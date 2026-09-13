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साप्ताहिक वित्त राशिफल: सूर्य-मंगल गोचर से कैसा रहेगा आपकी जेब का हाल? पढ़ें 12 राशियों का आर्थिक भविष्यफल

By Digital Desk Edited By: Shraddha Pandey
Published: Sun, 13 Sep 2026 09:00 AM (IST)

यह हफ्ता सूर्य और मंगल के गोचर के कारण सभी 12 राशियों की आर्थिक स्थिति में हलचल लाएगा। पढ़ें अपनी राशि का हाल।

Weekly Finance Horoscope: आर्थिक हलचल भरा रहेगा यह हफ्ता (AI-Generated image)

Weekly Finance Horoscope: आर्थिक हलचल भरा रहेगा यह हफ्ता  (AI-Generated image)

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह पैसों के मामले में बेहद हलचल भरा रहने वाला है। इस हफ्ते सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश और मंगल का अपनी नीच राशि कर्क में गोचर सभी 12 राशियों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा। जहां कुछ राशियों के लिए आय के नए रास्ते खुलेंगे, वहीं कुछ राशियों को फालतू के खर्चों और बिगड़े हुए बजट का सामना करना पड़ सकता है।

इस सप्ताह कैसी रहेगी आपकी जेब की स्थिति और किन गलतियों से बचना आपके लिए जरूरी है। ऐसे में चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं मेष से मीन (Weekly Finance Rashifal) राशि का वित्त साप्ताहिक राशिफल।

मेष वित्त साप्ताहिक राशिफल

पैसों के मामले में इस हफ्ते सूझबूझ से चलना जरूरी रहेगा। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव आराम, रिश्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों पर खर्च बढ़ा सकते हैं, इसलिए फालतू खर्चों पर लगाम रखें। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव के आने से कर्ज, टैक्स या साझा पैसों से जुड़ा कोई पुराना मसला सामने आ सकता है।

18 सितंबर को मंगलदेव के कर्क राशि में आने से घर के खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी पहले से तैयारी रखने पर परेशानी नहीं होगी। एक व्यावहारिक बजट बनाकर आप इस हफ्ते आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे।

वृषभ वित्त साप्ताहिक राशिफल

बेवजह के जोखिम से बचेंगे तो इस हफ्ते आर्थिक स्थिरता बेहतर होगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव के आने से रोजमर्रा के खर्चों पर बेहतर नियंत्रण रहेगा और लंबित भुगतान व्यवस्थित तरीके से पुरे होंगे। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव साझा पैसों, कर्ज और निवेश पर ध्यान ला सकते हैं।  देखें फ्री पर्सनलाइज्ड फाइनेंस राशिफल।

किसी बात पर सहमत होने से पहले दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। 18 सितंबर के बाद मंगलदेव यात्रा, संवाद और घर की जरूरतों से जुड़े खर्च बढ़ा सकते हैं। सब कुछ खर्च करने के बजाय कुछ पैसे अलग रखें।

मिथुन वित्त साप्ताहिक राशिफल

18 सितंबर के बाद पैसों के मामलों में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। मंगलदेव का नीच राशि कर्क में गोचर खर्च बढ़ा सकता है और आर्थिक फैसलों में भावुकता ला सकता है। घर, परिवार और निजी आराम पर आपका खर्च बढ़ सकता है, इसलिए तनाव में आकर खरीदारी करने से बचें।

14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव सोची-समझी खरीदारी के लिए अनुकूल रहेंगे। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव फालतू खर्चों की पहचान करने में मदद करेंगे। आर्थिक बातचीत को शांत और तथ्यों पर आधारित रखें।

कर्क वित्त साप्ताहिक राशिफल

भावनात्मक खर्च से बचेंगे तो इस हफ्ते पैसों के मामले संभले रहेंगे। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव घर के खर्च या परिवार पर खर्च करने की जरूरत दिखा सकते हैं। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव सोच-समझकर निवेश या योजनाबद्ध खरीदारी में मदद कर सकते हैं, कुछ अटक रहा हो तो जल्दबाजी न करें।

18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आएंगे तो पैसों को लेकर जल्दबाजी होने की संभावना बढ़ सकती है। कोई बड़ी खरीदारी करने से पहले दो बार सोचें और बचत को प्राथमिकता दें, खासकर अगर घर या परिवार से जुड़े खर्च आ रहे हों।

सिंह वित्त साप्ताहिक राशिफल

पैसों की योजना इस हफ्ते की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बन जाएगी। 17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने से बचत, बजट और पैसों को लेकर ज्यादा रीयलिस्टिक सोच बनेगी। ऐसे खर्चों की पहचान करें जिन्हें कम किया जा सकता है।

14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव संवाद, यात्रा और पारिवारिक जरूरतों पर खर्च बढ़ा सकते हैं। 18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आने के बाद अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं। बिना सोचे किसी को पैसे उधार देने या जोखिम भरी आर्थिक भार लेने से बचें।

