Finance Horoscope December 2025: इस महीने किस राशि को मिलेगा निवेश से फायदा, वित्त राशिफल से जानें

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:03 PM (IST)

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। मासिक वित्त राशिफल के मुताबिक इस महीने कुछ राशि के जातकों का पेशेवर फोकस तेज होगा। वहीं कुछ जातकों के लिए यह महीना निवेश की दृष्टि से अनुकूल माना जा रहा है। चलिए मासिक वित्त राशिफल से जानते हैं कि आपकी राशि के लिए दिसंबर का महीना आर्थिक दृष्टि से कैसा रहने वाला है।

धनु मासिक राशिफल – वित्त (1 से 31 दिसंबर)

वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी और जैसे-जैसे ग्रह आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, मजबूती आएगी। प्रारंभिक वृश्चिक गोचर पुराने वित्तीय पैटर्न, छिपे हुए खर्च या लंबित बिलों की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करेंगे। शुक्र की वृश्चिक राशि में उपस्थिति वित्तीय इन्टूशन को बढ़एगी। 20 दिसंबर को शुक्र के धनु राशि में प्रवेश से वित्तीय आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए आय स्रोत या रचनात्मक लाभ के द्वार खुलेंगे। वक्री गुरु देव साझेदारी, कॉन्ट्रैक्ट्स या पुराने वित्तीय समझौतों की समीक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। प्रैक्टिकल निर्णय लंबे समय में लाभ प्रदान करेंगे।

मकर मासिक राशिफल – वित्त (1 से 31 दिसंबर)

वित्तीय स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन सोच-समझकर उपयोग आवश्यक है। प्रारंभिक वृश्चिक गोचर नेटवर्किंग और समूह सहयोग से लाभ का अवसर देंगे। निवेश की संभावना है, पर गहरे विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। 20 दिसंबर को शुक्र के धनु राशि में प्रवेश से आराम, आध्यात्मिक गतिविधियों या यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है। वक्री गुरु वित्तीय कमिटमेंट्स और पिछले निर्णयों की समीक्षा की सलाह देंगे। अनुशासन बनाए रखने से वित्तीय स्थिरता मजबूत रहेगी।

कुंभ मासिक राशिफल – वित्त (1 से 31 दिसंबर)

वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, पर रणनीतिक योजना आवश्यक है। प्रारंभिक वृश्चिक गोचर आय स्रोतों की समीक्षा और दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं को बढ़ावा देंगे। शुक्र वृश्चिक राशि में प्रैक्टिकल निवेश और सोच-समझकर धन निर्णय का समर्थन करेंगे। 20 दिसंबर को शुक्र के धनु राशि में प्रवेश से वित्तीय आत्मविश्वास बढ़ेगा। वक्री गुरुदेव पुराने वित्तीय सौदे और अधूरी अवसरों की समीक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित दृष्टिकोण स्थिर विकास सुनिश्चित करेंगे।

मीन मासिक राशिफल – वित्त (1 से 31 दिसंबर)

वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, विशेषकर महीने के दूसरे भाग में। प्रारंभ में वृश्चिक गोचर वित्तीय योजनाओं की समीक्षा और निवेश अवसरों की खोज के लिए अनुकूल है। शुक्र वृश्चिक राशि में प्रैक्टिकल निर्णयों को बढ़ाएंगे। 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर उन्नति या अतिरिक्त जिम्मेदारियों से आय के नए अवसर मिल सकते हैं। वक्री गुरु पुराने वित्तीय निर्णयों की समीक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। मीन मासिक राशिफल जल्दबाजी के खर्च से बचने और दीर्घकालिक योजना पर जोर दे रहा है।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com