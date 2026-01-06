2026 में बनने वाला 'पंचग्रही योग' इन 2 राशियों के लिए लाएगा भारी मुश्किलें, कहीं आपकी राशि तो नहीं?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 की शुरुआत ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत हलचल भरी होने वाली है। मकर संक्रांति के कुछ दिनों बाद ही अंतरिक्ष में एक दुर्लभ घटना होने जा रही है। मकर राशि में पांच ग्रहों का मिलन, जिसे 'पंचग्रही योग' कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चूंकि मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, इसलिए इस योग का प्रभाव बहुत गहरा होगा। हालांकि, यह कई लोगों के लिए बदलाव लाएगा, दो राशियां ऐसी हैं जिन्हें इस दौरान काफी संघर्ष करना पड़ सकता है।

1. कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और वर्तमान में राहु भी इसी राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचग्रही योग इनके जीवन में काफी उथल-पुथल मचा सकता है।

रिश्ते: आपके अपने करीबी लोगों और माता-पिता के साथ वैचारिक मतभेद या झगड़े हो सकते हैं। यह समय आपको अपनों का असली चेहरा दिखा सकता है।

सेहत: मानसिक तनाव और थकान आपको परेशान कर सकती है।

उपाय: तनाव कम करने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगाएं। इस दौरान यात्रा करना आपके लिए नजरिया बदलने वाला साबित होगा।

2. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। यह समय आपके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा।

करियर और बिजनेस: नौकरी जाने का खतरा या बिजनेस में बड़ा घाटा होने की संभावना है। आर्थिक रूप से सतर्क रहने की जरूरत है।

निजी जीवन: पार्टनर के साथ अनबन या ब्रेकअप जैसी स्थिति बन सकती है, जो काफी दुखद हो सकती है। आप एंग्जायटी (घबराहट) महसूस कर सकते हैं।

उपाय: खुद को संभालने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें। अगर चीजें खराब हो रही हैं, तो इसे ब्रह्मांड का संकेत समझें कि वे आपके लिए सही नहीं थीं। सकारात्मक रहें और परिवार के साथ समय बिताएं।

इन दो राशि के जातकों को सलाह

पंचग्रही योग के दौरान जब ऊर्जा का स्तर इतना अधिक होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना है। कुंभ और कर्क राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वे जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में किसी भी तरह के बड़े निवेश या कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से बचें। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, शनि देव की आराधना करना और शनिवार के दिन काले तिल व सरसों के तेल का दान करना इस योग के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है। याद रखें, ग्रह केवल संकेत देते हैं, आपकी इच्छाशक्ति और सही कर्म किसी भी बड़ी मुसीबत को टालने की शक्ति रखते हैं।