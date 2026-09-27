लव राशिफल 27 सितंबर: पुराना प्यार लौटेगा या मिलेगा नया हमसफर? चंद्र-शनि योग से इन 3 राशियों को रहना होगा अलर्ट

तान्या सिंह, एस्ट्रोपत्री। 27 सितंबर 2026 का लव राशिफल रिश्तों में उन भावनाओं को सामने ला सकता है जिन्हें आप कुछ समय से टालते आ रहे हैं। मीन राशि के चंद्रमा के साथ वक्री शनि मन को पुराने अनुभवों और अधूरी बातों की ओर ले जा सकते हैं।

तुला राशि में शुक्र और बुध रिश्तों में आकर्षण और बातचीत को मजबूत करेंगे, जबकि कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु भावनात्मक लगाव को गहरा कर सकते हैं। पितृपक्ष के आरंभ के इस दिन पुरानी यादें, नए कनेक्शन और परिवार से जुड़ी बातें प्रेम जीवन में एक साथ उभर सकती हैं।

मेष लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aries Love Horoscope Today) सिंगल: आज दूर बैठे किसी व्यक्ति से हुई बातचीत आपके मन में उम्मीद जगा सकती है। मेष के लिए तुला राशि में मौजूद शुक्र और बुध साझेदारी और कनेक्शन से जुड़ी ऊर्जा को मजबूत करते हैं। इसलिए कोई पुराना परिचय फिर से जीवंत हो सकता है या किसी नए व्यक्ति के साथ बातचीत उम्मीद से ज्यादा सहज लग सकती है। जो बात अब तक अधूरी थी, उसे आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है।

रिलेशनशिप में: काम और दूसरी जिम्मेदारियां आपका ध्यान लगातार बांट सकती हैं। मीन राशि के चंद्रमा आपकी भावनाओं को भीतर से सक्रिय रखेंगे, इसलिए दिनभर व्यस्त रहने के बाद भी पार्टनर की कमी महसूस हो सकती है। अगर किसी बात को लेकर मन में बेचैनी है तो उसे छिपाने के बजाय समय निकालकर कह देना बेहतर रहेगा।

विवाहित: कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु घर और पारिवारिक जिम्मेदारियों को महत्व देंगे। परिवार के किसी सदस्य की जरूरत आपका समय ले सकती है। ऐसे में जीवनसाथी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारी संभालना रिश्ते को और सहज बनाएगा।

वृषभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Taurus Love Horoscope Today) सिंगल: आज कोई पुराना नाम या पुरानी बातचीत अचानक याद आ सकती है। मीन राशि का चंद्रमा और वक्री शनि आपको इस बात पर सोचने के लिए रोक सकते हैं कि बीते रिश्ते ने आपको क्या सिखाया। वहीं तुला में शुक्र और बुध लोगों से जुड़ने के तरीके को सहज बनाएंगे। इसलिए अतीत की याद के बीच किसी नए परिचय की संभावना भी बनी रह सकती है।

रिलेशनशिप में: आज आपकी उलझन शायद पार्टनर से ज्यादा आपके अपने मन में होगी। आपको यह साफ करने में थोड़ा समय लग सकता है कि नाराजगी किस बात से है और असल जरूरत क्या है। तुरंत बात को सुलझाने की कोशिश करने के बजाय थोड़ा ठहरना फायदेमंद रहेगा। मन शांत होने के बाद बातचीत कहीं ज्यादा सार्थक होगी।

विवाहित: परिवार और जिम्मेदारियों के बीच जीवनसाथी के साथ अकेले समय निकालना खास लगेगा। किसी पुरानी बात का जिक्र हो तो उसे फिर से शिकायत में बदलने के बजाय वहीं रोक देना बेहतर होगा। आज साधारण-सा साथ भी रिश्ते में गहराई ला सकता है।

मिथुन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Gemini Love Horoscope Today) सिंगल: 27 सितंबर नए कनेक्शन के लिए खास हो सकता है। तुला राशि में शुक्र और बुध की युति आपकी प्रेम संबंधी ऊर्जा को सक्रिय कर रही है, इसलिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात में बातचीत जल्दी सहज हो सकती है। सामने वाले का बोलने का तरीका, ह्यूमर या सोच आपको आकर्षित कर सकती है। दोस्तों के साथ घूमने का प्लान भी किसी दिलचस्प परिचय का कारण बन सकता है।

