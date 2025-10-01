Monthly Finance Horoscope October 2025: इन राशियों के लिए फायदे का सौदा लेकर आएगा अक्टूबर, पढ़ें राशिफल

अक्टूबर का महीना कुछ राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से काफी अच्छा माना जा रहा है। वहीं कुछ जातक उतार-चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Monthly Finance Horoscope October 2025) तक का मासिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। बुध, शुक्र और मंगल अलग-अलग अहम राशियों से गुजरेंगे, जो कम्युनिकेशन, रिश्तों और करियर को प्रभावित करेंगे। मीन राशि में शनि वक्री रहेंगे, जिससे अनुशासन, लंबी योजना और लगातार मेहनत की जरूरत रहेगी। वहीं कुछ जातकों को सोच-समझकर खर्च करने की सलाह दी जा रही है।

मेष मासिक वित्त राशिफल (1 अक्टूबर–31 अक्टूबर 2025) अक्टूबर में आपके वित्तीय हालात में उतार-चढ़ाव होंगे। स्थिरता बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण योजना बनाएंगे। 9 अक्टूबर को शुक्र देव का कन्या राशि में प्रवेश लग्जरी, व्यक्तिगत देखभाल और आत्म-सुधार में खर्च करने की संभावना बढ़ाएगा। 18 अक्टूबर से गुरुदेव का कर्क राशि में प्रवेश घर, परिवार या संपत्ति से जुड़े वित्तीय अवसर प्रदान करेगा। 24 अक्टूबर को बुधदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश छिपे हुए खर्च या संवेदनशील समझौतों को देखभाल से पूरा करने का संकेत देगा। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मंगलदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश हड़बड़ी वाले लेकिन जोखिम भरे वित्तीय फैसले करने की प्रवृत्ति बढ़ाएगा, इसलिए आवेगी खर्च से बचेंगे।

वृषभ मासिक वित्त राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) इस महीने पैसों में उतार-चढ़ाव आएंगे, इसलिए ध्यान से मैनेज करना होगा। 9 अक्टूबर को शुक्र जब कन्या राशि में जाएंगे तो आराम, पर्सनल केयर या क्रिएटिव कामों पर खर्च बढ़ाएंगे। वृषभ मासिक राशिफल बताएगा कि 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में जाएंगे और प्रॉपर्टी, परिवार या नए वेंचर से आर्थिक लाभ दिलाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में जाएंगे और छुपे खर्च या अचानक एक्सपेंस से सावधान करेंगे, इसलिए पहले से प्लानिंग करनी होगी। महीने के आखिर में मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे और जल्दबाजी वाले वित्तीय फैसले करा सकते हैं, इसलिए उतावलेपन से बचना होगा।

मिथुन मासिक वित्त राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) पैसों के मामले एक्टिव रहेंगे, कभी फायदा मिलेगा तो कभी खर्च भी आएंगे। 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में जाएंगे और घर की सुख-सुविधाओं या सुधारों पर खर्च बढ़ाएंगे। मिथुन मासिक राशिफल बताएगा कि 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में जाएंगे और परिवार की आय या लॉन्ग-टर्म सेविंग से आर्थिक स्थिरता देंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में जाएंगे और छुपे हुए खर्च या अधूरी डील्स से सावधान करेंगे। महीने के आखिर में मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे और साहसी आर्थिक फैसले दिलाएंगे, लेकिन संतुलन रखना जरूरी होगा।

कर्क मासिक वित्त राशिफल (1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025) वित्तीय स्थिति विचारपूर्वक योजना से सुधरेगी। 9 अक्टूबर को शुक्र के कन्या में आने से घर-परिवार पर खर्च बढ़ सकता है। 18 अक्टूबर को गुरु आपकी राशि में आकर वित्तीय स्थिरता बढ़ाएंगे और दीर्घकालिक लाभ देंगे। संपत्ति या पारिवारिक निवेश लाभ देंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक में आकर छिपे खर्च सामने ला सकते हैं। माह के अंत में मंगल साहसिक वित्तीय कदम बढ़ाएंगे, लेकिन संयम रखना जरूरी रहेगा।