Weekly Finance Horoscope: इस राशि को मिल सकता है पार्टनरशिप से फायदा, पढ़ें धनु से मीन का हाल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:44 PM (IST)

साप्ताहिक वित्त राशिफल में माना जा रहा है कि इस हफ्ते भावनाओं और प्रैक्टिकल सोच में संतुलन बनाए रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं धनु से मीन कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 3 to 9 November 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वित्तीय मामलों में यह सप्ताह सोच-समझकर फैसले लेने का है। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा नए निवेश या व्यावसायिक योजनाओं के लिए प्रेरित करेंगे। यदि आप लंबे समय की योजना और प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़ें, तो आर्थिक प्रगति निश्चित है। चलिए पढ़ते हैं साप्ताहिक वित्त राशिफल।

धनु साप्ताहिक राशिफल: वित्त (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह संयम रखने और अवसर मिलने का संदेश दे रहा है। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक खर्च की आदत बढ़ा सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर खर्च करें। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा नए आय स्रोतों या निवेश के विचार दे सकते हैं। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा वित्तीय स्थिरता और बचत के लिए शुभ रहेंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा संवाद या साझेदारी से छोटे लाभ दिला सकते हैं। इस सप्ताह खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना आर्थिक स्थिरता के लिए लाभदायक रहेगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल: वित्त (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025)

आर्थिक स्थिति इस सप्ताह संतुलित और स्थिर रहेगी। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा रहेंगे, यह समय पुराने आर्थिक निर्णयों और भावनात्मक खर्चों की समीक्षा के लिए उपयुक्त रहेगा। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा रहेंगे, यह समय साहसिक वित्तीय विचार दे सकता है, लेकिन सतर्कता बरतना आवश्यक होगा। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा रहेंगे, यह समय निवेश, बचत और लंबे समय की आर्थिक योजना के लिए शुभ रहेगा। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा रहेंगे, जिससे संवाद, पार्टनरशिप या छोटे लेनदेन से लाभ मिल सकता है। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, अनुशासन और प्रैक्टिकल सोच से आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: वित्त (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025)

वित्तीय मामलों में यह सप्ताह सोच-समझकर फैसले लेने का है। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक खर्च की आदत बढ़ा सकते हैं, इसलिए खर्च से पहले विचार करें। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, जिससे नए निवेश या आय के अवसर मिल सकते हैं। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा बचत और स्थिरता के लिए अनुकूल रहेंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा संचार या स्वतंत्र कार्यों से छोटे लाभ दे सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, भावनाओं और प्रैक्टिकल सोच में संतुलन बनाए रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मीन साप्ताहिक राशिफल: वित्त (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025)

इस सप्ताह आर्थिक मामलों में संयम और सोच-समझकर लिए गए निर्णयों की आवश्यकता रहेगी। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा उदारता की भावना बढ़ा सकते हैं, इसलिए भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा नए निवेश या व्यावसायिक योजनाओं के लिए प्रेरित करेंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा बचत और स्थिरता को मजबूत करेंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर संचार या क्रिएटिव कार्यों से छोटे लाभ दे सकता है। साप्ताहिक राशिफल कहता है कि यदि आप लंबे समय की योजना और प्रैक्टिकल सोच के साथ आगे बढ़ें, तो आर्थिक प्रगति निश्चित है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।