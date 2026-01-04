Weekly Career Horoscope: प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट से मिलेगी बड़ी सफलता, पढ़ें करियर राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, इस हफ्ते कुछ राशियों की कामकाज की शुरुआत जिम्मेदारियों और डेडलाइन पर फोकस के साथ होगी। आइए धनु से मीन राशि (Weekly Career Horoscope 05 to 11 January 2026) का साप्ताहिक करियर राशिफल पढ़ते हैं।

धनु साप्ताहिक राशिफल – करियर कामकाज के मामले में यह सप्ताह मौके और जिम्मेदारी दोनों लेकर आएगा। हफ्ते की शुरुआत में पर्दे के पीछे का काम, पैसों से जुड़ी बातचीत या रणनीति बनाने पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। यह राशिफल जल्दबाजी से फैसले लेने से बचने की सलाह देता है। चंद्रदेव सिंह राशि में आने पर आपकी पहचान बढ़ेगी और लीडरशिप के मौके मिल सकते हैं, जहां आप अपनी काबिलियत और पहल दिखा सकते हैं। सप्ताह के बीच में चंद्रदेव कन्या राशि में रहकर काम की प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट और प्रोसेस सुधारने में मदद करेंगे। गुरु देव की वक्री चाल पुराने प्रोफेशनल आइडिया या अधूरे काम दोबारा सामने ला सकती है। सोच-समझकर उठाया गया हर कदम आपके करियर को मजबूत करेगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल – करियर कामकाज के मामले में यह सप्ताह धैर्य और रणनीति की मांग करता है। हफ्ते की शुरुआत में पार्टनरशिप या क्लाइंट से जुड़ी बातें भावनात्मक हो सकती हैं। यह राशिफल जरूरत से ज्यादा सख्त रवैया अपनाने से बचने की सलाह देता है। चंद्रमा के सिंह राशि में आने पर संयुक्त काम, ऑफिस में पैसों की प्लानिंग या पर्दे के पीछे लीडरशिप रोल पर ध्यान जाएगा। चंद्रमा का कन्या राशि में होना प्रोडक्टिविटी, लंबी प्लानिंग और स्किल बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। गुरु की वक्री चाल पुराने करियर लक्ष्यों, रणनीतियों या रुके हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा देखने का इशारा देती है, न कि नए बड़े रिस्क लेने का। सप्ताहांत में चंद्रमा तुला राशि में आकर पहचान और संतुलन देंगे, जिससे आप अपने आइडिया आत्मविश्वास के साथ रख पाएंगे।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल – करियर कामकाज की शुरुआत जिम्मेदारियों और डेडलाइन पर फोकस के साथ होगी। हफ्ते के शुरू में काम का दबाव या सहकर्मियों से जुड़ा भावनात्मक तनाव सामने आ सकता है। यह राशिफल समय को सही तरीके से संभालने और बेवजह के टकराव से बचने की सलाह देता है। चंद्रमा के सिंह राशि में आने पर पार्टनरशिप, क्लाइंट डीलिंग या टीमवर्क से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा का कन्या राशि में होना काम के तरीकों को सुधारने और छोटी-छोटी गलतियों पर ध्यान देने के लिए बढ़िया है। मिथुन राशि में गुरु की वक्री चाल अधूरे काम या पुराने करियर प्लान को दोबारा देखने का इशारा देती है। लगातार और अनुशासित मेहनत इस हफ्ते पहचान दिला सकती है।