Weekly Finance Horoscope: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें ये जातक, पढ़ें सिंह से वृश्चिक का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह आपको स्पष्टता, मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास दोबारा प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। साथ ही यह सप्ताह धीमी गति से लेकिन गहराई में सोचने और आत्मविश्वास दोबारा प्राप्त करने का समय है। चलिए पढ़ते हैं वित्त राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह साप्ताहिक राशिफल: वित्त (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस हफ्ते पैसों के मामलों में सतर्क रहना और धैर्य रखना जरूरी होगा। सप्ताह की शुरुआत में, जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, बजट संतुलित रहेगा और साझा संसाधनों में उचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। फालतू खर्च से बचें। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, भावनात्मक खर्च या घर-परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। बुध देव वक्री होंगे तो जोखिम भरे निवेश से बचें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, भविष्य के लाभ के प्रति उम्मीद बढ़ेगी। लंबे समय के निवेश की योजना बनाना या नई वित्तीय कला सीखना फायदेमंद रहेगा। गुरु देव के वक्री होने से जल्दबाजी न करें।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: वित्त (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस हफ्ते आर्थिक मामलों में संयम और सतर्कता जरूरी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे बजट संतुलित रहेगा और खर्चों में समझदारी रहेगी। बड़े निवेश या नए कॉन्ट्रैक्ट पर जल्दी निर्णय न लें, खासकर बुध देव के वक्री रहने के कारण। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे घर या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। यह समय आत्म-अनुशासन का अभ्यास करने के लिए अच्छा रहेगा। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, तब आप भविष्य की आय और निवेश की योजना बनाने में उत्साहित महसूस करेंगे। गुरु देव के वक्री होने से धैर्य बनाए रखना आवश्यक रहेगा।

तुला साप्ताहिक राशिफल: वित्त (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस हफ्ते आर्थिक मामलों में सावधानी और समझदारी जरूरी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे बजट और खर्चों में संतुलन बना रहेगा। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, भावनात्मक या अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। बुध देव वक्री रहने के कारण नए निवेश या कॉन्ट्रैक्ट पर जल्दी निर्णय न लें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपकी वित्तीय दृष्टि और लंबे समय की योजना फिर से सक्रिय होगी। शिक्षा या यात्रा से जुड़ी निवेश योजनाओं पर ध्यान दें। गुरु देव के वक्री रहने से धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वित्त (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025) इस हफ्ते पैसों के मामलों में सावधानी और रणनीति महत्वपूर्ण रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे बजट का संतुलन बना रहेगा। निवेश या खर्च में संतुलित सोच अपनाना फायदेमंद होगा। मध्य सप्ताह में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे छिपी वित्तीय जिम्मेदारियां या कर्ज सामने आ सकते हैं। बुध देव वक्री रहने के कारण नए निवेश या समझौते में जल्दबाजी न करें। सप्ताहांत में, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। इस समय आपकी वित्तीय सोच खुली और व्यापक होगी। नई आय के स्रोत या लंबे समय की योजना बनाने का यह अच्छा समय है। गुरु देव वक्री रहने से सोच-समझकर निर्णय लेना फायदेमंद रहेगा।