Monthly Finance Horoscope November 2025: इस महीने किस राशि को मिलेगा आर्थिक फायदा?

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:01 PM (IST)

मासिक वित्त राशिफल में बताया जा रहा है कि इस महीने में कुछ जातकों के खर्चे काफी बढ़ सकते हैं। वहीं कुछ जातक भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं धनु से मीन राशि (Monthly Finance Horoscope November 2025) तक का मासिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह मासिक राशिफल पूरे नवंबर में समझदारी और सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह देता है। खुद के बारे में सोचना और रणनीतिक योजना इस महीने आपकी प्रगति का मार्गदर्शन करेंगे। चलिए मासिक वित्त राशिफल से जानते हैं कि आर्थिक रूप से यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है।

वित्त – धनु मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

आर्थिक रूप से यह महीना समझदारी और रणनीति की मांग करता है। 2 नवंबर को शुक्र देव के तुला राशि में प्रवेश से सहयोगी प्रयासों और संतुलन में वृद्धि होगी, लेकिन 26 नवंबर को जब वे वृश्चिक राशि में आएंगे, तब परिवार या व्यक्तिगत देखभाल से जुड़े खर्च संभव हैं। मासिक राशिफल के अनुसार, 11 नवंबर से गुरु देव कर्क राशि में वक्री रहेंगे, इसलिए निवेश में संयम रखें और उधार देने से बचें। पुराने देनदारियों का निपटान करें और बचत को मज़बूत करें। माह के अंत तक कोई पुराने आर्थिक अवसर दुबारा सामने आ सकते है, जो लंबे समय तक लाभ देंगे।

वित्त – मकर मासिक राशिफल (1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025)

वित्तीय दृष्टि से स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन सावधानी आवश्यक है। 2 नवम्बर को जब शुक्र देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तब वित्तीय योजना और साझेदारी निवेश के लिए अनुकूल समय रहेगा। 26 नवम्बर को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे पारिवारिक या व्यक्तिगत खर्चें संभव है। मासिक राशिफल बताता है कि 11 नवम्बर से कर्क राशि में गुरु देव के वक्री होने के कारण लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लोन या संपत्ति से जुड़े निर्णयों का रिव्यु आवश्यक है। सट्टेबाजी से बचें, बचत पर ध्यान दें और कर्ज को सही तरह से मैनेज करने पर जोर दें। व्यवहारिक सोच और बजट पर टिके रहने से महीने के अंत तक पैसों में स्थिरता बनी रहेगी।

वित्त – कुंभ मासिक राशिफल (1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025)

वित्तीय दृष्टि से यह महीना सोच-समझकर निर्णय लेने और व्यवस्थित योजना बनाने का है। 26 नवंबर तक तुला राशि में स्थित शुक्र देव व्यावहारिक निवेशों और साझेदारी से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा देंगे। इसके बाद जब शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो लक्जरी या भावनात्मक खर्चों की ओर झुकाव बढ़ सकता है। 11 नवंबर से कर्क राशि में गुरु देव के वक्री होने के कारण लंबे समय के निवेशों और साझा वित्त की समीक्षा आवश्यक होगी। सट्टेबाजी या जल्दबाजी में खर्च करने से बचें और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान दें। यह समय बजट, बचत और भविष्य की योजनाओं को सावधानी से तैयार करने के लिए उपयुक्त है।

वित्त – मीन मासिक राशिफल (1 नवम्बर से 30 नवम्बर 2025)

वित्तीय मामलों में संयम और दुबारा विचार करना आवश्यक रहेगा। 2 नवम्बर को तुला राशि में शुक्र देव का प्रवेश संतुलित खर्च और सामूहिक वित्तीय निर्णयों के लिए अनुकूल रहेगा। 26 नवंबर को जब शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब लक्जरीज या भावनात्मक खर्च की इच्छा बढ़ सकती है। 11 नवम्बर से कर्क राशि में गुरु देव के वक्री होने के कारण लंबे समय की योजनाओं को रिव्यु करें और रिस्की इंवेस्टमेंट्स से बचें। बजट, बचत और संसाधनों को स्थिर करने पर ध्यान दें ताकि वित्तीय विकास स्थायी हो सके।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com