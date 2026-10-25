करियर साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते नौकरी में मिलेगी तरक्की या बढ़ेगा काम का दबाव? पढ़ें मेष से मीन का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर की शुरुआत करियर के लिहाज से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही है। इस सप्ताह 27 अक्टूबर को चंद्रदेव वृषभ राशि में उच्च के होंगे, वहीं 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।

ग्रहों का यह गोचर मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों की पेशेवर जिंदगी, कार्यस्थल की चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर सीधा प्रभाव डालेगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह आपके करियर के लिए कैसा रहेगा। मेष करियर साप्ताहिक राशिफल (26 October to 1 November 2026 Career Horoscope) कार्क्षेत्र में सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी पकड़ लेकर आ रही है। चंद्रदेव आपकी राशि में हैं, इसलिए 26 और 27 अक्टूबर को किसी नए सुझाव को सामने रखना, अधिकारी से मिलना या देर से रुके हुए काम को पूरा करना आसान लगेगा। यदि कोई सहकर्मी आपकी योजना पर तुरंत सहमत न हों, तो नाराज होने के बजाय धैर्य बनाए रखें। अपनी बात सहजता से रखेंगे तो सामने वाले उसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, जिद करने से काम उल्टा भी पड़ सकता है।

27 अक्टूबर की रात के बाद उच्च के चंद्रदेव आपको व्यावहारिक सोच देंगे। यह समय अपनी जिम्मेदारियों की सूची दोबारा देखने और अधूरे कामों को क्रम से लगाने का है। 29 अक्टूबर से मिथुन राशि में चंद्रदेव का गोचर बातचीत, संपर्क और बैठकों को अहम बना देगा। 31 अक्टूबर को गुरुदेव का सिंह राशि में प्रवेश आपके मन को किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट या नई प्रोफेशनल दिशा की ओर मोड़ सकता है। फिर भी कोई बड़ी कमिटमेंट करने से पहले उसके हर पहलू को परख लीजिए।

वृषभ करियर साप्ताहिक राशिफल कामकाज में सप्ताह के पहले दो दिन लंबित फाइलों और अधूरे कार्यों को निपटाने के लिए अनुकूल हैं। बारहवें घर में चंद्रदेव के कारण आप अकेले काम करना ज्यादा पसंद करेंगे, फिर भी सहकर्मियों का साथ लेने से परिणाम कहीं बेहतर आएंगे। यदि कोई साथी किसी समस्या का अलग तरीका सुझाए, तो उसे व्यक्तिगत आलोचना न समझें, उनकी बात में भी कोई काम का सूत्र छिपा हो सकता है।

27 अक्टूबर से आपकी राशि में उच्च के चंद्रदेव आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे। इस दौरान कामों की सूची बनाकर व्यावहारिक समाधान खोजने पर ध्यान दें। 29 अक्टूबर के बाद धन भाव में चंद्रदेव का गोचर बैठकों और चर्चाओं को महत्वपूर्ण बना देगा। 31 अक्टूबर को गुरुदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आप अपने पेशेवर भविष्य की दिशा पर गंभीरता से विचार करेंगे। हालांकि परिणामों को तौले बिना कोई अचानक बदलाव करना ठीक नहीं होगा।

मिथुन करियर साप्ताहिक राशिफल पेशेवर जीवन में इस सप्ताह आपकी वाणी ही आपकी पहचान बनेगी, इसलिए उसका उपयोग सावधानी से करें। सहकर्मियों और ग्राहकों के बीच आपके उपयोगी सुझाव सराहे जा सकते हैं, बस उन्हें स्पष्टता से रखना अहम रहेगा। शुरुआती दिनों में ग्यारहवें घर में चंद्रदेव पुराने कामों को पूरा करने में मदद करेंगे, इसलिए एक साथ कई नई जिम्मेदारियां लेने से बचें।

