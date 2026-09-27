वित्त साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते शुक्र के वक्री होने से बदलेगी ग्रहों की चाल, 12 की वित्तीय स्थिति कैसी होगी?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सितंबर का आखिरी हफ्ता वित्तीय दृष्टिकोण से बेहद जरूर बदलाव लेकर आ रहा है। 3 अक्टूबर को शुक्रदेव का वक्री होना और इस दौरान चंद्रमा के विभिन्न भावों में गोचर से सभी राशियों की जेब, सेविंग्स और निवेश पर सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा।

जहां कुछ राशियों के लिए यह समय बजट बनाने, पुराना हिसाब-किताब सुलझाने और पेंडिंग पेमेंट क्लियर करने का है। वहीं, कुछ राशियों को सट्टेबाजी और भावनाओं में बहकर की जाने वाली खरीदारी से सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से मीन (Weekly Finance Rashifal) राशि का वित्त साप्ताहिक राशिफल।

मेष वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में यह हफ्ता आपको सोच-समझकर काम लेने की सलाह देता है। 30 सितंबर के बाद चंद्रदेव के दूसरे भाव में आने से घर के खर्च, सेविंग्स और पेंडिंग पेमेंट पर आपका ध्यान अपने आप बढ़ जाएगा। यह बजट बनाने और हिसाब-किताब ठीक करने का सही समय है, बस भावनाओं में आकर कोई खरीदारी न करें।

3 अक्टूबर को शुक्रदेव के वक्री होते ही किसी पार्टनर या बिजनेस से जुड़े पुराने पैसों का मामला फिर से खुल सकता है, जैसे कोई पुराना उधार या साझा खर्च का हिसाब। किसी भी फाइनल जवाब से पहले पूरी डिटेल ध्यान से जांच लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।

वृषभ वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में शुरुआती दिनों में आपका ध्यान निजी जरूरतों पर ज्यादा रहेगा। 2 अक्टूबर से चंद्रदेव के दूसरे भाव में आते ही सेविंग्स और घर के बजट पर फोकस बढ़ जाएगा। यह किसी पुराने खर्च का हिसाब जांचने या बजट बनाने का सही समय है।

मिथुन वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में हफ्ते की शुरुआत में बृहस्पतिदेव दूसरे भाव में उच्च के होकर सेविंग्स और पैसों में स्थिरता दे रहे हैं। वहीं मंगलदेव भी उसी भाव में नीच के होकर बैठे हैं, जिससे खर्च करने में जल्दबाजी हो सकती है, इस पर कंट्रोल रखें।

4 अक्टूबर को चंद्रदेव के दूसरे भाव में आते ही पैसों को लेकर आपकी सतर्कता बढ़ जाएगी। शुक्रदेव 3 अक्टूबर को पांचवें भाव में वक्री हो रहे हैं, जो सट्टेबाजी या रिस्की निवेश में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी जांच लें।

कर्क वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के आसपास चंद्रदेव के ग्यारहवें भाव में रहने से अच्छे मौके सामने आ सकते हैं, जैसे कोई पेंडिंग पेमेंट क्लियर होना। केतु दूसरे भाव में हैं, जिससे छोटे-मोटे खर्चों पर आपका ध्यान कम रह सकता है, इसलिए अकाउंट्स ध्यान से चेक करें।

3 अक्टूबर को शुक्रदेव के चौथे भाव में वक्री होते ही घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पुराना खर्च फिर से सामने आ सकता है। इसे बिना जल्दबाजी के, ध्यान से निपटाएं। सिंह वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में सूर्यदेव दूसरे भाव में रहकर आय, सेविंग्स और घर के पैसों पर आपका ध्यान बनाए रखेंगे। मंगलदेव और बृहस्पतिदेव बारहवें भाव में मौजूद होने से खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट पर नजर रखें।

