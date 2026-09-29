अक्टूबर 2026 में शेयर बाजार और प्रॉपर्टी में सोच-समझकर बढ़ाएं कदम, जानें अपनी राशि का मासिक आर्थिक भविष्यफल
अक्टूबर 2026 में ग्रहों की चाल आपके आर्थिक फैसलों को प्रभावित करेगी, जिसमें सूर्य, वक्री शनि, शुक्र और बुध खर्चों ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर 2026 में ग्रहों की बदलती चाल आपके आर्थिक फैसलों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इस महीने सूर्य, वक्री शनि, शुक्र और बुध की बदलती स्थितियां आपको खर्चों और इनकम के बीच बेहतर संतुलन बनाने की सीख देंगी। जहां एक ओर मंगल और गुरु ग्रह की युति कमाई और सेविंग्स की नई राहें खोलेगी, वहीं दूसरी ओर वक्री ग्रह आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा सौदा या निवेश करने से रोकेंगे।
31 अक्टूबर को गुरु का गोचर आपकी दीर्घकालिक आर्थिक प्राथमिकताओं को नया मौका देगा। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए अक्टूबर का महीना पैसों के मामले में कैसा रहेगा?
मेष वित्त मासिक राशिफल (Monthly Finance Horoscope October 2026)
धन के मोर्चे पर यह महीना समझदारी भरी योजना बनाने वाला है। पहले पखवाड़े में सूर्यदेव छठे भाव में रहकर आपका ध्यान रोजमर्रा के खर्च और देनदारियों पर लाएंगे। मीन राशि में वक्री शनिदेव बारहवें भाव से यह एहसास कराएंगे कि पैसा कहां बेवजह बह रहा है। किसी दूसरे शहर की यात्रा, महंगे होटल या सुख-सुविधा के सामान पर हाथ खुला रखने से पहले दो बार सोचिए।
शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल साझा पैसे के मामलों में उलझन पैदा कर सकती है। अगर किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर प्लॉट लेने की बात है, तो कागज पर हिस्सेदारी साफ कर लें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव सिंह राशि में
वृषभ वित्त मासिक राशिफल
धन के मामले में यह महीना मस्ती करने और बचत के बीच में रेखा खींचने का है। पहले पखवाड़े में पांचवें भाव के सूर्यदेव शौक, बच्चों की जरूरतों और मनोरंजन पर खर्च बढ़ा सकते हैं। बच्चे की ट्यूशन फीस के साथ कोई नया गिटार या कैमरा भी खरीदारी की सूची में आ सकता है। तीसरे भाव में गुरुदेव और मंगलदेव छोटी यात्राओं और बातचीत के साधनों पर पैसा खर्च करवाएंगे।
ग्यारहवें भाव में वक्री शनिदेव आमदनी की रफ्तार थोड़ी धीमी रख सकते हैं, इसलिए किसी पेमेंट के हाथ में आने से पहले उसे खर्च मत कर डालिए। 31 अक्टूबर को गुरुदेव चौथे भाव में पहुंचेंगे, जो जमीन-जायदाद, वाहन और घरेलू सामान की ओर ध्यान खींचेंगे। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल के दौरान बड़ी रकम का सौदा हो, तो किसी जानकार की सलाह जरूर लें।
मिथुन वित्त मासिक राशिफल
पैसों के मोर्चे पर दूसरे भाव में मंगलदेव कमाने का जुनून बढ़ाएंगे। वहीं उच्च के गुरुदेव इसी भाव में रहकर बचत और परिवार की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिलाएंगे। एक अलग बचत खाता या रेकरिंग डिपॉजिट शुरू करने का यह अच्छा समय है। मंगलदेव कभी-कभी गुस्से में खरीदारी भी करवा सकते हैं, तो झुंझलाहट में शॉपिंग ऐप मत खोलिए।