29 अक्टूबर को चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे और चर्चाओं में भाग लेने का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। प्रस्तुति देने, साक्षात्कार, लेखन कार्य और नए संपर्क बनाने के लिए यह उत्तम समय है। 31 अक्टूबर को गुरुदेव का सिंह राशि में प्रवेश आपको कोई नया कौशल सीखने या अलग पेशेवर दिशा तलाशने की प्रेरणा देगा। वक्री बुधदेव के कारण निर्देश, तिथियां और दस्तावेज ध्यान से जांचें, स्पष्ट संवाद अनावश्यक भूलों से बचाएगा।

कर्क करियर साप्ताहिक राशिफल कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ने के बावजूद शांत बने रहना इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी जरूरत होगी। शुरुआत में दसवें घर में चंद्रदेव काम का भार बढ़ाएंगे और आपको महसूस होगा कि सहकर्मी और अधिकारी आपसे अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। एक स्पष्ट समय-सारिणी बनाकर चलेंगे तो कार्यभार संभालना आसान रहेगा। लग्न में नीच के मंगलदेव के कारण सहकर्मियों की असहमति पर भावुक प्रतिक्रिया देने से बचें।

27 अक्टूबर को ग्यारहवें घर में उच्च के चंद्रदेव टीमवर्क और पेशेवर संपर्कों को सहयोग देंगे। 29 अक्टूबर के बाद बारहवें घर में उनका गोचर बताता है कि शांत तैयारी और सावधानी से की गई समीक्षा तत्काल प्रशंसा पाने के प्रयास से अधिक उपयोगी होगी। 31 अक्टूबर को गुरुदेव का सिंह राशि में प्रवेश आपको अपनी पेशेवर योग्यता और भविष्य की आय क्षमता का आकलन करने को प्रेरित करेगा। अपनी उपलब्धियों का आकलन करें और उन क्षेत्रों को पहचानें जहां सुधार की गुंजाइश है।

सिंह करियर साप्ताहिक राशिफल कार्यक्षेत्र में अवसरों के लिए तैयारी रखें, लेकिन तुरंत परिणाम की अपेक्षा न करें। अपनी क्षमताएं दिखाने की इच्छा रहेगी और आप कार्यस्थल पर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका भी संभाल सकते हैं। 27 अक्टूबर को चंद्रदेव आपके दसवें घर में उच्च के होकर पेशेवर योजना बनाने में सहयोग देंगे, इस समय जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें।

29 अक्टूबर को ग्यारहवें घर में चंद्रदेव का गोचर नेटवर्किंग और टीमवर्क के जरिए उपयोगी संपर्क बनाने में मदद करेगा। 31 अक्टूबर को गुरुदेव आपकी राशि में आकर महत्वाकांक्षा को नया बल देंगे और नई पेशेवर दिशा के बारे में सोचने की प्रेरणा देंगे। अपने उत्साह को यथार्थवादी योजना के साथ संतुलित रखें। ज्यादा दायित्व स्वीकार करने से पहले मौजूदा कार्यभार देख लें और रचनात्मक सुझावों को ध्यान से सुनें, सीखने का आपका भाव आपकी सबसे अच्छी छवि बनाएगा।

कन्या करियर साप्ताहिक राशिफल कार्यस्थल पर इस सप्ताह सावधानी से किया गया काम और बारीकियों पर ध्यान आपकी सबसे बड़ी पूंजी रहेगा। लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए समय अनुकूल है। आप ऐसी त्रुटियां पकड़ लेंगे जिन पर दूसरों की नजर नहीं जाती, किंतु उन्हें सम्मानपूर्वक बताएं। सहायक की भूमिका निभाने से आपकी बात अधिक प्रभावी होगी, ध्यान रहे कि सहकर्मियों को यह आलोचना जैसा महसूस न हो।

