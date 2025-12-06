विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Career Horoscope: इस हफ्ते नए लक्ष्य तय करेंगे मकर राशि वाले, पढ़ें बाकियों का हाल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:26 PM (IST)

करियर राशिफल के मुताबिक इस हफ्ते में कुछ राशि के जातक नए लक्ष्य तय कर सकते हैं। वहीं कुछ जातक ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.co ...और पढ़ें

Weekly Career Horoscope पढ़े साप्ताहिक करियर राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों के लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को टीमवर्क और साझेदारी से अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं साप्ताहिक करियर राशिफल और जानते हैं कि 8 से 14 दिसंबर तक का समय आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है।

धनु साप्ताहिक करियर राशिफल

करियर में गति और उन्नति देखने को मिलेगी। मंगल के प्रभाव से आप प्रेरित, आत्मविश्वासी और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। कर्क राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में रणनीतिक सोच और चल रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा को बढ़ावा देंगे।

सिंह राशि में चंद्रदेव आत्मविश्वास को चरम पर ले जाएंगे, जिससे प्रेजेंटेशन, नए प्रस्ताव या नेतृत्व के अवसर उपयुक्त होंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और शुक्र गहन ध्यान और फोकस में मदद करेंगे। कन्या राशि में चंद्रदेव संगठनात्मक कार्यों को सरल बनाएंगे, जिससे सफलता की अनुभूति मिलेगी।

मकर साप्ताहिक करियर राशिफल

करियर में स्थिर और प्रोडक्टिव प्रगति देखने को मिलेगी। कर्क राशि में चंद्रदेव टीमवर्क और साझेदारी को मजबूत करेंगे, जिससे सहयोग अच्छे से होगा। सिंह राशि में चंद्रदेव नेतृत्व या जिम्मेदारी वाले कार्यों पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, जिससे आपको अवसर मिलेगा।

सूर्य, बुध और शुक्र आपकी एनालिटिकल क्षमता को तेज करेंगे, जिससे मुश्किल कार्य भी सुचारू रूप से पूरे होंगे। कन्या राशि में चंद्रदेव कार्यों को संगठित करने, लंबित कार्य पूरा करने और नए लक्ष्य तय करने में मदद करेंगे। लगातार प्रयास और प्रैक्टिकल निर्णय सफलता की कुंजी होंगे।

कुंभ साप्ताहिक करियर राशिफल

करियर में स्थिर और गहरी समझ वाली प्रगति दिखेगी। सूर्य, बुध और शुक्र की वृश्चिक राशि में स्थिति पुराने लक्ष्यों को देखने और काम के सही क्षेत्रों को पहचानने में मदद करेगी। कर्क राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में सावधानी से योजना बनाने और काम–जीवन संतुलन की समीक्षा को बढ़ावा देंगे। सिंह राशि में चंद्रदेव सहयोग और टीम में काम करने को सहज बनाएंगे, और सहकर्मियों या वरिष्ठों से समर्थन या प्रशंसा मिल सकती है।

धनु राशि में मंगल नई परियोजनाओं, खासकर रचनात्मक या समाज हित के कार्यों के लिए उत्साह बढ़ाएगा। कन्या राशि में चंद्रदेव लंबित काम पूरे करने, योजनाओं को सुधारने और सप्ताहांत तक कामकाज में तेजी लाने में मदद करेंगे।

मीन साप्ताहिक करियर राशिफल

करियर में स्थिर और सोच-समझ कर प्रगति होगी। शनि की स्थिति जिम्मेदारी और लंबे समय के लक्ष्यों के प्रति सावधानी बढ़ाएगी। कर्क राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में क्रिएटिव कार्य, योजना बनाने और कार्यों के दोबारा आयोजन के लिए अनुकूल हैं। सिंह राशि में चंद्रदेव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, टीमवर्क और सहयोग को सहज बनाते हैं।

कन्या राशि में चंद्रदेव प्रैक्टिकल समझ लाते हैं, लंबित कार्य पूरे करने, रणनीतियां सुधारने और योजनाओं में ढांचा देने में मदद करेंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और शुक्र इन्टुशन को तेज करेंगे, जिससे महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने में आसानी होगी।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।