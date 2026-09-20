वित्त साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते भावनाओं में बहकर न करें फिजूलखर्ची, जानें अपनी राशि का हाल

हालांकि, बैकग्राउंड में चुपचाप किया गया काम आगे चलकर आपको अच्छा फायदा दे सकता है। हफ्ते के बीच में अचानक कुछ अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए बिना सोचे-समझे पैसों का जोखिम लेने जैसे सट्टेबाजी या सिर्फ दिखावे के चक्कर में किसी को उधार देने की ग़लती बिल्कुल न करें।

पैसों के मामले में यह हफ्ता आपसे फालतू के खर्चों पर थोड़ा ब्रेक लगाने को कह रहा है। हफ्ते की शुरुआत में ही अपना एक व्यावहारिक बजट बना लेना आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। मन में अजीब सी उलझन रह सकती है कि क्या खरीदें और क्या नहीं, और इसी चक्कर में आप ऐसी चीजों पर पैसे उड़ा सकते हैं जिनकी बाद में आपको कोई खास जरूरत भी महसूस नहीं होगी।

कन्या वित्त साप्ताहिक राशिफल

पैसों के मामले में इस हफ्ते आखिर तक अपने बजट पर थोड़ा कंट्रोल बनाकर रखिए। वैसे अच्छी बात यह है कि खर्च और बचत के बीच सही बैलेंस बनाने में आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। 26 सितंबर के बाद अटके हुए पैसों, सैलरी या पेमेंट से जुड़ी बातों को आप बहुत समझदारी और शांति से निपटा लेंगे।

काम-काज के सिलसिले में बने पुराने संपर्कों से भी अचानक कुछ फायदा हो सकता है। हालाँकि, काम या सेहत को लेकर कुछ ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। इसलिए सिर्फ दूसरों को दिखाने के चक्कर में पैसे पानी की तरह न बहाएं और कोई भी बड़ा निवेश या पैसों से जुड़ा बड़ा वादा करने से पहले थोड़ा समय लेकर सोच-विचार जरूर कर लें।

तुला वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में यह हफ्ता आपसे फिजूलखर्ची पर थोड़ा ब्रेक लगाने और बजट पर नजर रखने को कह रहा है। बैठकर एक-एक खर्चे का हिसाब लगाएं, क्योंकि घर या काम के सिलसिले में अचानक कुछ ऐसे खर्च आ सकते हैं जो जेब पर दबाव बढ़ा दें।

अपनी पसंद की चीजों, ऐशो-आराम या दोस्तों के साथ घूमने-फिरने पर पैसे बहाने का पूरा मन करेगा, इसलिए पहले से ही एक सीमा तय कर लें ताकि बाद में पछताना न पड़े। अच्छी बात यह है कि 26 सितंबर के बाद से स्थितियाँ आपके हक़ में होंगी, रुके हुए पेमेंट, सैलरी की बात या बजट को दोबारा ढर्रे पर लाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा।