31 अक्टूबर को गुरुदेव तीसरे भाव में जाएंगे, तब यात्रा, कोर्स या छोटे कारोबारी कदमों पर खर्च होगा। आप घर से कोई छोटा ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं, तो पहले उसका पूरा हिसाब कागज पर बना लें। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल में किसी दोस्त की सिफारिश पर निवेश न करें। जोखिम उठाने से पहले पूरी पड़ताल करें।
कर्क वित्त मासिक राशिफल
धन-दौलत के लिहाज से पहले भाव में उच्च के गुरुदेव आपका हौसला बढ़ाएंगे। पर यही हौसला कभी अपने ऊपर दिल खोलकर खर्च करवा सकता है। जिम की महंगी मेंबरशिप ली और गए सिर्फ चार दिन, ऐसी गलती से बचें। दूसरे भाव में केतुदेव पैसों के प्रति कभी-कभी उदासीन बना सकते हैं, तो खर्चों की डायरी रखना शुरू कीजिए।
चौथे भाव में शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल मकान, जमीन और घरेलू सौदों में सावधानी मांगती है। रजिस्ट्री, किरायानामा या होम लोन के कागज की हर लाइन पढ़ें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव दूसरे भाव में आएंगे, जो बचत और पारिवारिक पूंजी को मजबूत करने की प्रेरणा देंगे। लंबे समय की आर्थिक प्राथमिकताएं नए सिरे से तय करने का यह सुनहरा मौका है।
सिंह वित्त मासिक राशिफल
आर्थिक पक्ष में पहले पखवाड़े सूर्यदेव दूसरे भाव से आपकी आमदनी और खर्च के ढर्रे की समीक्षा करवाएंगे। आप पाएंगे कि हर महीने ऑनलाइन खाना मंगाने पर जितना जाता है, उतने में एक छोटी एसआईपी चल सकती है। ऐसी छोटी खोजें इस महीने बड़े काम की साबित होंगी।
बारहवें भाव में गुरुदेव और मंगलदेव खर्च का पलड़ा भारी रखेंगे। दूर की यात्रा, होटल बुकिंग या किसी अपने के इलाज पर पैसा जा सकता है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव पहले भाव में आएंगे, तब आर्थिक सोच में स्पष्टता और भविष्य की योजना में मजबूती आएगी। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल के बीच किसी भी बड़े दांव से दूर रहना ही समझदारी है।
कन्या वित्त मासिक राशिफल
धन के मामलों में ग्यारहवें भाव में उच्च के गुरुदेव और मंगलदेव आमदनी और संपर्कों का रास्ता खोलेंगे। किसी पुराने सहपाठी या रिश्तेदार के जरिए कमाई का मौका मिल सकता है। किसी दोस्त की कंपनी में कंसल्टिंग का छोटा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है।
17 अक्टूबर के बाद दूसरे भाव में सूर्यदेव के आने से पैसों पर घर में कई चर्चाएं होंगी। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल कहती है कि गहने, वाहन या बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर दोबारा सोचें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव बारहवें भाव में जाएंगे, उसके बाद खर्चों पर ध्यान रखना जरूरी रहेगा। एक सीधा-सादा बजट पूरे महीने आपका साथी रहे।
तुला वित्त मासिक राशिफल
धन के मोर्चे पर पहले पखवाड़े बारहवें भाव में सूर्यदेव यात्रा और दूर के कामों पर पैसे खर्च करवा सकते हैं। किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे शहर जाना हो, तो टिकट और ठहरने की बुकिंग पहले से कर लें, आखिरी वक्त पर महंगी पड़ेगी। जरूरी और गैरजरूरी खर्च की दो अलग सूचियां बनाइए।
दसवें भाव में गुरुदेव कमाई और पेशेवर तरक्की पर ध्यान बनाए रखेंगे। पहले भाव में वक्री शुक्रदेव और बुधदेव बड़े सौदों में समय लेने की सलाह देते हैं। 31 अक्टूबर को गुरुदेव ग्यारहवें भाव में जाएंगे, जो लाभ, संपर्कों और लंबी अवधि के आर्थिक लक्ष्यों को बल देंगे। उस वक्त आप भविष्य की बचत का एक ठोस खाका बना सकते हैं।
वृश्चिक वित्त मासिक राशिफल
