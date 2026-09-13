करियर साप्ताहिक राशिफल: जानें कौन-सी राशियां छुएंगी नई बुलंदियां और किन्हें मिलेगी ऑफिस राजनीति से राहत

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह ग्रह गोचर के प्रभाव से सभी राशियों के लिए अधिक खास रहने वाला है। इस सप्ताह राशियों को नौकरी और आगे के लक्ष्यों में बढने का मौका मिलेगा। साथ ही जरूरी कामों पर फोकस बढ़ेगा।

करियर में तरक्की के संकेत मिलेंगे। काम की प्लानिंग करने के लिए यह सप्ताह अच्छा माना जा रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं मेष से मीन (Weekly Career Rashifal) राशि का 14 से 20 सितंबर 2026 का करियर साप्ताहिक राशिफल।

मेष करियर साप्ताहिक राशिफल (14 September to 20 September 2026 Career Horoscope) 17 सितंबर के बाद आपका पेशेवर जीवन ज्यादा व्यवस्थित नजर आएगा, क्योंकि सूर्यदेव का कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आप अनुशासन और बारीकी से काम करेंगे। किसी पुरानी गलती को सुधारने या रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से संभालने का मौका मिल सकता है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव सहकर्मियों या क्लाइंट्स से बातचीत को आसान बनाएंगे।

16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव के आने से दफ्तर की राजनीति थोड़ी बढ़ सकती है, इसलिए अफवाहों पर प्रतिक्रिया देने से बचें। 18 सितंबर की रात को चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी सोच भविष्य की ओर मुड़ेगी और नए अवसरों पर नजर जाएगी।

वृषभ करियर साप्ताहिक राशिफल पेशेवर दिनचर्या सुधारने के लिहाज से यह हफ्ता प्रोडक्टिव रहने वाला है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव के आते ही आपके अधूरे काम निपटेंगे और सहकर्मियों का बेहतर सहयोग मिलेगा। 17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने से आपकी एकाग्रता और क्रिएटिविटी बढ़ेगी और समस्याओं को व्यावहारिक तरीके से सुलझाने की समझ मिलेगी।

मेहनत और धैर्य से किए गए किसी काम की सराहना मिल सकती है। 18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आने से संवाद ज्यादा तीखा हो सकता है, इसलिए कोई जरूरी मैसेज भेजने या आलोचना पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लें। 18 सितंबर की रात चंद्रदेव के धनु राशि में आने पर किसी साझा जिम्मेदारी या काम से जुड़े आर्थिक मामले पर ध्यान जा सकता है।

मिथुन करियर साप्ताहिक राशिफल बेहतर संवाद के जरिए इस हफ्ते पेशेवर तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन और करियर में मदद कर सकने वाले लोगों से बातचीत को बढ़ावा देंगे। किसी विचार को खुलकर रखना या पहल करना आसान लग सकता है। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव अधूरे कामों पर फोकस करने और अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने के बाद बातचीत करते रहना जरूरी हो जाएगा। 18 सितंबर को मंगलदेव के कर्क राशि में आने से पहल करने की हिम्मत मिलेगी, लेकिन सहकर्मियों या वरिष्ठों पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें।

सिंह करियर साप्ताहिक राशिफल करियर के मामलों में इस हफ्ते धैर्य और सावधानीपूर्वक व्यवस्था की जरूरत रहेगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव बातचीत, मीटिंग्स और छोटी पेशेवर चर्चाओं को सहारा देंगे। अपने विचार साफ तरीके से समझाएं, ना कि दूसरों के समझने की उम्मीद करें। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आपका ध्यान घर या दफ्तर की स्थिरता की ओर मोड़ेंगे।

17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने से आप व्यावहारिक नतीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे। 18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आने पर, दफ्तर में टकराव से बचें और गोपनीय मामलों को निजी रखें। कन्या करियर साप्ताहिक राशिफल 17 सितंबर के बाद से आपका करियर ज्यादा उम्मीद जगाने वाला बन जाएगा, जब सूर्यदेव कन्या राशि में आकर आपका आत्मविश्वास मजबूत करेंगे। आप किसी अहम काम की जिम्मेदारी लेने या वरिष्ठ लोगों के सामने अपने विचार रखने के लिए खुद को तैयार महसूस करेंगे। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव काम से जुड़ी आर्थिक चर्चाओं को संभालेंगे।

16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव संवाद, रिसर्च और बातचीत में मदद करेंगे। 18 सितंबर को मंगलदेव के कर्क राशि में आने के बाद टीमवर्क में आपकी ज्यादा जरूरत हो सकती है, इसलिए सहकर्मियों से बेकार के कम्पीटीशन से बचें और अपनी प्रगति पर ध्यान रखें।