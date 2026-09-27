साप्ताहिक करियर राशिफल: शुक्र वक्री और मंगल का प्रभाव, क्या इस हफ्ते बदलेगी आपकी किस्मत?

शुक्रदेव के 3 अक्टूबर को छठे भाव में वक्री होते ही कोई पुराना वर्कप्लेस मसला दोबारा सामने आ सकता है, जैसे किसी सहकर्मी से पुरानी नाराजगी। इसे तूल देने की बजाय बातचीत से सुलझाना ही फायदेमंद रहेगा।

पेशेवर मोर्चे पर हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव के ग्यारहवें भाव में होने से दोस्तों या सहकर्मियों से मदद मिल सकती है, जैसे किसी रेफरेंस से नया मौका खुले। 30 सितंबर के बाद चंद्रदेव के बारहवें भाव में जाते ही ऊर्जा कम महसूस होगी, ऐसे में अनावश्यक काम लेने से बचना ही समझदारी होगी।

शनिदेव इस समय दसवें भाव में वक्री हैं, जो पेंडिंग जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान दिलाते हैं। 2 और 3 अक्टूबर को चंद्रदेव के आपकी राशि में आते ही आत्मविश्वास और बातचीत की क्षमता दोनों में साफ सुधार दिखेगा।

कर्क साप्ताहिक करियर राशिफल, 28 सितंबर 2026 से 4 अक्टूबर 2026 पेशेवर मोर्चे पर चंद्रदेव के दसवें भाव में होने से हफ्ते की शुरुआत में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी लेने की तैयारी दोनों नजर आएंगी। 30 सितंबर के बाद चंद्रदेव के ग्यारहवें भाव में आते ही सहकर्मियों और प्रोफेशनल नेटवर्क से सहयोग मिलेगा। इस दौरान अच्छे कनेक्शन बनाने पर ध्यान दें।

मंगलदेव इस समय आपकी राशि में नीच के होकर बैठे हैं, जिससे 4 अक्टूबर के आसपास बेचैनी या जल्दबाजी महसूस हो सकती है। किसी की कड़वी बात का जवाब गुस्से में देने से बचें, शांत बातचीत ही ज्यादा असर करेगी।

सिंह साप्ताहिक करियर राशिफल, 28 सितंबर 2026 से 4 अक्टूबर 2026 पेशेवर मोर्चे पर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के आसपास चंद्रदेव के दसवें भाव में होने से आपका काम नोटिस हो सकता है। संगठित रहें और सीनियर्स से बेवजह की बहस से बचें। 2 अक्टूबर से चंद्रदेव के ग्यारहवें भाव में आते ही नेटवर्किंग, टीमवर्क और प्रोफेशनल फायदे के मौके बनेंगे।

शुक्रदेव के 3 अक्टूबर को तीसरे भाव में वक्री होते ही किसी जरूरी ईमेल, प्रपोजल या अग्रीमेंट को भेजने या साइन करने से पहले एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लें। जल्दबाजी में लिया कोई फैसला बाद में परेशानी बन सकता है।

कन्या साप्ताहिक करियर राशिफल, 28 सितंबर 2026 से 4 अक्टूबर 2026 पेशेवर मोर्चे पर 2 अक्टूबर को चंद्रदेव के दसवें भाव में आते ही करियर में मजबूत बढ़त दिख सकती है, जैसे किसी अहम व्यक्ति से मुलाकात या अपना काम पेश करने का मौका मिले, या कोई क्लाइंट प्रेजेंटेशन अच्छी तरह निपट जाए। इससे पहले चंद्रदेव नौवें भाव में रहकर सीनियर्स और मेंटर्स से मार्गदर्शन दिलाएंगे, जिससे आप अपने अगले कदम को लेकर ज्यादा स्पष्ट महसूस करेंगे।

बृहस्पतिदेव ग्यारहवें भाव में उच्च के होकर प्रोफेशनल नेटवर्क से सहयोग दिला रहे हैं, जैसे कोई पुराना कॉन्टैक्ट आपके लिए नया मौका लेकर आए। कोई मौका कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, बिना सोचे-समझे कमिटमेंट करने से बचें, पहले पूरी जानकारी परख लें और शर्तें ध्यान से पढ़ें।

तुला साप्ताहिक करियर राशिफल, 28 सितंबर 2026 से 4 अक्टूबर 2026 पेशेवर मोर्चे पर हफ्ते के अंत में साफ बदलाव दिखेगा। 2 अक्टूबर को चंद्रदेव नौवें भाव में आकर मार्गदर्शन और योजना बनाने में मदद करेंगे, जैसे किसी सीनियर से करियर की दिशा पर सलाह मिलना, इससे पहले 4 अक्टूबर को चंद्रदेव के दसवें भाव में जाने पर काम की तरफ ध्यान और बढ़ जाएगा।

