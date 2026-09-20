साप्ताहिक करियर राशिफल: इस हफ्ते पेंडिंग काम होंगे पूरे, नेटवर्क और बातचीत से खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता करियर में शांत रहकर ठोस काम करने का है। शुरुआती दो दिन मकर में चंद्रमा के कारण जिम्मेदारियों का बोझ और सीनियर्स का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए बहस से बचें और पेंडिंग काम पूरे करें।23 सितंबर के बाद कुंभ में चंद्रमा के गोचर से आपका नेटवर्क और बातचीत ही आपकी ताकत बनेंगे, किसी पुराने संपर्क या साथी की सलाह से नया मौका मिल सकता है। 26 सितंबर को बुध का तुला राशि में प्रवेश मीटिंग, प्रेजेंटेशन और डील के लिए बेहद शुभ है। इस दौरान आपकी बातों में असर आएगा और अटके काम आसानी से पूरे होंगे।

मेष साप्ताहिक करियर राशिफल, 21 से 27 सितंबर 2026 अगर दफ्तर के काम की बात करें तो 21 और 22 तारीख के आसपास जिम्मेदारियों का बोझ, काम जल्दी पूरा करने की टेंशन और सीनियर अफसरों का दबाव आपको थोड़ा थका सकता है। ऐसे माहौल में बात-बात पर चिढ़ने या तुनककर जवाब देने की गलती बिल्कुल न करें। बस शांत रहकर अपने पुराने और अधूरे पड़े कामों को एक-एक करके खत्म करते जाएं, आपका यही संजीदा अंदाज अफसरों की नजरों में आपका कद बढ़ा देगा।

23 तारीख के बाद आपकी जान-पहचान और उठना-बैठना बहुत फायदेमंद साबित होगा। किसी साथ काम करने वाले या पेशेवर साथी की कोई एक छोटी सी सलाह भी आपके बड़े काम आ सकती है। इसके बाद 26 सितंबर को जैसे ही बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, आपकी बोली और बात करने का तरीका इतना असरदार हो जाएगा कि किसी भी मीटिंग, सौदेबाजी या बातचीत का रुख आप अपने पक्ष में मोड़ लेंगे। अगर इस बीच आपको कोई नया प्रोजेक्ट या काम थमाया जाता है, तो उसे आफत या बोझ समझने के बजाय खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका समझकर लपक लें।

वृषभ साप्ताहिक करियर राशिफल, 21 से 27 सितंबर 2026 काम-काज के लिहाज से 21 और 22 तारीख के आसपास कोई बड़ा या भारी-भरकम काम आपके पास आ सकता है, जहाँ आपको थोड़े सब्र की जरूरत पड़ेगी। अगर काम में थोड़ी देरी हो, तो चिढ़ने या खीझने के बजाय इसे खुद को साबित करने के एक मौके की तरह देखें।

23 सितंबर बीतते ही दफ्तर का माहौल बदलने लगेगा। आपका लोगों के साथ उठना-बैठना बढ़ेगा और कॉन्टैक्ट्स काम आने लगेंगे, साथ ही किसी सीनियर साथी से सही दिशा में सलाह भी मिल सकती है। इसके बाद 26 सितंबर को जैसे ही बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे, टीम के साथ तालमेल और बातचीत बहुत आसान हो जाएगी, जिससे अटके हुए काम चुटकियों में निपटते दिखेंगे। अगर इसी दौरान प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की बात चल रही हो, तो हड़बड़ी में कोई जवाब देने के बजाय अपनी मेहनत और उपलब्धियों को बहुत ही शांत और सलीके से अधिकारियों के सामने रखें।

मिथुन साप्ताहिक करियर राशिफल, 21 से 27 सितंबर 2026 काम-काज के लिहाज से 21 और 22 तारीख को दफ्तर में जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ा हुआ लग सकता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी अच्छे से परख लेना ही समझदारी होगी। टीम के साथियों के साथ तालमेल बनाकर चलें, वरना छोटी-छोटी बातें भी बेवजह तूल पकड़ सकती हैं।

