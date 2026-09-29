अक्टूबर 2026 में शेयर बाजार और प्रॉपर्टी में सोच-समझकर बढ़ाएं कदम, जानें अपनी राशि का मासिक आर्थिक भविष्यफल

सिंह वित्त मासिक राशिफल

आर्थिक पक्ष में पहले पखवाड़े सूर्यदेव दूसरे भाव से आपकी आमदनी और खर्च के ढर्रे की समीक्षा करवाएंगे। आप पाएंगे कि हर महीने ऑनलाइन खाना मंगाने पर जितना जाता है, उतने में एक छोटी एसआईपी चल सकती है। ऐसी छोटी खोजें इस महीने बड़े काम की साबित होंगी।

बारहवें भाव में गुरुदेव और मंगलदेव खर्च का पलड़ा भारी रखेंगे। दूर की यात्रा, होटल बुकिंग या किसी अपने के इलाज पर पैसा जा सकता है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव पहले भाव में आएंगे, तब आर्थिक सोच में स्पष्टता और भविष्य की योजना में मजबूती आएगी। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल के बीच किसी भी बड़े दांव से दूर रहना ही समझदारी है।

कन्या वित्त मासिक राशिफल धन के मामलों में ग्यारहवें भाव में उच्च के गुरुदेव और मंगलदेव आमदनी और संपर्कों का रास्ता खोलेंगे। किसी पुराने सहपाठी या रिश्तेदार के जरिए कमाई का मौका मिल सकता है। किसी दोस्त की कंपनी में कंसल्टिंग का छोटा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है।

17 अक्टूबर के बाद दूसरे भाव में सूर्यदेव के आने से पैसों पर घर में कई चर्चाएं होंगी। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल कहती है कि गहने, वाहन या बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर दोबारा सोचें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव बारहवें भाव में जाएंगे, उसके बाद खर्चों पर ध्यान रखना जरूरी रहेगा। एक सीधा-सादा बजट पूरे महीने आपका साथी रहे।

तुला वित्त मासिक राशिफल धन के मोर्चे पर पहले पखवाड़े बारहवें भाव में सूर्यदेव यात्रा और दूर के कामों पर पैसे खर्च करवा सकते हैं। किसी रिश्तेदार की शादी में दूसरे शहर जाना हो, तो टिकट और ठहरने की बुकिंग पहले से कर लें, आखिरी वक्त पर महंगी पड़ेगी। जरूरी और गैरजरूरी खर्च की दो अलग सूचियां बनाइए।

दसवें भाव में गुरुदेव कमाई और पेशेवर तरक्की पर ध्यान बनाए रखेंगे। पहले भाव में वक्री शुक्रदेव और बुधदेव बड़े सौदों में समय लेने की सलाह देते हैं। 31 अक्टूबर को गुरुदेव ग्यारहवें भाव में जाएंगे, जो लाभ, संपर्कों और लंबी अवधि के आर्थिक लक्ष्यों को बल देंगे। उस वक्त आप भविष्य की बचत का एक ठोस खाका बना सकते हैं।

वृश्चिक वित्त मासिक राशिफल पैसों के मामले में ग्यारहवें भाव के सूर्यदेव आमदनी और लाभ की तस्वीर अच्छी रखेंगे। कोई बकाया इंसेंटिव या किसी दोस्त के साथ किए छोटे कारोबार का मुनाफा इन्हीं दिनों हाथ आ सकता है। इस पैसे का एक हिस्सा तुरंत बचत में डाल दें। 17 अक्टूबर के बाद बारहवें भाव में सूर्यदेव खर्चों को उभारेंगे। 3 अक्टूबर से वक्री शुक्रदेव आराम, सैर और अपनी पसंद की चीजों पर पैसे खर्च करवा सकते हैं। पहाड़ों की ट्रिप का ख्याल अचानक आए, तो पहले कुल खर्च जोड़ लीजिए। 31 अक्टूबर को गुरुदेव दसवें भाव में आकर करियर से जुड़ी आर्थिक तरक्की का रास्ता बनाएंगे, बस अंदाजे पर दांव न लगाएं। धनु वित्त मासिक राशिफल धन के मामलों में आठवें भाव में गुरुदेव और मंगलदेव साझा पैसे, कर्ज, कर और बीमा को केंद्र में रखेंगे। मंगलदेव हालात को थोड़ा हड़बड़ी वाला बना सकते हैं। किसी बैंक से फोन आए कि लोन का ऑफर सिर्फ आज के लिए है, तो वहीं रुक जाइए। अपने कागजात व्यवस्थित रखें। ग्यारहवें भाव में सूर्यदेव 17 अक्टूबर के बाद लाभ के नए रास्ते दिखाएंगे। शुक्रदेव और बुधदेव की वक्री चाल दोस्तों के साथ पैसों के लेन-देन में सावधानी मांगती है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव नौवें भाव में जाएंगे, तब लंबी यात्रा, पढ़ाई या धार्मिक आयोजनों पर खर्च के योग बनेंगे। पहले बजट बनाइए, फिर बुकिंग कीजिए। मकर वित्त मासिक राशिफल आर्थिक स्थिति में दूसरे भाव के राहुदेव कमाई की भूख तेज करेंगे। पर यही भूख कभी-कभी अचानक लिए गए फैसलों की वजह बन सकती है। सातवें भाव में गुरुदेव और मंगलदेव कारोबारी साझेदार, ग्राहक या जीवनसाथी से जुड़े पैसों के मामलों को आगे रखेंगे।

मंगलदेव की वजह से सौदेबाजी में गर्मी आ सकती है। किसी साझेदार के साथ मुनाफे के बंटवारे पर बात अटके, तो आवाज ऊंची करने की बजाय आंकड़े सामने रखें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव आठवें भाव में जाएंगे, जो कर, कर्ज, बीमा और लंबी देनदारियों पर ध्यान खींचेंगे। उससे पहले अपने कागजात व्यवस्थित कर लें।