27 अक्टूबर को नौवें घर में उच्च के चंद्रदेव योजना बनाने, सीखने और दूरगामी अवसरों पर विचार करने में सहायक होंगे। 29 अक्टूबर से कर्म भाव में चंद्रदेव का गोचर आपकी पेशेवर छवि को उभारेगा और संवाद की भूमिका बढ़ाएगा, इसलिए बैठकों की तैयारी सावधानी से करें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव बारहवें घर में प्रवेश करेंगे, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं की समीक्षा और भविष्य की संभावनाओं के लिए तैयारी का संकेत है। पूर्णता की चाह में उचित निर्णयों को टालना ठीक नहीं होगा।

तुला करियर साप्ताहिक राशिफल पेशेवर क्षेत्र में इस सप्ताह स्पष्ट संवाद सबसे अहम रहेगा। केवल औरों की प्रसन्नता को ध्यान में रखकर निर्णय न लें। हर व्यक्ति की अपेक्षा पूरी करने का भार महसूस होगा, लेकिन आपके अपने दायित्व और लक्ष्य भी उतना ही ध्यान चाहते हैं। 27 अक्टूबर को आठवें घर में उच्च के चंद्रदेव सावधानीपूर्ण योजना, शोध और जटिल कार्यों की समीक्षा में सहायता करेंगे।

29 अक्टूबर को नौवें घर में चंद्रदेव का गोचर चर्चाओं और नई जानकारी के माध्यम से आगे की संभावनाएं दिखाएगा। लग्न में वक्री बुधदेव के कारण ईमेल, अनुबंध और समय-सीमाओं की दोबारा जांच अवश्य करें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव लाभ भाव में पहुंचकर पुराने कार्य संबंधों को फिर सक्रिय करने या सहयोगी योजनाओं पर दोबारा विचार का अवसर देंगे। कूटनीति के साथ स्पष्ट मर्यादाएं तय करेंगे तो प्रगति अवश्य होगी।

वृश्चिक करियर साप्ताहिक राशिफल कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह सहयोग की भावना हर काम को अकेले संभालने के प्रयास से अधिक फलदायी रहेगी। किसी कठिन समस्या को हल करने का दायित्व आप स्वयं पर महसूस करेंगे, किंतु किसी अन्य का दृष्टिकोण जानने से बेहतर समाधान मिल सकता है। 27 अक्टूबर को सप्तम भाव में उच्च के चंद्रदेव सहकर्मियों, ग्राहकों या व्यापारिक साझेदारों के साथ सार्थक चर्चा का अवसर देंगे।

29 अक्टूबर को आठवें घर में चंद्रदेव का गोचर बताता है कि साझा दायित्वों की समीक्षा करें और लंबित निर्णयों को स्पष्ट कर लें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव आपके कर्म भाव में आकर करियर के विकास और पेशेवर प्रतिष्ठा के प्रति रुचि बढ़ाएंगे। इस प्रेरणा को अचानक बदलाव के बजाय सधे हुए अगले कदमों में लगाएं। कोई नई भूमिका या परियोजना स्वीकार करने से पहले कार्यभार, अपेक्षाओं और दीर्घकालिक लाभ का आकलन कर लें।

फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें। धनु करियर साप्ताहिक राशिफल कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह सामूहिक प्रयास, व्यवस्थित कार्यशैली और रचनात्मक संवाद आपको आगे बढ़ाएंगे। किसी नए विचार को आकार देने की इच्छा रहेगी, परंतु पहले चल रहे कार्यों को पूर्ण करना अनावश्यक दबाव से बचाएगा। 27 अक्टूबर को छठे घर में उच्च के चंद्रदेव दैनिक कार्यप्रणाली सुधारने और कार्यभार को कुशलता से संभालने में सहायक होंगे।

29 अक्टूबर को सप्तम भाव में चंद्रदेव का गोचर सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ चर्चा के माध्यम से अपेक्षाओं को स्पष्ट करेगा। 31 अक्टूबर को राशि स्वामी गुरुदेव भाग्य भाव में पहुंचकर कोई नया कौशल सीखने, उच्च शिक्षा या दीर्घकालिक करियर लक्ष्य की ओर प्रेरित करेंगे। योजनाओं को रीयलिस्टिक रखें और एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेने से पहले डिटेल्स को भली-भांति जांच लें। आपका उत्साह निश्चित रूप से आपकी शक्ति बनेगा।