23 सितंबर के बाद माहौल में सुधार दिखने लगेगा। आपके कॉन्टैक्ट्स करियर के नए रास्ते खोलेंगे, साथ ही कोई पुराना संपर्क भी आपके काम आ सकता है। 26 सितंबर को जैसे ही बुध ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेंगे, बैठकों, बातचीत और प्रेजेंटेशन में आपका हुनर खुलकर सामने आएगा। बस किसी भी बहसबाजी से बचें और अपनी बात एकदम सीधी व साफ रखें। अगर 26 सितंबर के आसपास आपकी कोई क्लाइंट मीटिंग या टीम प्रेजेंटेशन तय है, तो उसका परिणाम आपकी उम्मीद से कहीं बेहतर रहने वाला है।

23 सितंबर के बाद साझा जिम्मेदारियों और ज्यादा ध्यान मांगने वाले काम आपके सामने आ सकते हैं। 26 तारीख को जैसे ही बुध तुला राशि में आएंगे, बातचीत करना काफी आसान हो जाएगा, वहीं आपकी ही राशि में बैठे गुरु आपका आत्मविश्वास बढ़ाकर आपकी बात में वजन ला देंगे। अगर किसी क्लाइंट या पार्टनर के साथ कोई अनबन या खींचातान चल रही है, तो 26 सितंबर के बाद बैठकर बात करने से मामला आसानी से सुलझ जाएगा।

सिंह साप्ताहिक करियर राशिफल, 21 से 27 सितंबर 2026 करियर के मामले में यह हफ्ता बड़ी-बड़ी बातें करने के बजाय शांति से अपना काम निपटाने का है। शुरुआत के दिनों में बस अपनी रोज की दिनचर्या और पेंडिंग पड़े कामों को पूरा करने पर ध्यान दें। अभी इस बात की उम्मीद न रखें कि हर छोटे काम पर तुरंत कोई आपकी पीठ थपथपाएगा।

23 तारीख के बाद क्लाइंट्स और पार्टनर से जुड़ी चीजें ज्यादा अहम हो जाएंगी। हो सकता है कोई ऐसा मौका आपके सामने आए जो पहली नजर में बड़ा लुभावना लगे, लेकिन बिना सोचे-समझे या कागजात ठीक से पढ़े बिना हाँ मत कहिए। 26 सितंबर के बाद जैसे ही बुध राशि बदलेंगे, बातचीत काफी आसान हो जाएगी। मीटिंग्स हों या प्रेजेंटेशन, आप अपनी बात बहुत असरदार तरीके से रख पाएंगे।

कन्या साप्ताहिक करियर राशिफल, 21 से 27 सितंबर 2026 दिमाग़ एकदम साफ रहेगा और आप मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का चुटकियों में हल निकाल लेंगे। हफ्ते के शुरुआती दिनों में आपको नए आइडियाज पर काम करने और खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने का पूरा मौका मिलेगा।

23 तारीख के बाद ऑफिस के साथी और जान-पहचान के लोग आपके बहुत काम आएंगे। मिल-जुलकर टीम में काम करने से आपको सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। फिर 26 सितंबर के बाद से माहौल और भी बेहतर हो जाएगा। किसी से कोई डील फाइनल करनी हो, मीटिंग में अपनी बात रखनी हो या मोलभाव करना हो, आप अपनी बात बहुत असरदार तरीके से मनवा लेंगे।

तुला साप्ताहिक करियर राशिफल, 21 से 27 सितंबर 2026 काम-काज के मामले में हफ्ता जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, जिम्मेदारियाँ भी थोड़ी बढ़ती जाएंगी। शुरुआत में घर-परिवार के कामों में उलझन रह सकती है, इसलिए काम और घर के बीच सही बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी रहेगा।

23 तारीख के बाद आपका दिमाग़ नए-नए तरीक़ों से सोचेगा और लोगों से तालमेल बिठाना काफी आसान हो जाएगा। सहकर्मियों और क्लाइंट्स से बातचीत में आपका व्यवहार ही बाजी मार लेगा। फिर 26 सितंबर के बाद से तो स्थिति और भी बढ़िया हो जाएगी; मीटिंग्स हों, प्रेजेंटेशन देनी हो या कोई बात मनवानी हो, आप बहुत ही साफ और असरदार तरीक़े से अपनी बात रख पाएंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक करियर राशिफल, 21 से 27 सितंबर 2026 काम-काज के लिहाज से हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सब्र रखना होगा। शुरुआत में ही आपका पूरा ध्यान प्लानिंग करने और लोगों से बातचीत सही रखने पर रहेगा। हो सकता है पुरानी रुकी हुई किसी डील या प्रोजेक्ट पर दोबारा चर्चा शुरू करनी पड़े, या फिर किसी ऐसे काम की कमान संभालनी पड़े जहाँ सब टीम मेंबर्स के बीच सही तालमेल होना बहुत जरूरी है।

