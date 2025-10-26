Weekly Finance Horoscope 27 October to 2 November 2025: कर्क राशि वाले करेंगे निवेश की प्लानिंग, पढ़ें वित्त राशिफल
राशिफल के अनुसार, तुला राशि में सूर्य निजी और पेशेवर मामलों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का संदेश देंगे, जबकि वृश्चिक राशि में मंगल और बुध आपकी दृढ़ता और इन्टूशन को मजबूत करेंगे। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि ( Weekly Finance Horoscope 27 October to 2 November 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के लोग इस सप्ताह अपने बजट पर ध्यान दे सकते हैं। कर्क राशि में गुरु देव की मौजूदगी भाग्य और एक्सपेंशन को बढ़ाएगी। आइए, मेष से कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 27 October to 2 November 2025) का साप्ताहिक वित्त राशिफल पढ़ते हैं।
मेष साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)
मेष राशि के लिए यह सप्ताह पैसे के मामले में सोच-समझकर फैसले लेने का रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा आपको अचानक खर्च या निवेश करने का मन बना सकते हैं, लेकिन 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि का प्रभाव आपके निर्णयों को व्यावहारिक बनाएगा। आप बजट की जांच करेंगे और बचत के मौके पहचानेंगे।
31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जो नए तरीकों से कमाई करने की प्रेरणा देंगे। आप डिजिटल निवेश या नए आय स्रोतों पर ध्यान दे सकते हैं। 2 नवंबर को जब चंद्रमा मीन राशि में होंगे, तब भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें और इन्टूशन के अनुसार योजना बनाएं। सप्ताह के अंत में जब शुक्र देव कन्या से तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपके आर्थिक मामलों में संतुलन और सफलता आएगी।
वृष साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)
वित्तीय मामलों में यह सप्ताह स्थिरता और खुद को जांचने से भरा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रमा अनुभव या लक्ज़री पर खर्च की ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन मकर राशि में चंद्रमा आते ही व्यावहारिकता बढ़ जाएगी। लंबे समय के निवेश और गैरजरूरी खर्च कम करने का यह अच्छा समय है। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे।
नए वित्तीय विचार और अवसर सामने आएंगे, जैसे डिजिटल निवेश या बचत योजनाएँ। 2 नवंबर को चंद्रमा मीन राशि में होंगे। अपनी इन्टूशन पर भरोसा करें और बड़े फैसले लेने से पहले तथ्यों की जांच करें। शुक्र देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आर्थिक साझेदारी और बातचीत सहज और अनुकूल होगी।
मिथुन साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)
वित्तीय मामलों में यह सप्ताह अवसर और जिम्मेदारी दोनों लाएगा। 27 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा आपको जोखिम लेने की ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन 28 से 30 अक्टूबर तक मकर राशि में चंद्रमा व्यावहारिकता बढ़ाएंगे। लंबे समय की योजना, बचत और निवेश पर ध्यान दें। पुराने बकाए निपटाने पर भी ध्यान दे सकते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा वित्तीय नए विचारों को बढ़ावा देंगे।
डिजिटल कमाई या साझेदारी के अवसर सामने आ सकते हैं। 2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा इन्टूशन पर जोर देंगे। आवेग में खर्च से बचें। शुक्र देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वित्तीय साझेदारी और बातचीत में संतुलन आएगा।
कर्क साप्ताहिक राशिफल: वित्त (27 अक्टूबर से 2 नवंबर)
वित्तीय स्थिरता इस सप्ताह संभव है यदि आप व्यवस्थित रहें। धनु राशि में चंद्रमा अचानक खर्च की प्रवृत्ति ला सकते हैं, लेकिन मकर राशि में गोचर से बचत और योजना का महत्व बढ़ेगा। निवेश सुरक्षित करें और लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान दें। कुंभ राशि में चंद्रमा नए या असामान्य स्रोतों से अवसर देंगे।
2 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा इन्टूशन से वित्तीय फैसलों में मदद करेंगे। गुरु देव की कृपा से समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन विवेकपूर्वक निर्णय लें। सप्ताहांत में शुक्र देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। साझेदारी और परिवार के समर्थन से लाभ संभव है।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