वृश्चिक वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामलों में दिमाग़ से काम लें, जज्बाती होकर खर्च न करें और बिना सोचे-समझे दांव लगाने से बचें। हफ्ते की शुरुआत में जरा फुरसत से बैठकर अपना बजट देख लेना सही रहेगा। बकाया बिल और लेन-देन टाइम पर निपटा लें । वैसे इस बीच घूमने-फिरने, घर के सामान या पढ़ाई-लिखाई के चक्कर में अचानक कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं। आपकी पुरानी समझदारी और पहले से बनाई योजनाएं आपको संभाले रखेंगी, फिर भी किसी लालच या जल्दबाजी में पैसा फंसाने से दूर रहें। घर-परिवार या जमीन-जायदाद का भी कोई बिन बुलाया खर्चा अचानक सामने आ सकता है। बेहतर यही होगा कि थोड़ा-बहुत इमरजेंसी फंड अलग रखकर चलें, किसी भी काग़ज या एग्रीमेंट पर दस्तखत करने से पहले उसकी एक-एक शर्त ध्यान से पढ़ लें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। धनु वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में इस हफ्ते थोड़ा फूँक-फूँककर कदम रखने की जरूरत है, खासकर अगर बात किसी के साथ साझे पैसों की हो या अचानक सामने आने वाले खर्चों की। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में हैं, तो आपका पूरा ध्यान बजट सेट करने और हिसाब-किताब रखने पर रहेगा। लेकिन कर्क राशि में नीच के मंगलदेव बैठे हैं, जो घर-परिवार या कर्ज से जुड़े मामलों में भावनाओं में बहाकर आपसे बेवजह के खर्चे करवा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कर्क राशि में बैठे बृहस्पतिदेव आपकी मदद के लिए तैयार हैं, बस आपको हर फैसला समझदारी से लेना होगा। कहीं भी नया पैसा लगाने या कोई नया वादा करने से पहले अपनी पुरानी देनदारियों और जेब का हाल एक बार जरूर देख लें। हफ्ते का अंत आते-आते बचत पर रखा आपका नियंत्रण ही आपको असली सुकून और मानसिक शांति देगा। मकर वित्त साप्ताहिक राशिफल पैसों के मामले में यह हफ्ता आपको बहुत ध्यान से चलने की सलाह दे रहा है, खासकर 23 सितंबर के बाद। जैसे ही चंद्रदेव कुंभ राशि में जाएंगे, आपका पूरा ध्यान अपनी कमाई, बचत और महीने के खर्चों पर आ जाएगा। यहाँ राहु भी कुंभ राशि में बैठे हैं, जो आपको फालतू चीजों पर दिल खोलकर पैसे लुटाने का लालच दे सकते हैं, इसी पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। कर्क राशि के बृहस्पतिदेव साझे के कामों या पार्टनरशिप से कमाई के रास्ते खोल सकते हैं, लेकिन वहीं बैठे नीच के मंगल चेतावनी दे रहे हैं कि भावनाओं में बहकर या जोश में आकर पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला न लें। अपना बजट एकदम जमीनी और व्यावहारिक बनाकर रखिए और किसी भी तरह का बेवजह का रिस्क लेने से बचिए। करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली। कुंभ वित्त साप्ताहिक राशिफल 23 सितंबर के बाद पैसों के मामले में जरा संभलकर चलने की जरूरत है। कुंभ राशि के राहु महाराज आपके मन में नई-नई गैजेट्स, घूमने-फिरने या अपने शौक़ पूरे करने पर बेहिसाब पैसे लुटाने की तीव्र इच्छा जगा सकते हैं। वहीं मीन राशि में बैठे वक्री शनिदेव इशारा कर रहे हैं कि यह अपनी पुरानी खर्च करने की आदतों को सुधारने और बजट को दोबारा चेक करने का सही समय है। अच्छी बात यह है कि कर्क राशि के बृहस्पतिदेव आपकी मेहनत की कमाई और लगातार काम करने से होने वाले फायदे को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। बस सट्टेबाजी, लॉटरी या रातों-रात पैसा दोगुना करने वाले किसी भी शॉर्टकट से दूर रहिए। अचानक आने वाले किसी भी बिन बुलाए खर्च से निपटने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाकर थोड़े पैसे अलग रख लेना ही इस समय की सबसे बड़ी समझदारी होगी। मीन वित्त साप्ताहिक राशिफल इस हफ्ते पैसों के मामले में हवा में उड़ने के बजाय जमीन पर टिककर चलिए और अपने बजट का खास खयाल रखिए। हफ्ते की शुरुआत में काम-काज के संपर्कों और आगे की लंबी योजनाओं से फायदे के बढ़िया मौके मिल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही चंद्रदेव कुंभ राशि में जाएंगे, आपका ध्यान खुद-ब-खुद इस बात पर चला जाएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ फिजूलखर्ची हो रही है।