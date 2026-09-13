करियर साप्ताहिक राशिफल: जानें कौन-सी राशियां छुएंगी नई बुलंदियां और किन्हें मिलेगी ऑफिस राजनीति से राहत
यह सप्ताह ग्रह गोचर के प्रभाव से सभी राशियों के लिए करियर के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह ग्रह गोचर के प्रभाव से सभी राशियों के लिए अधिक खास रहने वाला है। इस सप्ताह राशियों को नौकरी और आगे के लक्ष्यों में बढने का मौका मिलेगा। साथ ही जरूरी कामों पर फोकस बढ़ेगा।
करियर में तरक्की के संकेत मिलेंगे। काम की प्लानिंग करने के लिए यह सप्ताह अच्छा माना जा रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं मेष से मीन (Weekly Career Rashifal) राशि का 14 से 20 सितंबर 2026 का करियर साप्ताहिक राशिफल।
मेष करियर साप्ताहिक राशिफल (14 September to 20 September 2026 Career Horoscope)
17 सितंबर के बाद आपका पेशेवर जीवन ज्यादा व्यवस्थित नजर आएगा, क्योंकि सूर्यदेव का कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आप अनुशासन और बारीकी से काम करेंगे। किसी पुरानी गलती को सुधारने या रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से संभालने का मौका मिल सकता है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव सहकर्मियों या क्लाइंट्स से बातचीत को आसान बनाएंगे।
16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव के आने से दफ्तर की राजनीति थोड़ी बढ़ सकती है, इसलिए अफवाहों पर प्रतिक्रिया देने से बचें। 18 सितंबर की रात को चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी सोच भविष्य की ओर मुड़ेगी और नए अवसरों पर नजर जाएगी।
वृषभ करियर साप्ताहिक राशिफल
पेशेवर दिनचर्या सुधारने के लिहाज से यह हफ्ता प्रोडक्टिव रहने वाला है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव के आते ही आपके अधूरे काम निपटेंगे और सहकर्मियों का बेहतर सहयोग मिलेगा। 17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने से आपकी एकाग्रता और क्रिएटिविटी बढ़ेगी और समस्याओं को व्यावहारिक तरीके से सुलझाने की समझ मिलेगी।
मेहनत और धैर्य से किए गए किसी काम की सराहना मिल सकती है। 18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आने से संवाद ज्यादा तीखा हो सकता है, इसलिए कोई जरूरी मैसेज भेजने या आलोचना पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लें। 18 सितंबर की रात चंद्रदेव के धनु राशि में आने पर किसी साझा जिम्मेदारी या काम से जुड़े आर्थिक मामले पर ध्यान जा सकता है।
मिथुन करियर साप्ताहिक राशिफल
बेहतर संवाद के जरिए इस हफ्ते पेशेवर तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन और करियर में मदद कर सकने वाले लोगों से बातचीत को बढ़ावा देंगे। किसी विचार को खुलकर रखना या पहल करना आसान लग सकता है। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव अधूरे कामों पर फोकस करने और अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे।
17 सितंबर से सूर्यदेव कन्या राशि में रहकर घर से जुड़े काम या पेशेवर स्थिरता से जुड़े व्यावहारिक फैसले लेने में मदद करेंगे। परिवार की किसी बात को अपने फोकस पर हावी मत होने दीजिए।
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कर्क करियर साप्ताहिक राशिफल
इस हफ्ते ऑफिस की जिम्मेदारियां तो बढ़ेगी, लेकिन इसका फायदा भी उतना ही मिल सकता है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव आएंगे तब आपको दफ्तर में संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। सीनियर्स से बेहतर बातचीत भी हो सकती है।
17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने के बाद बातचीत करते रहना जरूरी हो जाएगा। 18 सितंबर को मंगलदेव के कर्क राशि में आने से पहल करने की हिम्मत मिलेगी, लेकिन सहकर्मियों या वरिष्ठों पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें।
सिंह करियर साप्ताहिक राशिफल
करियर के मामलों में इस हफ्ते धैर्य और सावधानीपूर्वक व्यवस्था की जरूरत रहेगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव बातचीत, मीटिंग्स और छोटी पेशेवर चर्चाओं को सहारा देंगे। अपने विचार साफ तरीके से समझाएं, ना कि दूसरों के समझने की उम्मीद करें। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आपका ध्यान घर या दफ्तर की स्थिरता की ओर मोड़ेंगे।
17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने से आप व्यावहारिक नतीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे। 18 सितंबर को मंगलदेव कर्क राशि में आने पर, दफ्तर में टकराव से बचें और गोपनीय मामलों को निजी रखें।
कन्या करियर साप्ताहिक राशिफल
17 सितंबर के बाद से आपका करियर ज्यादा उम्मीद जगाने वाला बन जाएगा, जब सूर्यदेव कन्या राशि में आकर आपका आत्मविश्वास मजबूत करेंगे। आप किसी अहम काम की जिम्मेदारी लेने या वरिष्ठ लोगों के सामने अपने विचार रखने के लिए खुद को तैयार महसूस करेंगे। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव काम से जुड़ी आर्थिक चर्चाओं को संभालेंगे।