मकर करियर साप्ताहिक राशिफल कार्यस्थल पर इस सप्ताह त्वरित प्रशंसा की अपेक्षा विश्वसनीय परिणामों पर ध्यान दें। कई दायित्व एक साथ संभालने पड़ सकते हैं, पर एक सुस्पष्ट योजना आपको कुशलता से काम करने में मदद करेगी। 27 अक्टूबर को पंचम भाव में उच्च के चंद्रदेव रचनात्मक समाधान और सधी हुई योजना बनाने में सहायक रहेंगे।

29 अक्टूबर के बाद छठे घर में चंद्रदेव कार्यभार को व्यवस्थित करने और अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से बताने का महत्व बढ़ाएंगे। 31 अक्टूबर को गुरुदेव आठवें घर में आकर साझेदारी, संयुक्त परियोजनाओं और पेशेवर दायित्वों की ओर ध्यान खींचेंगे। प्रतिबद्धता से पहले अनुबंधों की समीक्षा करें। कर्म भाव में नीच के सूर्यदेव वरिष्ठों से टकराव के संकेत देते हैं, इसलिए निरंतरता और धैर्य से विश्वास अर्जित करें।

कुंभ करियर साप्ताहिक राशिफल दफ्तर में एक साथ कई काम सामने आएंगे, ऐसे में सोच-समझकर बनाई गई योजना ही आपका साथ देगी। मन में कई योजनाएं होंगी, किंतु यह तय करना अहम रहेगा कि किस पर तुरंत ध्यान देना है। 27 अक्टूबर को चौथे घर में उच्च के चंद्रदेव दायित्वों की समीक्षा और कार्य के वातावरण को बेहतर बनाने के पक्ष में रहेंगे।

29 अक्टूबर की रात पंचम भाव में चंद्रदेव का गोचर रचनात्मक सुझावों, प्रस्तुतियों और चर्चाओं को अधिक फलदायी बनाएगा। 31 अक्टूबर को सप्तम भाव में गुरुदेव का प्रवेश ग्राहकों, सहकर्मियों और व्यापारिक साझेदारियों पर ध्यान बढ़ाएगा। नई साझेदारी पर विचार हो, तो आरंभ से पहले अपेक्षाएं स्पष्ट कर लें। भाग्य भाव में वक्री बुधदेव के कारण निर्देशों और समय-सीमाओं की दोबारा जांच करें, आपकी लचीली कार्यशैली अप्रत्याशित बदलावों को संभाल लेगी।

यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। मीन करियर साप्ताहिक राशिफल कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना लाभकारी रहेगा। अनेक लंबित कार्य ध्यान चाहेंगे, और उन्हें एक ही बार में निपटाने का प्रयास आपको उलझा सकता है। कार्यभार को छोटे खंडों में विभाजित करें और हर चरण पर किसी एक प्राथमिकता को केंद्र में रखें। 27 अक्टूबर को तीसरे घर में उच्च के चंद्रदेव संवाद, योजना और सीखने में सहयोग देंगे।

29 अक्टूबर को चौथे घर में चंद्रदेव का गोचर समय-सारिणी को व्यवस्थित करने और गलतफहमियां सुलझाने में सहायक रहेगा। 31 अक्टूबर को गुरुदेव छठे घर में पहुंचकर दैनिक कार्यभार की समीक्षा और कार्यकुशलता बढ़ाने की प्रेरणा देंगे। लग्न में वक्री शनिदेव याद दिलाते हैं कि स्थायी प्रगति निरंतरता से आती है, त्वरित सफलता से नहीं। एक्स्ट्रा काम लेने से पहले मौजूदा दायित्वों का आकलन कर लें।