वित्त मासिक राशिफल: नवंबर में ग्रहों का बड़ा बदलाव, नौकरी, कमाई और बचत को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। क्या नवंबर का महीना आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, या फिर आपको रहना होगा थोड़ा सावधान? इस महीने सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल जैसे अहम ग्रहों की चाल में बड़े-बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 15 नवंबर तक का समय आपसे थोड़ी समझदारी और धैर्य की मांग कर रहा है।

शुरुआती दिनों में भले ही कड़ी मेहनत का फल उम्मीद से कम मिले, लेकिन महीने का दूसरा पखवाड़ा नई ऊर्जा और सफलता लेकर आएगा। ऐसे में खर्चों पर लगाम कैसे लगाएं और रिश्तों में तालमेल कैसे बिठाएं? आइए विस्तार से जानते हैं कि सितारों की यह चाल आपकी जेब और आर्थिक स्थिति पर क्या असर डालने वाली है।

मेष वित्त मासिक राशिफल (Monthly Finance Horoscope October 2026) धन का हिसाब इस महीने बड़ी सावधानी से रखना होगा। राहुदेव ग्यारहवें भाव में रहकर दोस्तों या पुराने सहकर्मियों के जरिए आमदनी के नए अवसर दे सकते हैं। कोई मित्र साथ मिलकर छोटा कारोबार शुरू करने का प्रस्ताव भी रख सकता है। फिर भी पैसा लगाने से पहले उसके फायदे और जोखिम दोनों अच्छी तरह परख लीजिए। 12 नवंबर तक मंगलदेव चौथे भाव में रहेंगे, ऐसे में घर की पानी की टंकी, बिजली के उपकरण या वाहन की मरम्मत पर अचानक पैसा लग सकता है।

12 नवंबर से मनोरंजन, बच्चों की जरूरतों या किसी शौक पर खर्च बढ़ने की संभावना है। 16 नवंबर से सूर्यदेव आठवें भाव में होंगे, तब बीमा पॉलिसी, टैक्स रिटर्न या पुराने कर्ज से जुड़े मामले निपटाने का सही समय रहेगा। बारहवें घर में बैठे शनिदेव इशारा कर रहे हैं कि ऑनलाइन सेल देखकर बिना जरूरत की चीजें न खरीदें। आमदनी का एक हिस्सा अलग रख देंगे तो आने वाले समय में बड़ी राहत मिलेगी।

वृषभ वित्त मासिक राशिफल शनिदेव ग्यारहवें घर में वक्री रहकर इस महीने लाभ की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकते हैं। किसी पुराने निवेश का रिटर्न या उधार दिया पैसा लौटने में उम्मीद से ज्यादा वक्त लगे, तो घबराइए मत। आमदनी के स्रोतों की एक सूची बनाइए और देखिए कि कहां से कितना पैसा आ रहा है। पांचवें घर में वक्री शुक्रदेव शेयर बाजार या लॉटरी जैसे दांव से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं।

12 नवंबर को मंगलदेव के चौथे घर में आने से घर की टूट फूट सुधारने, बिजली पानी के काम या नया घरेलू सामान लेने में पैसा लग सकता है। बाजार जाने से पहले जरूरी चीजों की लिस्ट बनाइए और उसी के हिसाब से खरीदारी कीजिए। 16 नवंबर से सूर्यदेव सातवें घर में होंगे, तब जीवनसाथी या पार्टनर के साथ साझा खर्च और लेनदेन की बात खुलकर कीजिए। किसी भी कागज पर दस्तखत करने से पहले उसे पूरा पढ़िए। थोड़ी पैसा आपात स्थिति के लिए अलग रखना समझदारी रहेगी।

मिथुन वित्त मासिक राशिफल 12 नवंबर तक दूसरे घर में बैठे मंगलदेव जेब पर भारी पड़ सकते हैं। दुकान में कोई चीज पसंद आते ही तुरंत खरीद लेने की आदत इन दिनों नुकसान करा सकती है। मेहमाननवाजी पर भी उम्मीद से ज्यादा खर्च हो सकता है। महंगी खरीदारी से पहले एक दिन रुककर सोचिए। देखें फ्री पर्सनलाइज्ड फाइनेंस राशिफल।

12 नवंबर से मंगलदेव तीसरे घर में होंगे, तब छोटी यात्राओं, मोबाइल, लैपटॉप या किसी ट्रेनिंग पर पैसा खर्च हो सकती है। दसवें घर के शनिदेव कह रहे हैं कि नौकरी या कारोबार की स्थिर आमदनी पर ही भरोसा रखिए। नौवें घर के राहुदेव किसी दूर रहने वाले परिचित के जरिए निवेश का लुभावना प्रस्ताव ला सकते हैं, उसकी सच्चाई परखे बिना हामी मत भरिए। महीने के अंत में बचत का हिसाब जरूर देखिए।

