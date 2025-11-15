विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Finance Horoscope: इस हफ्ते किस राशि को मिलेगा आर्थिक फायदा, साप्ताहिक वित्त राशिफल से जानें

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:40 PM (IST)

यह सप्ताह खुद को जागरूक, स्थिर और भावनात्मक संतुलन की दिशा में ले जायेगा। वहीं कुछ जातक इस हफ्ते नई वित्तीय योजनाओं पर काम करेंगे। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं धनु से मीन कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 3 to 9 November 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वक्री बुध कुछ भ्रम या बातचीत में देरी ला सकते हैं, लेकिन मंगल आपकी दृढ़ता को बढ़ाएंगे, जबकि शुक्र देव तुला राशि में रहकर आपके पेशेवर आकर्षण और मिलनसार वाली छवि को मजबूत करेंगे। यह सप्ताह आपको सोच, रणनीति और सोच के स्तर पर गहराई से विकसित करेगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल: वित्त (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस हफ्ते पैसों के मामलों में सतर्कता और उम्मीद फायदेमंद रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे खर्च जरुरत अनुसार होंगे। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दौरान छिपे हुए खर्च या भावनात्मक खर्च सामने आ सकते हैं। बुध देव वक्री होने के कारण जल्दबाजी में वित्तीय निर्णय न लें। यह समय पुराने निवेश की समीक्षा या बजट को व्यवस्थित करने के लिए अनुकूल है। सप्ताहांत में, चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे। इस समय नई वित्तीय योजनाओं के लिए उत्साह बढ़ेगा। हालांकि, ग्रहों के वक्री होने तक धैर्य बनाए रखना आवश्यक है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: वित्त (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस हफ्ते पैसों में सावधानी बरतना और लंबे समय की योजना बनाना लाभदायक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में, तुला राशि में चंद्रमा आय और व्यय में संतुलन लाएंगे। बड़ी रकम उधार या लेन-देन से बचें। मध्य सप्ताह में, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के समय, साझेदारी, निवेश या लोन की समीक्षा आवश्यक हो सकती है। बुध देव वक्री होने से दस्तावेज या डिजिटल लेन-देन में सावधानी बरतें। हर वित्तीय कदम को दोबारा जांचें। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। पॉजिटिव सोच लौटेगी। गुरु देव वक्री होने से धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। साझेदारी और धीरे-धीरे विकास में सफलता मिलेगी।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: वित्त (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस हफ्ते पैसों के मामले में सतर्कता और सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी रहेगा। तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी और साझा संसाधनों में संतुलन बनाएंगे। यह निवेश या वित्तीय मुद्दों को सुलझाने के लिए अनुकूल समय है। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे, तो वित्तीय समीक्षा जरूरी होगी। छिपे हुए खर्च या साझा संसाधनों में शक्ति-संबंधी मामलों का सामना हो सकता है। बुध देव वक्री होने से जोखिमपूर्ण निवेश या बिना स्पष्टता के ऋण देने से बचें। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। उम्मीद लौटेगी। विकास, शिक्षा या यात्रा संबंधी खर्चों की योजना बनाने का समय है। गुरु देव वक्री होने से धैर्य और समझदारी के साथ संसाधनों का उपयोग करना लाभदायक रहेगा।

मीन साप्ताहिक राशिफल: वित्त (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस हफ्ते पैसों के मामले में सावधानी और योजना की जरूरत है। तुला राशि में चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में वित्तीय लेन-देन और साझेदारी वाले निर्णयों में मदद करेंगे। मध्य सप्ताह में, वृश्चिक राशि में चंद्रमा ऋण, कर या साझा संसाधनों पर विचार करने के लिए अनुकूल है। बुध देव वक्री होने तक वित्तीय दस्तावेजों में सावधानी बरतें। जल्दबाजी के खर्च और बिना स्पष्टता के उधार देने से बचें। धनु राशि में चंद्रमा के समय उम्मीद और आत्मविश्वास बढ़ेगा। दीर्घकालिक निवेश या यात्रा-संबंधी खर्च की योजना बनाना अच्छा रहेगा। गुरु देव वक्री होने से पुराने वित्तीय तरीकों की समीक्षा करना लाभदायक होगा।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।