरा सुनें। आज आपका ध्यान से सुनना ही सबसे बड़ा सपोर्ट हो सकता है।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) सिंगल: आज आप किसी को पसंद करने के बावजूद अपनी फीलिंग्स छिपाकर रख सकते हैं। आपकी सावधानी को सामने वाला शायद इंटरेस्ट की कमी समझ ले। कोई व्यक्ति अपनी रिलायबिलिटी, शांत स्वभाव या मुश्किल समय में साथ देने के तरीके से आपका ध्यान खींच सकता है। चमकदार अटेंशन से ज्यादा भरोसेमंद व्यवहार आज आपके दिल पर असर करेगा।

रिलेशनशिप में: मंगल और उच्च के गुरु आपकी पार्टनरशिप में इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं। इससे प्यार और नजदीकी बढ़ेगी, लेकिन पार्टनर आपकी उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया न दें तो आप जल्दी हर्ट भी हो सकते हैं। नाराजगी बढ़ने से पहले अपनी जरूरत बता दें।

विवाहित: काम और दूसरी जिम्मेदारियां आपका ध्यान मांगेंगी, लेकिन पार्टनर को आपकी इमोशनल मौजूदगी चाहिए होगी। उन्हें खुश करने के लिए कोई बड़ा जेस्चर जरूरी नहीं है। कुछ समय सिर्फ उनके साथ रहना आज ज्यादा मायने रखेगा।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: दोस्ती अचानक थोड़ी ज्यादा दिलचस्प लग सकती है। किसी साझा इंटरेस्ट, ट्रैवल या सीखने के दौरान मिला व्यक्ति आपकी सोच को नया नजरिया दे सकता है। शुरुआत बहुत कैज़ुअल रहेगी और शायद आपको खुद भी तुरंत पता न चले कि आकर्षण कब बढ़ने लगा। इस कनेक्शन को बिना दबाव के आगे बढ़ने दें।

रिलेशनशिप में: घर और रोज की जिम्मेदारियों में किसने कितना किया, यह मुद्दा बन सकता है। छोटी नाराजगी को जमा होने देने के बजाय समय रहते बात करें। बहुत देर तक चुप रहने के बाद वही बात ज्यादा बड़ी और भावनात्मक हो सकती है।

विवाहित: आज रिश्ते को रूटीन से बाहर निकालना जरूरी होगा। छोटी ट्रिप, साथ में कोई नई जगह देखना या कोई नई चीज आजमाना आप दोनों को फिर से कनेक्ट करा सकते हैं।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) सिंगल: आज रोमांस की एनर्जी आपके पक्ष में काफी मजबूत रह सकती है। कर्क राशि में उच्च के गुरु आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहे हैं और मंगल के साथ उनकी मौजूदगी इमोशनल डेप्थ के साथ पहल भी बढ़ाएगी। कोई व्यक्ति ऐसी फीलिंग जगा सकता है जिसे आप समझ चुके थे कि पीछे छोड़ आए हैं। दिल को मौका दें, लेकिन उनके ऐक्शंस को भी समय दें।

रिलेशनशिप में: रिश्ता अगर कुछ समय से एक जैसा लग रहा है तो आज उसे बदलने के लिए कोई बड़ी बातचीत जरूरी नहीं। अचानक डेट, साझा हॉबी या छोटा सा आउटिंग प्लान फिर से अट्रैक्शन जगा सकता है। साथ में कुछ नया करना रिश्ते को दोबारा जीवंत महसूस करा सकता है।

विवाहित: इंटिमेसी आज साधारण पलों से बढ़ेगी। साथ खाना, घूमना, हंसना या कुछ समय सिर्फ एक-दूसरे के साथ बिताना आपको करीब ला सकता है। रोज की परेशानियों को थोड़ी देर बाहर रखकर सिर्फ साथ का आनंद लें।