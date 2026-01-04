Weekly Career Horoscope: मीटिंग और नेटवर्किंग के लिए समय अच्छा है, पढ़ें करियर राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक करियर राशिफल के अनुसार, कुछ राशि के लोग इस हफ्ते भूमिका, जिम्मेदारियों व भविष्य की दिशा पर दोबारा सोच सकते हैं, तो आइए मेष से कर्क राशि (Weekly Career Horoscope 05 to 11 January 2026) का साप्ताहिक करियर राशिफल पढ़ते हैं।

मेष साप्ताहिक राशिफल – करियर इस सप्ताह करियर में धीरे-धीरे रफ्तार बनती दिख रही है। शुरुआत में आप भावनाओं के आधार पर फैसले ले सकते हैं, खासकर सुरक्षा और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर। जैसे ही चंद्रदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी उभरकर सामने आएगी। प्रेजेंटेशन, मीटिंग और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए यह समय अनुकूल है। सप्ताह के उत्तरार्ध में चंद्रदेव कन्या राशि में रहकर प्लानिंग और डिटेल्स पर ध्यान दिला सकते हैं। अधूरे काम पूरे करने का मौका मिलेगा। गुरु देव मिथुन राशि में वक्री होकर जल्दबाजी से बचने और पुराने फैसलों की समीक्षा करने का संकेत दे रहे हैं। रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे तो पहचान जरूर मिलेगी।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – करियर इस सप्ताह कामकाज में फोकस और लचीलापन दोनों जरूरी रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में भावनात्मक समझ आपको बातचीत, मीटिंग या समझौते में सही रास्ता दिखाएगी। चंद्रदेव के सिंह राशि में आते ही नेतृत्व के मौके मिल सकते हैं और आप अपनी भरोसेमंद छवि और स्किल्स दिखा पाएंगे। कन्या राशि में चंद्रदेव रहने के दौरान काम को व्यवस्थित करने, प्रक्रियाओं को सुधारने और छूटी हुई बातों पर ध्यान देने का अच्छा समय है। गुरु देव की वक्री चाल पुराने तरीकों की समीक्षा करने की सलाह दे रही है, न कि जोखिम भरे नए कदम उठाने की। निरंतरता आपको सराहना और स्थिरता दिलाएगी।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – करियर इस सप्ताह करियर में तेजी से आगे बढ़ने से ज्यादा समीक्षा और सुधार पर जोर रहेगा। गुरु देव की वक्री चाल आपको अपने प्रोफेशनल लक्ष्यों पर दोबारा नजर डालने और पुरानी गलतियों को ठीक करने का मौका देगी। सप्ताह की शुरुआत में आय या नौकरी की सुरक्षा से जुड़ी बातचीत हो सकती है। जैसे ही चंद्रदेव सिंह राशि में आएंगे, मीटिंग, प्रेजेंटेशन और नेटवर्किंग के लिए समय अनुकूल रहेगा। कन्या राशि में चंद्रदेव रहने पर शेड्यूल व्यवस्थित करने, काम की रफ्तार सुधारने और पेंडिंग काम निपटाने में मदद मिलेगी। बिखरे हुए प्रयासों से बचें, फोकस्ड काम ही पहचान दिलाएगा।