रिलेशनशिप में: आज रिश्ते में रूटीन तोड़ने की इच्छा रहेगी। शुक्र अपनापन और आनंद बढ़ाएंगे, जबकि बुध बातचीत को हल्का रखेंगे। पिछले दिनों की व्यस्तता अगर दोनों के बीच दूरी लेकर आई थी तो साथ बाहर निकलना या कुछ नया करना फिर से अच्छी वाइब लौटा सकता है।

विवाहित: घर के कामों को लेकर आपका उत्साह रहेगा, लेकिन ध्यान बाहर की गतिविधियों में भी बंटा रहेगा। जीवनसाथी को इस भागदौड़ में पीछे न छोड़ें। साथ घूमना, परिवार के साथ बैठना या किसी छोटे काम में उनका साथ देना रिश्ते में सहजता बनाए रखेगा।

कर्क लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Cancer Love Horoscope Today) सिंगल: आज मन अतीत की किसी कहानी की ओर लौट सकता है। कर्क राशि में मंगल और उच्च के गुरु आपके भीतर भावनाओं की तीव्रता और लगाव बढ़ा रहे हैं, जबकि मीन राशि का चंद्रमा पुराने अनुभवों को फिर से महसूस करा सकता है। किसी व्यक्ति की याद आना और उनके पास लौटने की इच्छा होना, दोनों एक ही बात नहीं हैं। पहले यह समझिए कि आपको व्यक्ति याद आ रहा है या उस रिश्ते का एहसास।

रिलेशनशिप में: मंगल आपकी प्रतिक्रिया को तेज कर सकते हैं, लेकिन उच्च के गुरु समझ और संयम का सहारा देंगे। परिवार के किसी बड़े की अपेक्षा आपको बंधन जैसा लग सकता है और उसका असर पार्टनर पर भी दिख सकता है। आज हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुककर परिस्थिति को समझना बेहतर होगा।

विवाहित: आपकी अपनी इच्छा और परिवार की अपेक्षाओं के बीच खिंचाव रह सकता है। जीवनसाथी को अपने तनाव का कारण बनाने के बजाय उनका साथ लेना बेहतर रहेगा। अपनों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा और घर का माहौल भी सहज रहेगा।

सिंह लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Leo Love Horoscope Today) सिंगल: आज कोई पुराना व्यक्ति फिर से याद आ सकता है। मीन राशि के चंद्रमा और वक्री शनि आपको उन भावनाओं तक ले जा सकते हैं जिन्हें आपने काफी समय से पीछे छोड़ रखा था। साथ ही तुला में शुक्र और बुध किसी नई बातचीत या परिचय को आकर्षक बना सकते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच तुलना करने के बजाय यह देखना आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा कि अब आपकी जरूरत क्या है।

रिलेशनशिप में: मन किसी एक बात पर बार बार अटक सकता है। सूर्य कन्या राशि से मीन पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए जिस बात को नजरअंदाज करना चाहते हैं, वही मन में फिर लौट सकती है। दोपहर के बाद पार्टनर के साथ समय मिलने पर भावनाएं सहज होंगी और मन की कोई इच्छा साझा करने का मौका भी मिल सकता है।

विवाहित: परिवार की कोई पुरानी परंपरा या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आज रिश्ते को अलग नजर से देखने में मदद कर सकती है। जीवनसाथी के साथ अपनी इच्छा या योजना साझा करें। घर के माहौल में अपनापन बनाए रखने से रिश्ते का दबाव कम होगा।

कन्या लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Virgo Love Horoscope Today) सिंगल: किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन आज आप सिर्फ पसंद पर भरोसा नहीं करेंगे। मीन राशि में चंद्रमा आपके सामने वाले व्यक्ति से जुड़े अनुभव को अधिक संवेदनशील बना रही है। इसलिए उनकी बातों के साथ उनका व्यवहार भी आपको ध्यान से देखने की जरूरत महसूस होगी। शुरुआत अच्छी लगे तो भी उसे समझने के लिए थोड़ा समय देना बेहतर रहेगा।

