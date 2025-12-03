विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Finance Horoscope December 2025: वृश्चिक राशि वालों को मिलेंगे इनकम के नए मौके, बढ़ेगा आत्मविश्वास

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:00 AM (IST)

मासिक वित्त राशिफल के मुताबिक कुछ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना वित्तीय योजना और प्रैक्टिकल निर्णय लेने के लिए अच्छा रहेगा। वहीं कुछ जातक पुरा ...और पढ़ें

Finance Horoscope December 2025 पढ़ें मासिक वित्त राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वित्त मासिक राशिफल में बताया जा रहा है कि दिसंबर कुछ जातकों के लिए वित्तीय जागरूकता लाएगा। वहीं कुछ राशि के जातकों को आय के नए अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में चलिए मासिक वित्त राशिफल से जानते हैं कि दिसंबर का महीना आपकी राशि के लिए कैसा गुजरने वाला है।

सिंह मासिक राशिफल – वित्त (1 से 31 दिसंबर)

वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी, विशेष रूप से मध्य माह के बाद सुधार के अवसर मिलेंगे। वृश्चिक राशि के ग्रह पारिवारिक खर्च, संपत्ति मामलों और भावनात्मक खर्चों की समीक्षा करने को कहेंगे। शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश सुरक्षित निवेश और बचत के प्रति सतर्क रखेगा। 20 दिसंबर को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश रचनात्मक परियोजनाओं, शौक और संभावित लाभ को बढ़ावा देगा। वक्री गुरु देव पुराने वित्तीय योजनाओं या अधूरे सौदों की समीक्षा करने को कहेंगे। मनोरंजन या विलासिता पर अधिक खर्च से बचें।

कन्या मासिक राशिफल – वित्त (1 से 31 दिसंबर)

वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी और सुधार के अवसर मिलेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर बजट समीक्षा, खर्चों का विश्लेषण और कमिटमेंट्स का मूल्यांकन करने में मदद करेगा। शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर निवेश और कौशल विकास संबंधी खर्चों के लिए इन्टुशन बढ़ाएगा। 20 दिसंबर को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश घरेलू या पारिवारिक खर्चों में वृद्धि ला सकते हैं। वक्री गुरु देव पुराने वित्तीय योजनाओं और लंबित सौदों की समीक्षा करने को कहेंगे। संयम और रणनीति से माह के अंत तक वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी।

तुला मासिक राशिफल – वित्त (1 से 31 दिसंबर)

दिसंबर में वित्तीय मामलों पर विशेष ध्यान रहेगा। वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रभाव बजट समीक्षा और पुराने निवेशों का दोबारा रिव्यु करने के लिए शुभ है। आपका स्वामी ग्रह शुक्र इस दौरान धन प्रबंधन और मूल्य आधारित निर्णयों में आपकी जागरूकता बढ़ाएगा। 20 दिसंबर को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश वित्तीय उम्मीद बढ़ाएगा और यात्रा, कम्युनिकेशन या रचनात्मक प्रयासों के माध्यम से अवसर पैदा करेगा। वक्री गुरु देव पुराने वित्तीय योजनाओं और लंबित अवसरों की समीक्षा करने को कहेंगे। समझदारी से लिए गए निर्णय वित्तीय स्थिरता को मजबूत करेंगे।

वृश्चिक मासिक राशिफल – वित्त (1 से 31 दिसंबर)

दिसंबर में वित्तीय मामलों में पॉजिटिव गति रहेगी। महीने की शुरुआत में शुक्र आपकी राशि में होने के कारण धन निर्णयों में सहजता और संतुलन रहेगा। सूर्य के प्रभाव से ऋण, बचत और निवेश की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। 20 दिसंबर को शुक्र का धनु राशि में प्रवेश वित्तीय आत्मविश्वास बढ़ाएगा और नए आय के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। वक्री गुरु देव पुराने लेन-देन या समझौतों की समीक्षा करने के लिए प्रेरित करेंगे। यह माह वित्तीय योजना और प्रैक्टिकल निर्णयों के लिए शुभ है।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com