बृहस्पतिदेव दसवें भाव में उच्च के होकर प्रोफेशनल ग्रोथ का सहयोग दे रहे हैं, मगर मंगलदेव उसी भाव में नीच के होने से बेचैनी बढ़ा सकते हैं, जैसे किसी छोटी बात पर जल्दी गुस्सा आना। सीनियर्स और सहकर्मियों से बात करते समय डिप्लोमैटिक बने रहें और अपनी बात नरमी से रखें।

वृश्चिक साप्ताहिक करियर राशिफल, 28 सितंबर 2026 से 4 अक्टूबर 2026 पेशेवर मोर्चे पर हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव के छठे भाव में होने से पेंडिंग काम और कॉम्पिटिशन दोनों संभालने होंगे, जैसे किसी डेडलाइन को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा समय निकालना। 30 सितंबर के बाद चंद्रदेव के सातवें भाव में आते ही क्लाइंट्स या सहकर्मियों से जरूरी बातचीत होगी।

4 अक्टूबर को चंद्रदेव के नौवें भाव में आते ही किसी सीनियर या मेंटर से उपयोगी सलाह मिल सकती है, जो आपको सही दिशा दिखाएगी। मंगलदेव नीच के होने से जल्दबाजी में किसी से बहस होने की आशंका है, इससे बचना ही समझदारी होगी।

धनु साप्ताहिक करियर राशिफल, 28 सितंबर 2026 से 4 अक्टूबर 2026 पेशेवर मोर्चे पर सूर्यदेव दसवें भाव में होने से आपका ध्यान जिम्मेदारियों और प्रोफेशनल विजिबिलिटी की तरफ रहेगा। 28 सितंबर को चंद्रदेव पांचवें भाव में होने से रचनात्मक विचार और प्रेजेंटेशन में मदद मिलेगी, जैसे किसी टीम मीटिंग में आपका आइडिया सराहा जाना। 30 सितंबर के बाद वर्कप्लेस प्रेशर संभालने पर फोकस बढ़ेगा। 2 अक्टूबर को चंद्रदेव सातवें भाव में जाकर क्लाइंट्स के साथ मीटिंग या डिस्कशन का समर्थन करेंगे। बातचीत प्रोफेशनल रखें और अनावश्यक कॉम्पिटिशन से बचें, जैसे किसी सहकर्मी से क्रेडिट को लेकर बहस न करें। मकर साप्ताहिक करियर राशिफल, 28 सितंबर 2026 से 4 अक्टूबर 2026 पेशेवर मोर्चे पर बुधदेव और शुक्रदेव दसवें भाव में मौजूद होने से करियर के मामले खास अहमियत रखते हैं। 28 सितंबर को चंद्रदेव चौथे भाव में होने से घर की जिम्मेदारियां भी साथ संभालनी पड़ेंगी। 30 सितंबर और 2 अक्टूबर के बीच चंद्रदेव के पांचवें और छठे भाव में जाने से फोकस ज्यादा व्यावहारिक हो जाएगा, जैसे किसी पेंडिंग रिपोर्ट को पूरा करना। शुक्रदेव के 3 अक्टूबर को वक्री होते ही किसी नई कमिटमेंट में जल्दबाजी करने की बजाय मौजूदा प्रोफेशनल प्लान की समीक्षा करना बेहतर रहेगा, जैसे किसी नई जॉब ऑफर को स्वीकार करने से पहले पुरानी टीम से बात करना। वर्कप्लेस कम्युनिकेशन साफ रखें। कुंभ साप्ताहिक करियर राशिफल, 28 सितंबर 2026 से 4 अक्टूबर 2026 पेशेवर मोर्चे पर हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव तीसरे भाव में होने से मीटिंग्स, लेखन और नेटवर्किंग के अच्छे मौके बनेंगे, जैसे कोई पुराना प्रस्ताव आगे बढ़ना। 30 सितंबर को चंद्रदेव के चौथे भाव में आते ही घर के मामले प्रोफेशनल ध्यान से होड़ ले सकते हैं, संतुलन बनाए रखें। 2 अक्टूबर से चंद्रदेव पांचवें भाव में जाकर रचनात्मक सोच को सहारा देंगे। बृहस्पतिदेव छठे भाव में उच्च के होकर वर्कप्लेस कॉम्पिटिशन संभालने में मदद करेंगे, पर अपनी क्षमता से ज्यादा काम लेने से बचें, जैसे बिना जरूरत हर टास्क खुद पर ले लेना। मीन साप्ताहिक करियर राशिफल, 28 सितंबर 2026 से 4 अक्टूबर 2026 पेशेवर मोर्चे पर हफ्ते की शुरुआत में सूर्यदेव सातवें भाव में होने से ध्यान पैसों और बातचीत पर रहेगा, प्रोफेशनल मामले हफ्ते के आगे बढ़ने के साथ सक्रिय होंगे। 30 सितंबर को चंद्रदेव तीसरे भाव में आकर मीटिंग्स, लेखन और नेटवर्किंग के अच्छे मौके देंगे, जैसे किसी पुराने कॉन्टैक्ट से नया प्रोजेक्ट मिलना।