कर्क वित्त मासिक राशिफल इस महीने दूसरे घर में विराजमान गुरुदेव बचत और परिवार की सुरक्षा का भाव मजबूत करेंगे। हो सकता है आप बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई योजना शुरू करें या पुराने निवेश को व्यवस्थित करें। लेकिन आठवें घर में बैठे राहुदेव अप्रत्याशित व्यय का संकेत भी दे रहे हैं। बीमा का प्रीमियम, किसी पुराने कर्ज की किस्त या ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई भुगतान अचानक करना पड़ सकता है।

12 नवंबर को मंगलदेव दूसरे घर में आकर ज्यादा कमाने की ललक जगाएंगे, किंतु उत्साह में फिजूल खरीदारी भी हो सकती है। मॉल में घूमते हुए वो चीजें भी टोकरी में आ जाती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिए। 16 नवंबर से सूर्यदेव पांचवें घर में होंगे, जो बच्चों की फरमाइशों और शौक पर खर्च बढ़ाएंगे। हर लेनदेन की रसीद संभालकर रखिए और किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी हर शर्त पढ़िए।

सिंह वित्त मासिक राशिफल 6 नवंबर से दूसरे घर में वक्री शुक्रदेव पैसों से जुड़ी आदतों को परखने का संकेत दे रहे हैं। पिछले तीन महीनों के बैंक स्टेटमेंट पर नजर डालिए, कई छोटे खर्च बड़ी पैसा बनते दिखेंगे। 12 नवंबर तक बारहवें घर में मंगलदेव यात्रा, अस्पताल या किसी पुरानी जिम्मेदारी पर खर्च करा सकते हैं।

12 नवंबर को मंगलदेव लग्न में आएंगे और खुद पर निवेश करने की इच्छा जगाएंगे। नया लुक, नई गाड़ी या कोई नया काम शुरू करने का मन करेगा, पर हर खर्च बजट की कसौटी पर परखिए। आठवें घर में वक्री शनिदेव लोन, टैक्स और बीमा के कागजात पर बारीक नजर रखने की सलाह दे रहे हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद आत्मविश्वास देगा, लेकिन सट्टे जैसे जोखिम से बचे रहिए।

कन्या वित्त मासिक राशिफल 13 नवंबर तक दूसरे घर में वक्री बुधदेव पैसों के लेनदेन में देरी और गलती की आशंका बढ़ाएंगे। यूपीआई से भुगतान करते समय नाम और पैसा एक बार मिलाइए। 6 नवंबर से आपकी राशि में वक्री शुक्रदेव कपड़े, सौंदर्य या आराम की चीजों पर खर्च के बारे में सोचने को कहते हैं। मन बहलाने के नाम पर शॉपिंग करना इस महीने महंगा पड़ सकता है।

12 नवंबर को मंगलदेव बारहवें घर में आ जाएंगे, जहां गुरुदेव पहले से हैं। यात्रा, ठहरने, इलाज या दूर रहने वाले परिजनों पर पैसा खर्च हो सकता है। गुरुदेव आपको यह परखने में मदद करेंगे कि धन किन रास्तों से निकल रहा है। छठे घर के राहुदेव पुराने कर्ज को योजनाबद्ध तरीके से चुकाने की ताकत देंगे। बड़ा निवेश दिसंबर तक टाल देना बेहतर होगा।

तुला वित्त मासिक राशिफल 6 नवंबर से बारहवें घर में वक्री शुक्रदेव खर्चों की सूची लंबी कर सकते हैं। सैर सपाटे की बुकिंग, महंगे रेस्टोरेंट या सजावट की चीजें, ये सब मिलकर जेब हल्की कर सकते हैं। हर महीने के खर्च को जरूरी और शौक वाले दो हिस्सों में बांटिए। जो सब्सक्रिप्शन इस्तेमाल नहीं हो रहे, उन्हें बंद कर दीजिए।

12 नवंबर को ग्यारहवें घर में मंगलदेव का आगमन आमदनी बढ़ाने के रास्ते सुझाएगा। टीम के साथ कोई अलग जिम्मेदारी या मित्रों की मदद से कोई छोटा कारोबारी अवसर मिल सकता है। 16 नवंबर से सूर्यदेव दूसरे घर में होंगे, तब बचत खाते और परिवार के भविष्य की सुरक्षा पर नजर रहेगी। छठे घर के शनिदेव पुराने कर्ज को किस्तों में योजनाबद्ध ढंग से निपटाने का हौसला देंगे।

वृश्चिक वित्त मासिक राशिफल महीने के पहले पखवाड़े में बारहवें घर में सूर्यदेव और बुधदेव खर्च की ओर इशारा कर रहे हैं। किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए टिकट, घर की कोई टूट फूट या पुराना बिल अचानक सामने आ सकता है। 6 नवंबर से ग्यारहवें घर में वक्री शुक्रदेव आमदनी की अपेक्षाओं और धन संबंधी लक्ष्यों को परखने को कहते हैं। किसी मित्र की ओर से आए निवेश प्रस्ताव को जांच परखकर ही आगे बढ़िए।