16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव संवाद, रिसर्च और बातचीत में मदद करेंगे। 18 सितंबर को मंगलदेव के कर्क राशि में आने के बाद टीमवर्क में आपकी ज्यादा जरूरत हो सकती है, इसलिए सहकर्मियों से बेकार के कम्पीटीशन से बचें और अपनी प्रगति पर ध्यान रखें।
तुला करियर साप्ताहिक राशिफल
इस हफ्ते की शुरुआत आपके लिए मजबूत रहने वाली है। 14 सितंबर को अपनी ही राशि में चंद्रदेव आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और मीटिंग्स या अहम चर्चाओं में खुद को अच्छी तरह पेश करने में मदद करेंगे। लोग आपके विचारों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव फोकस पैसों और व्यावहारिक जिम्मेदारियों की ओर मोड़ देंगे।
18 सितंबर से मंगलदेव कर्क राशि में आकर करियर के मामलों को ज्यादा मांग वाला बना सकते हैं। ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है या वरिष्ठों के दबाव से जूझना पड़ सकता है। कूटनीतिक बने रहें और आलोचना पर भावुक होकर प्रतिक्रिया न दें।
वृश्चिक करियर साप्ताहिक राशिफल
हफ्ता जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, काम में आपकी स्पष्टता उतनी ही बेहतर होती जाएगी। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव आपको चुपचाप काम करके अधूरे काम पूरे करने के लिए प्रेरित करेंगे। 16 सितंबर को जब चंद्रदेव अपनी ही राशि वृश्चिक में आएंगे, तब आपका आत्मविश्वास लौटने लगेगा और आप किसी अहम मसले पर बोलने या नियंत्रण लेने के लिए तैयार महसूस करेंगे।
17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने से पेशेवर नेटवर्किंग और लंबे लक्ष्य मजबूत होंगे। 18 सितंबर से मंगलदेव महत्वाकांक्षी योजनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन खुद को किसी बात के लिए प्रतिबद्ध करने से पहले पूरी जानकारी जांच लें।
धनु करियर साप्ताहिक राशिफल
17 सितंबर के बाद से आपके करियर में विकास की अच्छी संभावना बन रही है। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव सहकर्मियों, दोस्तों या पेशेवर नेटवर्क से उपयोगी जान-पहचान ला सकते हैं। कोई आपको किसी अवसर से जोड़ सकता है या मददगार सलाह दे सकता है। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव चुपचाप काम करने और अधूरी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए बेहतर समय है। आपके करियर के संकेत? अभी देखें फ्री कुंडली।
सूर्यदेव के कन्या राशि में आने से आपकी दफ्तर में विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा जिम्मेदारी मिल सकती है। 18 सितंबर को चंद्रदेव अपनी ही राशि धनु में आने पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। पहल जरूर करें, लेकिन वरिष्ठ सहकर्मियों के प्रति सम्मान बनाए रखें।
मकर करियर साप्ताहिक राशिफल
इस हफ्ते ऑफिस में आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव आपकी विजिबिलिटी बढ़ाएंगे और आपको जरूरी फैसले लेने की स्थिति में ला सकते हैं। वरिष्ठों और सहकर्मियों की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव नेटवर्किंग को बढ़ावा देंगे और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मदद मिल सकती है।
17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने से योजना, ट्रेनिंग और लंबे समय के करियर विकास को बढ़ावा मिलेगा। किसी छोटे मौके को हल्के में मत लीजिए, वह आगे चलकर काम आ सकता है।
कुंभ करियर साप्ताहिक राशिफल
संवाद और नेटवर्किंग के जरिए इस हफ्ते नए पेशेवर मौके मिल सकते हैं। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव मीटिंग्स, सीखने और अलग बैकग्राउंड के लोगों से बातचीत में मदद करेंगे। किसी काम को लेकर आपकी सोच बदल देने वाली कोई जानकारी मिल सकती है। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव आपकी करियर में पहचान और जिम्मेदारी बढ़ाएंगे।
17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने से सावधानी से योजना बनाना और उलझे हुए पेशेवर मसले सुलझाना आसान होगा। 18 सितंबर को मंगलदेव के कर्क राशि में प्रवेश के बाद काम का बोझ बढ़ सकता है, इसलिए हर किसी से मुकाबला करने की बजाय अपने काम पर फोकस बनाए रखें। देखें फ्री पर्सनलाइज्ड फाइनेंस राशिफल।
मीन करियर साप्ताहिक राशिफल
पेशेवर रिश्ते इस हफ्ते खासतौर पर अहम हो जाएंगे। 14 सितंबर को तुला राशि में चंद्रदेव साझा जिम्मेदारियों और दफ्तर से जुड़े मामलों पर ध्यान ला सकते हैं। गोपनीय मामलों में सावधानी बरतें और सहकर्मियों को लेकर गलत धारणा बनाने से बचें। 16 सितंबर को वृश्चिक राशि में चंद्रदेव सीखने, रिसर्च और रणनीतिक सोच को बढ़ावा देंगे।
17 सितंबर को सूर्यदेव के कन्या राशि में आने से क्लाइंट, बिजनेस पार्टनर या वरिष्ठ सहकर्मियों के साथ अहम बातचीत हो सकती है। अपनी पसंद पर जोर देने की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना बेहतर रहेगा। 18 सितंबर से मंगलदेव क्रिएटिव काम बढ़ाएंगे, लेकिन दफ्तर के ड्रामे से दूर रहें।