2 और 3 अक्टूबर के आसपास प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स के जरिए कोई फायदा या सहयोग मिल सकता है। सिर्फ इसलिए ज्यादा खर्च न करें कि आमदनी सुरक्षित लग रही है, कुछ पैसे अचानक जरूरतों के लिए बचाकर रखें। कन्या वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में बुधदेव और शुक्रदेव दूसरे भाव में मौजूद होने से आप सेविंग्स, घर के खर्च और लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे। यह बजट रिव्यू करने और वित्तीय स्थिति समझने का अच्छा समय है, जैसे महीने का हिसाब बैठाकर देखना कि कहां फिजूलखर्ची हो रही है।

3 अक्टूबर को शुक्रदेव के वक्री होते ही किसी खरीदारी या वित्तीय कमिटमेंट पर दोबारा सोचने का मन हो सकता है, जैसे कोई गैजेट या फर्नीचर खरीदने का प्लान टालना पड़े। लग्जरी या भावनात्मक खरीदारी से बचें, ख़ासकर वो चीजें जिनकी तुरंत जरूरत नहीं, और परिवार से सलाह लेकर ही बड़ा खर्च करें।

तुला वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के आसपास चंद्रदेव के आठवें भाव में रहने से लोन, टैक्स, इंश्योरेंस या किसी शेयर्ड पैसे से जुड़ी बात ध्यान खींच सकती है, जैसे कोई पुराना दस्तावेज चेक करना पड़े या टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन याद आए। पूरी डिटेल देखे बिना कोई फैसला न लें।

वृश्चिक वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में 2 और 3 अक्टूबर के आसपास चंद्रदेव के आठवें भाव में रहने से शेयर्ड पैसों, इंश्योरेंस, लोन या पेंडिंग पेमेंट को एक बार ध्यान से चेक करना जरूरी हो जाता है, जैसे साझा किए गए किसी खर्च का हिसाब मिलान करना।

3 अक्टूबर को शुक्रदेव के बारहवें भाव में वक्री होते ही ट्रैवल, आराम या निजी शौक पर खर्च ज्यादा हो सकता है, इसे कंट्रोल में रखें। कोई भी सट्टेबाजी वाला निवेश न करें और कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए अलग रखें, ताकि अचानक जरूरत पड़ने पर परेशानी न हो।

धनु वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में शुक्रदेव के 3 अक्टूबर को ग्यारहवें भाव में वक्री होते ही दोस्तों या प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स से जुड़ी पेमेंट या फाइनेंशियल उम्मीदों को दोबारा जांचना पड़ सकता है, जैसे किसी दोस्त से लिया गया उधार वापस मांगने में झिझक होना। 30 सितंबर के आसपास चंद्रदेव छठे भाव में रहकर डेट और रूटीन खर्च व्यवस्थित करने में मदद करेंगे।

बिना सोचे किसी को उधार देने से बचें। बृहस्पतिदेव आठवें भाव में मौजूद होने से फाइनेंशियल कुशन बनाए रखना इस हफ्ते खासतौर पर जरूरी हो जाता है, ताकि अचानक जरूरत पड़ने पर परेशानी न हो। मकर वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में राहुदेव दूसरे भाव में होने से कभी-कभी असामान्य खर्च या अचानक फैसले लेने की इच्छा हो सकती है, जैसे बिना सोचे कोई महंगी चीज ऑर्डर कर देना। 30 सितंबर के आसपास चंद्रदेव पांचवें भाव में रहकर मनोरंजन या सट्टेबाजी वाली चीजों में दिलचस्पी बढ़ा सकते हैं, अनावश्यक रिस्क से बचें।

30 सितंबर के आसपास चंद्रदेव चौथे भाव में रहने से घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। शुक्रदेव 3 अक्टूबर को नौवें भाव में वक्री हो जाएंगे, जिससे ट्रैवल या पढ़ाई से जुड़े खर्च भी बदल सकते हैं। किसी अचानक जरूरत के लिए कुछ पैसे जरूर अलग रखें।

मीन वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में चंद्रदेव के 28 सितंबर को दूसरे भाव में होने से आमदनी, सेविंग्स और घर के खर्च की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा, जैसे किसी ईएमआई या बीमा प्रीमियम की तारीख याद रखना। शुक्रदेव के 3 अक्टूबर को आठवें भाव में वक्री होते ही शेयर्ड पैसों, लोन, टैक्स या निवेश से जुड़ी सावधानी बरतनी होगी।