12 नवंबर को दसवें घर में मंगलदेव का आना करियर के जरिए कमाई बढ़ाने की प्रेरणा देगा। गुरुदेव लंबी अवधि के आर्थिक लक्ष्य तय करने में मदद करेंगे। हालांकि यह मानकर मत चलिए कि नई जिम्मेदारी के साथ वेतन भी तुरंत बढ़ेगा। 16 नवंबर के बाद अपने खर्च की आदतों पर खुद नियंत्रण रखिए। महीने के अंत में बचत खाते में कुछ पैसा जरूर डालिए।

धनु वित्त मासिक राशिफल 12 नवंबर तक आठवें घर में मंगलदेव साझा धन, ऋण, बीमा और कर से जुड़ी जिम्मेदारियों को सामने लाएंगे। किसी पुराने लोन की किस्त या टैक्स नोटिस का जवाब देने की जरूरत पड़ सकती है। सभी रसीदें और दस्तावेज एक फाइल में संभालकर रखें। 6 नवंबर से दसवें घर में वक्री शुक्रदेव नौकरी से जुड़े व्यय और आय की अपेक्षाओं को परखने को कहेंगे।

12 नवंबर के बाद पढ़ाई, तीर्थ यात्रा या पेशेवर कोर्स पर धन लग सकता है। ऐसे खर्च भविष्य के लिए निवेश हैं, पर बजट की सीमा में ही कीजिए। 16 नवंबर से सूर्यदेव बारहवें घर में होंगे, जो खर्च और बचत दोनों की अहमियत समझाएंगे। अस्पताल, यात्रा या दान पर पैसा जा सकता है। सट्टा बाजार से दूर रहिए और हर महीने एक निश्चित राशि की बचत कीजिए।

मकर वित्त मासिक राशिफल दूसरे घर में राहुदेव पूरे महीने कमाई बढ़ाने की तीव्र इच्छा जगाएंगे। यह इच्छा अच्छी है, पर इसी में आवेश वाली खरीदारी या अवास्तविक अपेक्षाएं भी जन्म ले सकती हैं। कोई ऐप या ऑनलाइन स्कीम कम समय में ज्यादा मुनाफे का वादा करे तो सतर्क हो जाइए। 6 नवंबर से नौवें घर में वक्री शुक्रदेव सैर और शिक्षा के व्यय के बारे में दोबारा सोचने को कहेंगे।

12 नवंबर को मंगलदेव आठवें घर में गुरुदेव के साथ आएंगे और साझा धन, बीमा, लोन और कर से जुड़े विषयों को अहम बनाएंगे। संयुक्त खाते, ससुराल से जुड़े लेनदेन या किसी पुराने कर्ज की समीक्षा इस दौरान कीजिए। 16 नवंबर से ग्यारहवें घर में सूर्यदेव आय के नए स्रोतों की ओर संकेत करेंगे। बड़े आर्थिक निर्णय से पहले किसी योग्य सलाहकार से राय अवश्य लीजिए।

कुंभ वित्त मासिक राशिफल दूसरे घर में वक्री शनिदेव पूरे महीने जमा पूंजी, घरेलू व्यय और आपकी खर्च करने की आदतों पर सवाल उठाते रहेंगे। एक डायरी में रोज के खर्च लिखने की आदत डालिए। 6 नवंबर से आठवें घर में वक्री शुक्रदेव बीमा, कर, ऋण और साझा धन से जुड़े मामलों को अहम बना देंगे। किसी भी पॉलिसी या लोन एग्रीमेंट की शर्तें ध्यान से पढ़िए।

यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। 12 नवंबर को मंगलदेव सातवें घर में आएंगे, तब जीवनसाथी या पार्टनर के साथ धन को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। बातचीत को आरोप प्रत्यारोप में बदलने से बचाइए। इस महीने आपात स्थिति के लिए अलग कोष बनाने की शुरुआत कीजिए। सोशल मीडिया पर चल रही किसी टिप या दोस्तों की बातों में आकर शेयर बाजार में पैसा मत लगाइए।

मीन वित्त मासिक राशिफल महीने के पहले पखवाड़े में आठवें घर में सूर्यदेव और बुधदेव साझा धन, ऋण, कर और बीमा के मामलों को सामने लाएंगे। किसी पुराने बकाए का हिसाब करना पड़ सकता है, साथ ही किसी परिजन से धन के विषय पर बैठकर बात करनी होगी। हर कागज ध्यान से जांचिए और जो समझ न आए उस पर सवाल पूछने में संकोच मत कीजिए।