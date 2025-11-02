विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Monthly Finance Horoscope November 2025: इस महीने किस राशि के बढ़ेंगे खर्चे, वित्त राशिफल से जानें

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:00 AM (IST)

मासिक वित्त राशिफल में माना जा रहा है कि नवंबर का महीना कुछ राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से काफी अच्छा रह सकता है। वहीं कुछ जातक आर्थिक स्थिति में आ रहे उतार-चढ़ाव से परेशान हो सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं मेष से कर्क राशि (Monthly Finance Horoscope November 2025) तक का मासिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह समय नए कार्यों में जल्दबाजी करने की बजाय योजनाओं को बेहतर करने के लिए सही रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य तुला राशि में रहकर आपकी क्रिएटिविटी, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद करेंगे। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं नवंबर महीने का मासिक वित्त राशिफल।

 वित्त – मेष मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

आर्थिक रूप से इस महीने आपको सावधानी और सही प्लानिंग करने की जरूरत होगी। 2 नवंबर को शुक्र के तुला राशि में प्रवेश से आर्थिक संतुलन और बेहतर बचत की आदतों को बढ़ावा मिलेगा। 26 नवंबर को जब शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब परिवार या लक्जरी से जुड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। 11 नवंबर से कर्क राशि में बृहस्पति का वक्री होना घरेलू और धन संबंधी मामलों को प्रभावित करेगा। यह समय पुराने इंवेस्टमेंट्स को रिव्यू के लिए शुभ है, लेकिन नए निवेश करने से बचें। अनावश्यक खर्च से बचें और लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दें।

वित्त – वृषभ मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन सावधानी और योजना जरूरी है। 2 नवंबर को शुक्र के तुला राशि में प्रवेश से आर्थिक संतुलन और बचत की आदत बढ़ेगी। रुके हुए धन या लेन-देन सुलझ सकते हैं। 26 नवंबर से शुक्र के वृश्चिक राशि में जाने से परिवार या लग्जरी पर खर्च बढ़ सकता है। 11 नवंबर से कर्क राशि में वक्री गुरु आपके निवेश या लाभ को थोड़ा धीमा कर सकते हैं। इस समय भावनात्मक निर्णयों से बचें और लंबे समय तक वित्तीय स्थिरता पर ध्यान दें।

वित्त – मिथुन मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

पैसों के मामले में यह महीना मौके भी देगा और थोड़ा संभलकर चलने की सलाह भी। 2 नवंबर को शुक्र के तुला राशि में प्रवेश से रचनात्मक तरीके से पैसे कमाने के मौके मिलेंगे।। हालांकि 26 नवंबर को शुक्र के वृश्चिक राशि में जाने पर कार्य, स्वास्थ्य, परिवार या दूसरों पर खर्चा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। 11 नवंबर से कर्क राशि में वक्री गुरु धन मिलने में देरी या थोड़ी आर्थिक टेंशन ला सकते हैं। इस समय अनावश्यक खर्च और जल्दबाज़ी के निर्णयों से बचें। लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट और बचत पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा।

वित्त – कर्क मासिक राशिफल (1 नवंबर से 30 नवंबर 2025)

आर्थिक दृष्टि से यह महीना चिंतन और सावधानी का रहेगा। 11 नवंबर से आपकी राशि में वक्री गुरु देव लंबे समय तक वित्तीय योजनाओं पर दोबारा विचार करने का संकेत देते हैं। 2 नवंबर को शुक्र के तुला राशि में प्रवेश से पैसों और संसाधनों को संभालना आसान होगा, साथ ही परिवार से आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है। 26 नवंबर को शुक्र के वृश्चिक राशि में जाने पर लक्जरीज़ या मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है। इस समय बजट संतुलित रखें और जल्दबाज़ी की खरीदारी से बचें। निवेश योजनाओं को रिव्यु करें, लेकिन नए निवेशों को गुरु के मार्गी होने तक टालना बेहतर रहेगा।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com