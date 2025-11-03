विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Finance Horoscope: कर्क वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, पढ़ें मेष से कर्क का राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:15 PM (IST)

साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, इस हफ्ते कुछ जातकों को अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 3 November to 9 November 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।

Weekly Finance Horoscope 3 to 9 November 2025: पढ़ें वित्त साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल में यह माना जा रहा है कि यह सप्ताह वित्तीय मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने का है, वरना नुकसान हो सकता है। वहीं जोखिम भरे निवेश से दूर रहने की भी सलाह दी जा रही है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि वित्तीय दृष्टि से ये सप्ताह किस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है।

मेष साप्ताहिक राशिफल: धन (3 नवंबर से 9 नवंबर)

इस सप्ताह वित्तीय मामलों में सावधानी और क्रिएटिव सोच दोनों जरूरी हैं। शुक्र तुला राशि में रहकर पार्टनरशिप में लाभ के संकेत दे रहे हैं। 4 और 5 नवंबर को चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, तो इस समय आपको जल्दबाजी के खर्चों से बचना चाहिए। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा बचत और निवेश पर ध्यान देने का संकेत देते हैं, यह लंबे समय की योजना के लिए शुभ समय है। सप्ताहांत में मिथुन राशि में चंद्रमा छोटे लाभ या कम्युनिकेशन से जुड़ी आमदनी ला सकते हैं। अपने बजट को दुबारा देखें और जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: धन (3 नवंबर से 9 नवंबर)

इस सप्ताह आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से स्थिर रहेगी, लेकिन सावधानी जरूरी है। 3 नवंबर को जब चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, तब भावनाओं में आकर खर्च बढ़ सकता है। 4 और 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा आपको शॉर्ट-टर्म प्लान बनाने में मदद करेंगे। 6 और 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा निवेश और बचत के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि में चंद्रमा बातचीत और नेटवर्किंग से छोटे लाभ दे सकते हैं। इस हफ्ते जरूरत से ज्यादा खर्च से बचें और प्लानिंग के साथ निवेश करें।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: धन (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025)

इस हफ्ते आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और थोड़े लाभ की संभावना भी है। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा आपके लंबे समय के आर्थिक लक्ष्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे। 4 से 5 नवंबर के बीच जब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, तब आपको अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। 6 से 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा बचत और निवेश के लिए शुभ रहेंगे। 8 से 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा पैसों से जुड़ी बातचीत, डील या ट्रांजैक्शन के लिए अच्छा समय देंगे। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, नियमित बचत और समझदारी से किए गए निर्णय आपकी आर्थिक स्थिरता बढ़ाएंगे।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: धन (3 नवंबर से 9 नवंबर 2025)

इस सप्ताह धन के मामले में सावधानी और सोच-समझ जरूरी होगी। 3 नवंबर को मीन राशि में चंद्रमा आपको भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे। 4 से 5 नवंबर को मेष राशि में चंद्रमा जल्दबाजी में खर्चा करा सकते हैं, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। 6 से 7 नवंबर को वृषभ राशि में चंद्रमा बचत और निवेश के लिए अच्छा समय लाएंगे। 8 से 9 नवंबर को मिथुन राशि में चंद्रमा नए आर्थिक विचार या समझौते के अवसर दे सकते हैं। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि प्रैक्टिकल सोच और समझदारी से मैनेजमेंट आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है , अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।