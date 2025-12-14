विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Finance Horoscope: इस हफ्ते बजट पर रहेगा मिथुन राशि वालों का फोकस, पढ़ें वित्त राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:07 PM (IST)

साप्ताहिक वित्त राशिफल के अनुसार, इस सप्ताह कुछ राशि के जातक बजट पर फोकस करेंगे। वहीं कुछ जातकों के लिए यह सप्ताह शानदार बीतेगा। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉल ...और पढ़ें

Weekly Finance Horoscope 15 to 21 December 2025: पढ़ें वित्त साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। कुछ जातकों को साप्ताहिक वित्त राशिफल में फिजूल के खर्चों से बचने की सलाह दी जा रही है। वहीं कुछ जातकों को वित्तीय मामलों में सावधानी बरतना जरूरी है। चलिए वित्त राशिफल से जानते हैं कि 15 से 21 दिसंबर तक का यह सप्ताह आपकी राशि के लिए कैसा गुजरने वाला है।

मेष साप्ताहिक राशिफल – वित्त (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह वित्तीय मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री रहकर पैसों की गति थोड़ी धीमी कर सकते हैं। कागज, डॉक्यूमेंट या किसी लेनदेन में हलका भ्रम भी हो सकता है।

मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर आपको निवेश, कर्ज या खर्चों को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव धनु राशि में पहुंचेंगे। इससे आपके अंदर लंबी अवधि की आर्थिक योजना बनाने का उत्साह बढ़ेगा। 20 दिसंबर को शुक्र देव के राशि परिवर्तन के पहले अनावश्यक खर्च से बचें।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – वित्त (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह वित्तीय मामलों में सावधानी और समझदारी दोनों की जरूरत है। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में वक्री रहकर पुराने पैसों के फैसलों पर दोबारा सोचने का संकेत देंगे। धनु राशि में ग्रहों का संयोजन साझा संसाधनों, टैक्स, बीमा और निवेश पर ध्यान ला सकता है।

मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर पैसों के मामलों में सतर्क रहने की प्रेरणा देंगे। बिना रिसर्च किए जोखिम लेने से बचें। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में रहकर लंबी अवधि की वित्तीय योजना को समर्थन देंगे। इससे पुराने वित्तीय दायित्वों को निपटाने में आसानी होगी।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – वित्त (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

इस सप्ताह वित्तीय मामलों में सावधानी जरूरी है। बृहस्पतिदेव आपके राशि में वक्री रहकर पुराने आर्थिक फैसलों को दोबारा जांचने का संकेत देंगे। संभव है कि बजट या निवेश योजनाओं में कुछ बदलाव करने पड़ें। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर साझा वित्त, बाकी राशि या भुगतान पर ध्यान देने की प्रेरणा देंगे।

सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में रहकर लंबी अवधि की आर्थिक संभावनाओं पर विश्वास बढ़ाएंगे। हालांकि, अनावश्यक खरीदारी से बचना जरूरी है। शनिदेव मीन राशि में रहकर अनुशासित आर्थिक योजना की प्रेरणा देंगे।

कर्क साप्ताहिक राशिफल – वित्त (15 दिसंबर से 21 दिसंबर)

वित्तीय मामले स्थिर दिख रहे हैं, लेकिन सावधानी और योजना आवश्यक है। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति पुराने फैसलों और आर्थिक पैटर्न का दोबारा रिव्यू करने का संकेत देंगे। मध्य सप्ताह में चंद्रदेव वृश्चिक राशि में होने से क्रिएटिव या आनंद पर आधारित खर्चों में सावधानी बरतने का सुझाव मिलता है।

अनावश्यक जोखिम से बचें और किसी भी समझौते को अच्छे से जांचें। सप्ताहांत में चंद्रदेव धनु राशि में जाते ही बजट को दोबारा ठीक करने और वित्तीय अनुशासन सुधारने के अवसर मिल सकते हैं। मीन राशि में शनिदेव लंबे समय के योजनाओं में सहायता करेंगे।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।