Lal Kitab: जीवन की कई मुश्किलों को आसान करेंगे लाल किताब के ये उपाय, करियर में मिलेगी उन्नति

By Suman Saini Edited By: Suman Saini
Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:10 PM (IST)

लाल किताब वैदिक ज्योतिष पर आधारित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को अपनाकर आप धन, करियर और पारिवारिक जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ये लाल किताब के कुछ ऐसे ही उपाय।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। लाल किताब में ऐसे कई आसान बताए गए हैं, जिन्हें आजमाने से आपको जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसे में आज हम आपको लाल किताब (Lal Kitab ke Upay) के कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं, जो आसान होने के साथ-साथ असरकारी भी हैं।

करियर की समस्या होगी दूर

यदि आपको अपने करियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप लाल किताब में बताए गए ये उपाय कर सकते हैं। लाल किताब के अनुसार गाय को रोटी खिलाने, चींटियों को शक्कर डालने और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से आपको अपनी स्थिति में लाभ देखने को मिल सकता है।

इसके साथ ही रोजाना सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और आपको करियर में फायदा मिल सकता है। इसके अलावा, बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें।

नहीं आएंगी रुकावटें

मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें लाल चोला चढ़ाएं। इसके साथ ही आप मंगलवार या शनिवार के दिन मसूर की दाल का दान भी कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन लोगों की नौकरी में बार-बार रुकावटें आती हैं या प्रमोशन में देरी हो रही है, उसके लिए यह उपाय लाभकारी हो सकता है।

शनि दोष से मिलेगी राहत

यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको करियर से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसे में लाल किताब में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। शराब पीने, किसी को भी तकलीफ देने, गुस्सा करने या फिर मन में किसी के लिए गलत बातें सोचने से भी व्यक्ति को शनि देव की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे में इन कामों से दूर रहें। साथ ही हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपको अपनी स्थिति में लाभ देखने को मिल सकता है।

