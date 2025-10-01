विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Monthly Finance Horoscope October 2025: मकर राशि वालों को निवेश से होगा फायदा, पढ़ें वित्त राशिफल

By Digital Desk Edited By: Suman Saini
Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:25 PM (IST)

मासिक वित्त राशिफल में बताया जा रहा है कि अक्टूबर का महीना कुछ राशि के जातकों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। वहीं कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं धनु से मीन राशि (Monthly Finance Horoscope October 2025) तक का मासिक वित्त राशिफल।

Monthly Finance Horoscope October 2025: पढ़ें वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। महीने की शुरुआत सूर्य कन्या राशि में होगी, जिससे साझा संसाधनों, परिवर्तन और व्यावहारिक योजना पर ध्यान मिलेगा। बुध, शुक्र और मंगल के गोचर आपके वित्त, रिश्ते और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्रभावित करेंगे। 18 अक्टूबर को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश स्वास्थ्य, करियर स्थिरता और समग्र भलाई में सहायक रहेगा।

धनु मासिक वित्त राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

वित्त में स्थिरता रहेगी और धीरे-धीरे वृद्धि के अवसर मिलेंगे। 9 अक्टूबर से कन्या राशि में शुक्र देव यात्रा, आत्म-देखभाल या आराम पर खर्च को प्रोत्साहित करेंगी। धनु मासिक राशिफल बताता है कि 18 अक्टूबर को गुरु देव का कर्क राशि में प्रवेश साझा संपत्ति, विरासत या संयुक्त निवेश से लाभ लाएगा। 24 अक्टूबर से बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश छिपे खर्च और गोपनीय मामलों में सावधानी की चेतावनी देगा। महीने के अंत में मंगल देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश साहसिक निवेश के लिए प्रेरणा देगा, लेकिन सावधानीपूर्वक मूल्यांकन इन कदमों को लाभकारी बनाएगा।

मकर मासिक वित्त राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

इस महीने वित्तीय मामलों में स्थिर वृद्धि होगी, बशर्ते योजनाओं में सावधानी बरती जाए। 9 अक्टूबर से कन्या राशि में शुक्र का प्रवेश यात्रा, विलासिता या आध्यात्मिक प्रयासों पर खर्च बढ़ा सकता है। मकर मासिक राशिफल बताता है कि 18 अक्टूबर से गुरु का कर्क राशि में गोचर संयुक्त वित्त, निवेश और विरासत मामलों में लाभ देगा।

24 अक्टूबर से बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश छुपी हुई वित्तीय संभावनाओं को उजागर करेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड खर्चों का भी संकेत देगा, इसलिए सावधानी जरूरी है। महीने के अंत में मंगल का वृश्चिक राशि में होना साहसिक निवेशों को प्रोत्साहित करेगा, लेकिन समझदारी से काम लेना लाभकारी रहेगा।

कुंभ मासिक वित्त राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन अनुशासन महत्वपूर्ण रहेगा। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे जिससे आराम, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है। 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में प्रवेश से बचत, पारिवारिक सहायता और दीर्घकालिक वित्तीय विकास संभव होगा। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे जिससे छिपे हुए खर्च, जोखिमपूर्ण लेनदेन या ऋण पर निर्भरता से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। राहु का प्रभाव जोखिम लेने के रुझान को बढ़ा सकता है इसलिए सावधानीपूर्वक योजना बनाना आवश्यक होगा।

मीन मासिक वित्त राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025)

वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन एलर्टनेस और विवेक आवश्यक है। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे जिससे व्यक्तिगत देखभाल, रिश्तों या आराम पर खर्च बढ़ सकता है। 18 अक्टूबर को गुरु का कर्क राशि में प्रवेश बचत, सुरक्षित निवेश और पारिवारिक धन में वृद्धि लाएगा। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे जिससे छिपे खर्च, जोखिम भरे लेनदेन या ऋण पर निर्भरता के प्रति सतर्क रहना जरूरी होगा। मंगल का प्रभाव साहसिक निवेश की प्रेरणा दे सकता है लेकिन शांत विचार और योजना लाभ सुनिश्चित करेंगे।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com,  फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com