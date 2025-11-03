विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Finance Horoscope: कन्या वालों को मिलेंगे एक्स्ट्रा इनकम के मौके, पढ़ें सिंह से वृश्चिक का राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:27 PM (IST)

नवंबर का यह सप्ताह कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार माना जा रहा है। इस हफ्ते कुछ राशि के जातकों को अपनी आर्थिक स्थिति में लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (Weekly Finance Horoscope 3 to 9 November 2025) तक के जातकों के लिए साप्ताहिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल में यह सलाह दी जा रही है कि अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। वहीं कुछ राशि के जातकों को इस हफ्ते एक्स्ट्रा इनकम के अवसर भी मिलेंगे, तो कुछ जातकों को बिजनेस डील्स से फायदा मिल सकता है। चलिए पढ़ते हैं कि आपकी राशि के लिए यह सप्ताह कैसा गुजरने वाला है।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: वित्त (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025)

आर्थिक स्थिति इस सप्ताह संतुलित रहेगी, बशर्ते आप समझदारी से योजना बनाएं। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा आपको उदार या भावनात्मक खर्च की ओर प्रेरित कर सकता है, इसलिए सोच-समझकर ही खरीदारी करें। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, परंतु अनावश्यक आर्थिक जोखिमों से बचें।

6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा बचत और स्थायी निवेश को बढ़ावा देंगे। 8 और 9 नवंबर को जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, तब वित्तीय वार्तालाप या सौदे आपके पक्ष में रह सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, समझदारी से बजट बनाना और धैर्य बनाए रखना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: वित्त (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025)

आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी, बस खर्चों पर नियंत्रण रखें। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक खर्चा करा सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर खरीदारी करें। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा वित्तीय योजनाओं की समीक्षा के लिए अच्छा समय देंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा स्थायी निवेश को प्रोत्साहित करेगा। 8–9 नवंबर को मिथुन राशि में चांद की स्थिति बिजनेस डील्स और एक्स्ट्रा इनकम के चांस बढ़ा सकती है। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, यदि आप प्रैक्टिकल और सावधान रहेंगे तो आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।

तुला साप्ताहिक राशिफल: वित्त (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025)

इस सप्ताह आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी। आपकी राशि के स्वामी शुक्र वित्त में स्थिरता और शुभ अवसर प्रदान करेंगे। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा आपको दान या भावनात्मक खर्च की ओर प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर खर्चे करें। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा आवेगपूर्ण खरीद से बचने की सलाह देंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा बचत और लंबे समय के निवेश के लिए अनुकूल रहेंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा व्यापारिक बातचीत और एक्स्ट्रा इनकम के अवसर दे सकते हैं। इस सप्ताह समझदारी से खर्च और बचत का संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वित्त (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025)

इस सप्ताह आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, यदि आप खर्चे पर संयम रखें। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा दान या भावनात्मक खर्च की आदत बढ़ा सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर खर्च करें। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा नए आय स्रोतों की ओर प्रेरित करेंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा स्थायी निवेश और योजनाबद्ध वित्तीय निर्णयों के लिए अनुकूल रहेंगे। 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा व्यापारिक बातचीत या एक्स्ट्रा इनकम के अवसर लाएंगे। साप्ताहिक राशिफल सलाह देता है कि आप अपने संसाधनों का सही उपयोग करें और जल्दबाजी से बचें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।