रिलेशनशिप में: मीन राशि में चंद्रमा और वक्री शनि आपकी साझेदारी से जुड़े क्षेत्र को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। इसी वजह से पार्टनर के व्यवहार को लेकर मन में सवाल उठ सकते हैं और कोई पुरानी बात भी याद आ सकती है। आज सबसे जरूरी होगा यह समझना कि सामने वाला क्या कह रहा है और आप उनके बारे में क्या मान रहे हैं।

विवाहित: परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा और किसी सदस्य को आपकी सलाह की जरूरत पड़ सकती है। जीवनसाथी के साथ भी किसी घरेलू बात पर मिलकर सोचना बेहतर रहेगा। छोटी असहमति को लंबा न खींचें और माहौल को जरूरत से ज्यादा गंभीर न बनाएं।

तुला लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Libra Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपकी राशि में शुक्र और बुध की युति आपको खास आकर्षण देगी। शुक्र आपकी मौजूदगी में अपनापन और चार्म बढ़ाएंगे, जबकि बुध बातचीत को सहज बनाएंगे। किसी पुराने परिचय में अचानक नई संभावना दिखाई दे सकती है या नया व्यक्ति पहली मुलाकात में ही ध्यान खींच सकता है। इस समय आपकी बात का असर सामने वाले पर भी साफ दिखाई दे सकता है।

रिलेशनशिप में: पुराने मनमुटाव को हल्का करने का मौका मिल सकता है। शुक्र रिश्ते में नरमी लाएंगे और बुध वह बात कहने में मदद करेंगे जिसे आप लंबे समय से मन में रखे हुए थे। मीन राशि के चंद्रमा और वक्री शनि भावनाओं को गंभीर बना सकते हैं, इसलिए बातचीत करते समय पुरानी शिकायतों को एक साथ सामने न लाएं।

विवाहित: घर से जुड़ा कोई विषय दोनों के बीच चर्चा का कारण बन सकता है। आज आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन उसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उसे किस अंदाज में रखते हैं। सही शब्द रिश्ते में खिंचाव कम कर सकते हैं।

वृश्चिक लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Scorpio Love Horoscope Today) सिंगल: आज किसी नए व्यक्ति का अट्रैक्शन आपको उम्मीद से ज्यादा प्रभावित कर सकता है। कर्क राशि में उच्च के गुरु आपकी राशि पर अपनी शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, जबकि मंगल उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए किसी मुलाकात में शुरुआत साधारण हो सकती है, लेकिन फीलिंग तेजी से गहरी हो सकती है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर के साथ कुछ नया करने का मन करेगा। बाहर जाना, घूमना या रोज की रूटीन से अलग कुछ करना रिश्ते में ताजगी ला सकता है। मंगल उत्साह बढ़ाएंगे, लेकिन मीन के चंद्रमा आपकी संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपनी बेचैनी को जिद में बदलने से बचें।

धनु लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Sagittarius Love Horoscope Today) सिंगल: किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण हो सकता है, लेकिन भरोसा बनाने में आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। मीन राशि के चंद्रमा और वक्री शनि आपको सामने वाले को समय देकर समझने की ओर ले जाएंगे। आज अच्छी बातचीत को तुरंत रिश्ते का संकेत मानने के बजाय देखें कि सामने वाला लगातार कैसा व्यवहार करता है।

रिलेशनशिप में: घर और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ी बातें आज मन को थोड़ा भारी कर सकती हैं। मीन राशि में चंद्रमा और शनि आपको छोटी बातों पर ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। पार्टनर के साथ खिंचाव हो तो हर शब्द का अर्थ निकालने के बजाय थोड़ा स्पेस दें। दिन आगे बढ़ने के साथ मन हल्का होगा।

विवाहित: परिवार की कोई बात चिंता बढ़ा सकती है। जीवनसाथी के साथ बाहर निकलना, या कोई जरूरी काम साथ पूरा करना आपको दोनों को राहत देगा। घर की जिम्मेदारियां अकेले उठाने के बजाय उन्हें साझा करना रिश्ते के लिए बेहतर रहेगा।