धनु साप्ताहिक करियर राशिफल, 21 से 27 सितंबर 2026 अगर काम-धंधे और करियर की बात करें, तो अनुशासित रहना और लोगों से संपर्क बनाकर रखना आपके बहुत काम आने वाला है। मकर राशि में चंद्रदेव के आते ही सारा ध्यान कमाई और काम के पक्के नतीजों पर आ जाएगा। ऐसे में कोई भी नई जिम्मेदारी हाथ में लेने से पहले यह साफ कर लीजिए कि कौन-सा काम ज्यादा जरूरी है और किसे बाद में किया जा सकता है।

23 सितंबर के बाद आपकी बातचीत और लोगों से मेल-जोल का दायरा बढ़ेगा। किसी साथी, क्लाइंट या दोस्त से हुई सीधी बात आपके लिए किसी अच्छे मौके का रास्ता खोल सकती है। फिर 26 सितंबर को बुधदेव के तुला राशि में प्रवेश करते ही टीम के साथ काम करने और नए व्यावसायिक संपर्क बनाने में आपको पूरा सहयोग मिलेगा।

मकर साप्ताहिक करियर राशिफल, 21 से 27 सितंबर 2026 करियर के लिहाज से यह हफ्ता अपने दम पर आगे बढ़ने और काम को अपने तरीक़े से संभालने का है। हफ्ते के पहले दो दिन, 21 और 22 सितंबर, दिमाग़ एकदम साफ रहेगा; तो जो भी पुरानी पेंडिंग फाइलें पड़ी हैं, उन्हें निपटा लें और आगे का पूरा प्लान बनाकर रख लें।

23 सितंबर के बाद काम का माहौल बदला-बदला सा दिखेगा। ऑफिस के साथियों और जान-पहचान के लोगों से जो बातचीत होगी, वही आगे चलकर आपके बड़े काम आएगी। फिर 26 सितंबर से बात बनाने का हुनर आपके हाथ में होगा। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देनी हो या किसी से अपनी बात मनवानी हो, आप बहुत आसानी से काम निकाल लेंगे।

कुंभ साप्ताहिक करियर राशिफल, 21 से 27 सितंबर 2026 करियर के लिहाज से हफ्ते के शुरुआती दिन थोड़ा सब्र माँग रहे हैं। मकर राशि में चंद्रदेव का इशारा साफ है कि अहंकार छोड़िए और वाहवाही की उम्मीद किए बिना पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप अपना काम निपटाते रहिए। मेहनत बेकार नहीं जाएगी।

23 सितंबर की रात को जैसे ही चंद्रदेव आपकी अपनी राशि कुंभ में आएंगे, आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट आएगा और काम में आपकी पकड़ मजबूत होगी। कुंभ राशि के राहु महाराज आपके अंदर बड़े सपने देखने और आगे बढ़ने की तड़प तो जगाएंगे, लेकिन जोश में आकर बिना सोचे-समझे कोई अचानक फैसला लेने की भूल मत कीजिएगा। फिर 26 सितंबर को जैसे ही बुधदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, लोगों से मेल-जोल, जरूरी मीटिंग्स और बातचीत के जरिए काम निकालने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। देखें फ्री पर्सनलाइज्ड फाइनेंस राशिफल।

मीन साप्ताहिक करियर राशिफल, 21 से 27 सितंबर 2026 करियर के लिहाज से यह हफ्ता रातों-रात किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि धीरे-धीरे अपनी बुनियाद मजबूत करने का है। हफ्ते की शुरुआत में मकर के चंद्रदेव आपका पूरा ध्यान काम-काज के संपर्कों और आगे की बड़ी योजनाओं पर लगा देंगे। अगर आप अपनी बात साफ और सही तरीक़े से रखेंगे, तो सहकर्मियों और अपनी टीम से पूरा सपोर्ट मिलेगा।