कन्या वित्त साप्ताहिक राशिफल

पैसों के मामलों में जल्दबाजी की बजाय सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव बचत, पारिवारिक पैसों या किसी अहम भुगतान पर ध्यान ला सकते हैं। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव पैसों से जुड़ी बातचीत को सहारा देंगे और किसी पुरानी चिंता का व्यावहारिक हल खोजने में मदद कर सकते हैं। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने से आर्थिक मामलों को संभालने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि, 18 सितंबर से मंगलदेव दोस्तों, सामाजिक गतिविधियों या भविष्य की योजनाओं के जरिए खर्च बढ़ा सकते हैं। अपना एक रीयलिस्टिक बजट बनाए रखें।

तुला वित्त साप्ताहिक राशिफल

हफ्ते का पहला हिस्सा आपको सूझबूझ भरे आर्थिक फैसले लेने में मदद कर सकता है। 14 सितंबर को अपनी राशि में चंद्रदेव खुद पर, दिखावट या निजी आराम पर खर्च को बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा संयम रखें। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव बचत और आर्थिक योजना को सहारा देंगे।

आप आर्थिक सुरक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। 18 सितंबर के बाद पेशेवर घटनाक्रम आपकी आमदनी या खर्च को प्रभावित कर सकते हैं। किसी को अट्रैक्ट करने या एक खास लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए पैसों के फालतू खर्च से बचें।

वृश्चिक वित्त साप्ताहिक राशिफल

हफ्ते के पहले हिस्से में पैसों के मामलों में धैर्य रखना जरूरी होगा। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव अनियोजित खर्च बढ़ा सकते हैं और किसी पुरानी आर्थिक जिम्मेदारी की याद दिला सकते हैं। बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है।

16 सितंबर को अपनी ही राशि में चंद्रदेव आपको नियंत्रण दोबारा हासिल करने और ज्यादा आत्मविश्वास से फैसले लेने में मदद करेंगे। 18 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आने के बाद आपका ध्यान आमदनी और बचत की ओर जाएगा। मंगलदेव यात्रा, शिक्षा या पेशेवर विकास से जुड़े खर्च ला सकते हैं।

धनु वित्त साप्ताहिक राशिफल

18 सितंबर के बाद खासतौर पर पैसों के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव सामाजिक गतिविधियों या योजनाओं पर खर्च बढ़ा सकते हैं, ऐसे खर्चों को सीमा में रखें। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आपको दूसरों के साथ साझा पैसों को लेकर ज्यादा चिंतित कर सकते हैं।  करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।

मंगलदेव के कर्क राशि में आने से कर्ज, निवेश, टैक्स या पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े अनचाहे खर्च आ सकते हैं। अटकलबाजी वाले फैसलों से बचें। किसी भी आर्थिक जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले हर विवरण जांच लें।

मकर वित्त साप्ताहिक राशिफल

अनुशासित बने रहने पर इस हफ्ते आर्थिक प्रगति स्थिर रहेगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव आपकी छवि से जुड़े पेशेवर खर्च या जिम्मेदारियां ला सकते हैं, दिखावे के लिए खर्च करने से बचें। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव पेशेवर संपर्कों या किसी उपयोगी अवसर से आर्थिक सहयोग ला सकते हैं।

18 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में आने के बाद अनदेखे या छिपे खर्च सामने आ सकते हैं। मंगलदेव के कर्क राशि में आने से पार्टनर के साथ पैसों को लेकर बातचीत भी हो सकती है, इसलिए सारे समझौते साफ रखें।

कुंभ वित्त साप्ताहिक राशिफल

हफ्ते के बीच से पैसों के मामलों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव पढ़ाई, यात्रा या पेशेवर विकास से जुड़े सोचे-समझे खर्च को बढ़ावा देंगे। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव करियर से जुड़ी बेहतर आर्थिक संभावनाएं ला सकते हैं।

17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने से साझा पैसों, कर्ज या टैक्स से जुड़े मामलों पर ध्यान बढ़ेगा, इसलिए दस्तावेज ध्यान से जांचें। 18 सितंबर को मंगलदेव के कर्क राशि में आने से रोजमर्रा के खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए किसी के दबाव में आकर कोई आर्थिक जिम्मेदारी लेने से बचें।

मीन वित्त साप्ताहिक राशिफल

पैसों के मामले में इस हफ्ते संतुलित नजरिया जरूरी है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव कर्ज, साझा संसाधनों या पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े खर्च बढ़ा सकते हैं, अपने खाते ध्यान से जांचें। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव यात्रा, शिक्षा या किसी लंबी योजना पर खर्च को बढ़ावा दे सकते हैं।

17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने के बाद किसी और के साथ जुड़े आर्थिक फैसले ज्यादा अहम हो जाएंगे। 18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आने से शौक, बच्चों या मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए विवेकाधीन खर्चों की एक साफ सीमा तय रखें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com