मकर लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Capricorn Love Horoscope Today) सिंगल: आज आप किसी नए कनेक्शन की चमक से जल्दी प्रभावित होने के बजाय उसे समझना चाहेंगे। मीन राशि के चंद्रमा आपको बातचीत और व्यवहार को थोड़ा गंभीरता से देखने की प्रेरणा देंगे। तुला राशि में शुक्र और बुध कामकाज और सामाजिक संपर्कों को सक्रिय रखेंगे, इसलिए किसी परिचय की शुरुआत काम या किसी साझा गतिविधि से भी हो सकती है।

रिलेशनशिप में: काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और इसी वजह से पार्टनर के लिए समय कम पड़ेगा। तुला राशि में शुक्र और बुध आपकी पेशेवर व्यस्तता बढ़ा सकते हैं, जबकि मीन के चंद्रमा भावनात्मक जरूरतों की ओर ध्यान दिलाएंगे। पार्टनर आपकी स्थिति समझेंगे, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए समय निकालना जरूरी होगा।

विवाहित: परिवार के साथ यात्रा, पूजा-पाठ या किसी साझा कार्यक्रम का मौका मिल सकता है। यह समय केवल जिम्मेदारी निभाने का नहीं, साथ महसूस करने का भी होगा। जीवनसाथी को अपने दिन का हिस्सा बनाने से रिश्ते की थकान कम होगी।

कुंभ लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Aquarius Love Horoscope Today) सिंगल: आज सामाजिक या धार्मिक माहौल में कोई मुलाकात खास बन सकती है। तुला राशि में शुक्र और बुध आपके लिए नए लोगों से जुड़ने और बातचीत को सहज बनाने वाले रहेंगे। किसी सामान्य परिचय में भी सामने वाले की कोई बात आपकी जिज्ञासा बढ़ा सकती है। यह कनेक्शन आगे कितना बढ़ेगा, इसका जवाब आज नहीं बल्कि आने वाली बातचीत देगी।

रिलेशनशिप में: मीन राशि में चंद्रमा और वक्री शनि आपकी वाणी और परिवार से जुड़े भावनात्मक मामलों को गंभीर बना सकते हैं। मन में कई बातें एक साथ चलेंगी और उसी वजह से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। आज पार्टनर से बात करते समय शब्दों से ज्यादा लहजे का ध्यान रखें।

विवाहित: घर में मेहमानों की आवाजाही और परिवार की गतिविधियां दिन को व्यस्त रखेंगी। जीवनसाथी के साथ घर के किसी काम में साथ देना ही आज अच्छा कपल मोमेंट बन सकता है। धार्मिक काम में साथ शामिल होना भी आप दोनों को करीब ला सकता है।फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

मीन लव एंड रिलेशनशिप राशिफल (Pisces Love Horoscope Today) सिंगल: आज आपकी भावनाएं सबसे ज्यादा गहरी रह सकती हैं। मीन राशि में चंद्रमा और वक्री शनि साथ होने से पुरानी बातें, पुराने कनेक्शन और अधूरी फीलिंग्स बार बार याद आ सकती हैं। दूसरी ओर कर्क राशि में उच्च के गुरु और मंगल आपके प्रेम संबंधी क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं। इसलिए अतीत की याद के साथ वर्तमान में किसी व्यक्ति का आकर्षण भी महसूस हो सकता है। यह दिन आपके लिए खुद से ईमानदार होने का है।

रिलेशनशिप में: पार्टनर को समझना कभी आसान लगेगा और कभी मुश्किल। चंद्रमा भावनाओं को गहरा करेंगे, जबकि वक्री शनि पुरानी शिकायतों को फिर सामने ला सकते हैं। वहीं कर्क राशि में उच्च के गुरु स्थिति को संभालने का नजरिया देंगे। नाराजगी तुरंत जाहिर करने के बजाय थोड़ा समय देना रिश्ते को बिगड़ने से बचा सकता है।

विवाहित: सूर्य कन्या राशि से मीन पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए जीवनसाथी से जुड़ी कोई बात सीधे फोकस में आ सकती है। अपनी नाराजगी को उसी वक्त शब्द देने के बजाय पहले उनकी बात सुनें। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, मन की उलझन कुछ कम हो सकती है और रिश्ते को नए नजरिए से देखने की गुंजाइश बनेगी।