Lal Kitab: जीवन की कई मुश्किलों को आसान करेंगे लाल किताब के ये उपाय, करियर में मिलेगी उन्नति

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। लाल किताब में ऐसे कई आसान बताए गए हैं, जिन्हें आजमाने से आपको जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसे में आज हम आपको लाल किताब (Lal Kitab ke Upay) के कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं, जो आसान होने के साथ-साथ असरकारी भी हैं।

करियर की समस्या होगी दूर यदि आपको अपने करियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप लाल किताब में बताए गए ये उपाय कर सकते हैं। लाल किताब के अनुसार गाय को रोटी खिलाने, चींटियों को शक्कर डालने और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से आपको अपनी स्थिति में लाभ देखने को मिल सकता है।

इसके साथ ही रोजाना सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और आपको करियर में फायदा मिल सकता है। इसके अलावा, बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। (AI Generated Image) नहीं आएंगी रुकावटें मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें लाल चोला चढ़ाएं। इसके साथ ही आप मंगलवार या शनिवार के दिन मसूर की दाल का दान भी कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन लोगों की नौकरी में बार-बार रुकावटें आती हैं या प्रमोशन में देरी हो रही है, उसके लिए यह उपाय लाभकारी हो सकता है।