Weekly Finance Horoscope: इस हफ्ते कर्क वालों को निवेश से मिलेगा फायदा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:11 PM (IST)

साप्ताहिक वित्त राशिफल में माना जा रहा है कि यह सप्ताह कुछ राशि के जातकों को लिए आर्थिक लाभ लेकर आएगा। वहीं कुछ जातक निवेश योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Weekly Finance Horoscope 17 to 23 November 2025) तक का साप्ताहिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह समय पुराने अनुभवों से सीख लेकर प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने का है। मंगल देव आपके जोश और दृढ़ संकल्प को बढ़ाएंगे। वित्त राशिफल के अनुसार, यह सप्ताह धीरे-धीरे लेकिन मजबूत प्रगति लेकर आएगा। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं साप्ताहिक वित्त राशिफल।

मेष साप्ताहिक राशिफल: वित्त (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति पर वृश्चिक राशि में ग्रहों का गोचर असर डालेगा। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा के तुला राशि में रहने से आप पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेंगे। साझेदारी या शेयर्ड इन्वेस्टमेंट में संतुलन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। बुध देव वक्री रहेंगे, इसलिए किसी नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने या जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। जब चंद्रमा मध्य सप्ताह में वृश्चिक राशि में आएंगे, तब घर या रिपेयर से जुड़े अचानक खर्च हो सकते हैं, जिससे बजट दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपका नजरिया व्यापक होगा। यह समय भविष्य के निवेश या नई आय के साधन तलाशने के लिए शुभ रहेगा। मगर, कोई बड़ा आर्थिक निर्णय बुध देव के मार्गी होने के बाद लेना ज्यादा सुरक्षित होगा।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल: वित्त (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस हफ्ते आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे आप खर्च और आमदनी के बीच संतुलन बनाए रखेंगे। अनावश्यक खर्चों से बचना और बचत पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, तब शेयर्ड इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप या ऋण से जुड़ी बातों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। बुध देव के वक्री रहने से किसी भी आर्थिक समझौते या दस्तावेज पर साइन करने से पहले दोबारा जांच लें। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में आएंगे, तब आर्थिक सोच पॉजिटिव होगी। भविष्य में आय बढ़ाने या लंबे समय के निवेश जैसे प्रॉपर्टी या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अवसरों की योजना बना सकते हैं। बस, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: वित्त (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस हफ्ते आर्थिक स्थिति आपके प्लानिंग पर निर्भर रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जो संतुलन और न्यायप्रियता को बढ़ावा देंगे। यह समय शेयर्ड इन्वेस्टमेंट या पुराने वित्तीय मामलों को सुलझाने के लिए शुभ होगा। मध्य सप्ताह में, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, तब कुछ छिपे हुए या भावनात्मक खर्च सामने आ सकते हैं। बुध देव के वक्री रहने पर बड़े खरीद या निवेश से बचना बेहतर होगा। सप्ताहांत में, जब चंद्रमा धनु राशि में आएंगे, तब आप भविष्य की आय या निवेश योजनाओं के प्रति उत्साहित महसूस करेंगे। फिलहाल यह समय योजना बनाने का है, काम बाद में करें।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: वित्त (17 नवंबर से 23 नवंबर 2025)

इस हफ्ते पैसों के मामलों में संभलकर कदम उठाना जरूरी होगा। सप्ताह की शुरुआत में, जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, तब खर्चों में संतुलन बनाए रखना आसान होगा। बड़ी धनराशि उधार देने या लेने से बचें। मध्य हफ्ते में, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के दौरान, घर या परिवार से जुड़े अचानक खर्च हो सकते हैं। बुध देव वक्री रहेंगे, इसलिए जल्दबाजी में कोई वित्तीय निर्णय लेने से बचें। सप्ताहांत में जब चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, तब भविष्य के लिए वित्तीय योजना बनाना अच्छा रहेगा। बचत, निवेश या बजट की समीक्षा के लिए यह समय शुभ है। गुरु देव के वक्री होने से जल्दबाजी न करें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।