पैसों के मामले में ग्यारहवें भाव के सूर्यदेव आमदनी और लाभ की तस्वीर अच्छी रखेंगे। कोई बकाया इंसेंटिव या किसी दोस्त के साथ किए छोटे कारोबार का मुनाफा इन्हीं दिनों हाथ आ सकता है। इस पैसे का एक हिस्सा तुरंत बचत में डाल दें।
17 अक्टूबर के बाद बारहवें भाव में सूर्यदेव खर्चों को उभारेंगे। 3 अक्टूबर से वक्री शुक्रदेव आराम, सैर और अपनी पसंद की चीजों पर पैसे खर्च करवा सकते हैं। पहाड़ों की ट्रिप का ख्याल अचानक आए, तो पहले कुल खर्च जोड़ लीजिए। 31 अक्टूबर को गुरुदेव दसवें भाव में आकर करियर से जुड़ी आर्थिक तरक्की का रास्ता बनाएंगे, बस अंदाजे पर दांव न लगाएं।
धनु वित्त मासिक राशिफल
धन के मामलों में आठवें भाव में गुरुदेव और मंगलदेव साझा पैसे, कर्ज, कर और बीमा को केंद्र में रखेंगे। मंगलदेव हालात को थोड़ा हड़बड़ी वाला बना सकते हैं। किसी बैंक से फोन आए कि लोन का ऑफर सिर्फ आज के लिए है, तो वहीं रुक जाइए। अपने कागजात व्यवस्थित रखें।
ग्यारहवें भाव में सूर्यदेव 17 अक्टूबर के बाद लाभ के नए रास्ते दिखाएंगे। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल दोस्तों के साथ पैसों के लेन-देन में सावधानी मांगती है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव नौवें भाव में जाएंगे, तब लंबी यात्रा, पढ़ाई या धार्मिक आयोजनों पर खर्च के योग बनेंगे। पहले बजट बनाइए, फिर बुकिंग कीजिए।
मकर वित्त मासिक राशिफल
आर्थिक स्थिति में दूसरे भाव के राहुदेव कमाई की भूख तेज करेंगे। पर यही भूख कभी-कभी अचानक लिए गए फैसलों की वजह बन सकती है। सातवें भाव में गुरुदेव और मंगलदेव कारोबारी साझेदार, ग्राहक या जीवनसाथी से जुड़े पैसों के मामलों को आगे रखेंगे।
मंगलदेव की वजह से सौदेबाजी में गर्मी आ सकती है। किसी साझेदार के साथ मुनाफे के बंटवारे पर बात अटके, तो आवाज ऊंची करने की बजाय आंकड़े सामने रखें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव आठवें भाव में जाएंगे, जो कर, कर्ज, बीमा और लंबी देनदारियों पर ध्यान खींचेंगे। उससे पहले अपने कागजात व्यवस्थित कर लें।
कुंभ वित्त मासिक राशिफल
धन के मामले में आपके स्वामी शनिदेव दूसरे भाव में वक्री होकर बचत और पारिवारिक खर्च पर गंभीर नजर रखवाएंगे। पहले पखवाड़े आठवें भाव के सूर्यदेव कर, बीमा क्लेम या साझा खाते से जुड़े मामले सामने ला सकते हैं। पुराने कागजात खंगालने का यह सही वक्त है।
छठे भाव में गुरुदेव कर्ज चुकाने और बकाया वसूलने में मदद करेंगे। किसी दोस्त को दिया पुराना उधार इस महीने लौट सकता है। 17 अक्टूबर के बाद नौवें भाव में सूर्यदेव तीर्थ, पढ़ाई या लंबी यात्रा पर खर्च करवा सकते हैं। 31 अक्टूबर को गुरुदेव सातवें भाव में आकर साझेदारी के आर्थिक पहलुओं को सामने लाएंगे।
मीन वित्त मासिक राशिफल
धन-संपत्ति के मोर्चे पर पांचवें भाव में मंगलदेव जोखिम उठाने का साहस बढ़ाएंगे। पर यह साहस शेयर बाजार या पैसा दोगुना करने वाली किसी स्कीम की ओर खींचे, तो रुककर सोचें। बच्चों की फीस, कोचिंग या किसी शौक पर खर्च भी इन दिनों बढ़ सकता है।
17 अक्टूबर के बाद आठवें भाव में ग्रहों का जमावड़ा साझा धन, बीमा, कर और विरासत के मामलों को सामने लाएगा। पुश्तैनी मकान के कागजों की बात उठे, तो परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर पारदर्शिता से बात करें। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल में जल्द मुनाफे वाले सौदों से दूर रहें।